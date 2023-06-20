Loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 29 của Cúc Tịnh Y, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Mới đây, Cúc Tịnh Y tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 29 của mình. Người hâm mộ không chỉ ngạc nhiên với gương mặt xinh đẹp như búp bê của Cúc Tịnh Y mà còn ấn tượng với vóc dáng hoàn hảo thách thức cam thường. Nhiều người khen ngợi rằng ngoại hình của nữ thần tượng này cực kỳ đẹp, không kém phần chuẩn chỉnh.

Trước đó, đảm nhận vai chính trong bộ phim Hoa Nhung, Cúc Tịnh Y trở thành cái tên thu hút đông đảo sự quan tâm. Bên cạnh kỹ năng diễn xuất, nhan sắc trong veo “không đổi” của mỹ nhân xứ Trung mới thật sự gây chú ý. Có thể bạn không phải là người hâm mộ Cúc Tịnh Y, nhưng chắc hẳn bạn sẽ phải lòng trước nhan sắc xinh như thiên thần của cô ấy. Đặc biệt, dù sắp chạm ngưỡng tuổi 30, thế nhưng vẻ đẹp cùng làn da trắng mịn của nữ thần tượng vẫn trong trẻo như các tiểu hoa đán mới chớm.

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, cô nổi tiếng với danh xưng "Mỹ nữ 4.000 năm" và hiện đang hoạt động chủ yếu với vai trò diễn viên. Cúc Tịnh Y từng đóng các phim như Vân Tịch Truyện, Như Ý Phương Phi, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn. Trong đó, Vân Tịch Truyện là tác phẩm giúp Cúc Tịnh Y làm nên tên tuổi, thúc đẩy sự nghiệp của cô thăng tiến nhanh chóng. Với ngoại hình dễ thương, tài năng diễn xuất và sự nỗ lực không ngừng, Cúc Tịnh Y chắc hẳn sẽ vươn xa hơn trong làng giải trí Trung Quốc

Với phim mới Hoa Gian Lệnh, Cúc Tịnh Y sẽ đóng cặp cùng tài tử Lưu Học Nghĩa. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của Lý Ca Dương và Ngô Giai Di. Hoa Gian Lệnh thuộc thể loại huyền nghi, do Youku đầu tư sản xuất, nội dung xoay quanh câu chuyện của nam chính Phan Việt (Lưu Học Nghĩa) và Dương Thải Vi (Cúc Tịnh Y). Sau 1 biến cố, cả gia đình Dương Thải Vi phải chịu hàm oan và trả giá bằng cái chết. Dương Thải Vi nghi ngờ Phan Việt - vị hôn phu của nàng chính là kẻ đứng sau gây nên mọi chuyện. Để giải oan cho gia tộc, Dương Thải Vi đã thay đổi thân phận để điều tra chân tướng mọi việc.