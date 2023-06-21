Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Viêm Á Luân quấy rối, xâm hại tình dục một thiếu niên 17 tuổi.

Vào ngày 20/6, ETtoday đưa tin, tài khoản mạng xã hội lên tiếng tố cáo Viêm Á Luân quấy rối, xâm hại tình dục một thiếu niên 17 tuổi. Người này còn đăng tải tin nhắn trao đổi vụ việc giữa nạn nhân với nam diễn viên Đài Loan.

Cụ thể, trong tin nhắn, Viêm Á Luân cầu xin nạn nhân âm thầm giải quyết mọi chuyện. Tài tử phim Thơ ngây cho biết không đủ dũng khí để thừa nhận hành vi sai trái của mình trước tòa. Anh liên tục năn nỉ nạn nhân đồng ý với thỉnh cầu của mình.

Tuy nhiên, nạn nhân không muốn hòa giải, để yên chuyện xấu của Viêm Á Luân. Người bị Viêm Á Luân hại đời kiên quyết nhờ pháp luật can thiệp. "Ngô Diệc Phàm ngồi tù rồi, người tiếp theo chắc là anh đó Viêm Á Luân. Tất cả những gì anh làm, anh có biết người bị hại mất bao lâu mới chữa lành được hay không? Tôi e là anh không biết đâu. Đừng có đóng giả làm người tốt nữa. Anh không xứng với tình cảm của người hâm mộ", người tố cáo thể hiện sự bức xúc.

Ngay sau khi lùm xùm xảy ra, Viêm Á Luân hiện vẫn giữ im lặng trước cáo buộc hướng đến mình.

Viêm Á Luân sinh năm 1985, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của showbiz Đài. Anh từng là thành viên của nhóm nhạc nam Phi Luân Hải. Viêm Á Luân nổi tiếng với các phim như Thơ ngây, Đội quân sấm sét, Bữa tiệc tình yêu, Thiếu nữ thần chết, Con đường đưa tiễn đầy hoa, Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà. Năm 2018, Viêm Á Luân thừa nhận mình là người đồng tính.

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