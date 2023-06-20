Hoàng Cảnh Du và vợ cũ chính thức lên tiếng về tin đồn ngoại tình, bạo lực gia đình

Sao quốc tế 20/06/2023 16:16

Mới đây, Hoàng Cảnh Du lên tiếng về lùm xùm hôn nhân với Vương Vũ Hinh đã đeo bám dai dẳng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của anh nhiều năm qua.

Vào ngày 20/6, Sohu đưa tin, Hoàng Cảnh Du cho biết chia tay với vợ cũ Vương Vũ Hinh trong hòa bình. Anh không trục lợi từ hôn nhân, ngoại tình hay bạo lực gia đình và cũng không có người chống lưng như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Hoàng Cảnh Du khẳng định anh và Vương Vũ Hinh vẫn là bạn tốt sau khi chia tay. Tài tử Thượng ẩn mong công chúng dừng lan truyền thông tin đời tư sai lệch của anh và không tiếp tục làm phiền cuộc sống riêng của Vương Vũ Hinh.

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Ở phía Vương Vũ Hinh, cô cũng đứng ra bênh vực Hoàng Cảnh Du. Cô cho biết bản thân, người nhà hay trợ lý riêng chưa từng có bất kỳ hành động tố cáo, lên án nào với Hoàng Cảnh Du. Quá trình đến với nhau và ly hôn của họ hòa thuận, êm ấm. Vương Vũ Hinh chia sẻ vẫn xem Hoàng Cảnh Du là bạn bè thân thiết.

Đầu năm 2017, Hoàng Cảnh Du và Vương Vũ Hinh bị lộ mối quan hệ tình cảm. Vương Vũ Hinh là doanh nhân, hơn Hoàng Cảnh Du 6 tuổi. Cô là người giúp nam diễn viên phát triển sự nghiệp trong những ngày đầu bước chân vào giới giải trí. Họ bí mật kết hôn.

Hoàng Cảnh Du và vợ cũ chính thức lên tiếng về tin đồn ngoại tình, bạo lực gia đình - Ảnh 2Hoàng Cảnh Du và vợ cũ chính thức lên tiếng về tin đồn ngoại tình, bạo lực gia đình - Ảnh 3

Cho đến tháng 11/2018, mạng xã hội lan truyền thông tin Hoàng Cảnh Du và Vương Vũ Hinh ly hôn. Nguyên nhân là nam diễn viên có hành vi bạo lực gia đình, ngang nhiên đưa bạn gái mới Trương Nghệ Thượng về nhà khiêu khích Vương Vũ Hinh. Hoàng Cảnh Du còn bị tung tin đổi tình lấy vai diễn. Không chỉ vậy, một số thông tin còn cho biết Vương Vũ Hinh bị trầm cảm, có hành động cực đoan sau cú sốc chia tay người chồng nổi tiếng.

Lùm xùm hôm nhân này khiến danh tiếng của Hoàng Cảnh Du xấu đi trong mắt công chúng. Anh thường bị khán giả nhắc như một sao nam có nhân phẩm kém, ít học và côn đồ. Thành quả sự nghiệp của Hoàng Cảnh Du luôn bị nghi vấn có "kim chủ" (người bao nuôi, đầu tư) đứng sau giúp đỡ.

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