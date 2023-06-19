Cụ thể, mới đây nhất, sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng bộ phim của cặp đôi “phim giả tình thật” Bạch Kính Đình - Tống Dật có tên Trường Phong Độ đã chính thức lên sóng hôm 18/6 vừa qua.

Thời gian gần đây, dự án cổ trang mới mang tên Hoa Nhung đã lên sóng, đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân Cúc Tịnh Y sau hơn 2 năm vắng bóng màn ảnh. Trong bộ phim, Cúc Tịnh Y hóa thân thành nữ chính Ngụy Chi, ban đầu gây chú ý với thân phận nô tì bị ngược đãi. Thế nhưng, nhan sắc của "mỹ nhân 4000 năm có một" tiếp tục trở thành đề tài bàn tán. Mặc dù sở hữu vẻ ngoài xuất chúng nhưng diễn xuất "đơ cứng", vô cảm của cô nàng khiến nhiều người chê bai.

Bên cạnh đó, nguyên nhân chính tạo nên cơn sốt của Trường Phong Độ chính là sự kết hợp của cặp đôi “phim giả tình thật” Bạch Kính Đình và Phong Dật. Tất cả những điểm mạnh trên được khán giả hy vọng sẽ giúp Trường Phong Độ sớm vượt qua Hoa Nhung, bộ phim do Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần đóng chính để trở thành tác phẩm cổ trang Hoa ngữ được yêu thích nhất mùa hè 2023.

Trường Phong Độ được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mặc Thư Bạch. Phim kể về Liễu Ngọc Như (Tống Dật), người luôn cố gắng học hỏi lễ nghi, phép tắc để mong trở thành một khuê nữ điển hình và được gả cho một phu quân như ý. Tuy sở hữu cốt truyện không mấy mới mẻ so với những đối thủ lên sóng cùng thời điểm nhưng Trường Phong Độ lại được đánh giá cao vì Doãn Đào đảm nhiệm vị trí đạo diễn. Đây là nhân vật quan trọng, đứng sau thành công của loạt tác phẩm nổi tiếng trước đó như Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Thiên Cổ Quyết Trần, Thả Thí Thiên Hạ.

Là 1 bộ phim cô trang Hoa ngữ được đầu tư khủng trong mùa hè, tuy nhiên Hoa Nhung lại khiến nhiều người thất vọng về khả năng diễn xuất của dàn diễn viên. Trong phim, Cúc Tịnh Y gây ấn tượng với nhan sắc và dung mạo của nhân vật nữ chính vẫn rất xinh đẹp, trong trẻo và tinh tươm. Trái lại, diễn xuất của cô vẫn là vấn đề lớn. Trong nhiều cảnh, Cúc Tịnh Y còn lộ rõ vẻ thất thần, lúng túng dù đã có nhiều vai diễn mang màu sắc tương tự.

Dẫu có tạo hình xinh đẹp, Cúc Tịnh Y lại lộ rõ vẻ thất thần, lúng túng dù đã có nhiều vai diễn mang màu sắc tương tự

Không chỉ vậy, ngoài tạo hình xinh đẹp, trong trẻ, loạt ảnh Cúc Tịnh Y trong tạo hình Ma Hậu này còn thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Nữ diễn viên diện bộ trang phục đen tuyền vô cùng lộng lẫy. Bên cạnh đó, lớp trang điểm đậm cùng nhiều phụ kiện trên đầu giúp cho "mỹ nữ 4000 năm" càng thêm nổi bật. Đây được cho là phân cảnh sau khi Cúc Tịnh Y đã "hắc hóa", khiến người hâm mộ càng thêm tò mò. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng nhận xét Cúc Tịnh Y quá lạm dụng phấn trang điểm ở đường chân tóc. Việc cô dùng phấn quá đậm ở phần trán lộ rõ mồn một làm người xem cảm thấy khó chịu.

Loạt ảnh Cúc Tịnh Y trong tạo hình Ma Hậu này còn thu hút nhiều sự chú ý của khán giả

Được biết nhược điểm trên gương mặt nữ diễn viên là trán cao, tóc mỏng, nhiều phân cảnh trông cô như bị hói. Chính vì vậy, Cúc Tịnh Y khá thường xuyên lạm dụng phấn che tóc hói, làm gương mặt trở nên thiếu tự nhiên. Có thể nói, đây là 1 vai diễn hay nhưng có phần quá sức với Cúc Tịnh Y.

Cúc Tịnh Y bị bóc mẽ sử dụng phấn che phần hói

Đáng chú ý, ngoài diễn xuất, Cúc Tình Y còn nhận nhiều ý kiến trái chiều khi xuất hiện với tạo hình nữ cải nam trang. Dù đã cải trang nhưng nữ diễn viên vẫn không thay đổi gì đáng kể. Đã vậy, Cúc Tịnh Y lần này còn không buồn búi tóc lên, lại còn son phấn đậm nên "lọt thỏm" giữa dàn nam nhân phong trần sương gió.

Đặc biệt, những phân cảnh nhân vật của cô ra trận, gương mặt son phấn kĩ càng khiến người xem khó hiểu. Điều phi lí là dù cải trang nam có cũng như không nhưng nhân vật của cô dễ dàng qua mặt các nam nhân, trong đó có cả nam chính Viêm Việt. Có thể nói, nhan sắc là điều khiến Cúc Tịnh Y thu hút người xem nhưng lần này đã phản tác dụng. Khán giả chê người mỹ nhân họ Cúc quá chú tâm vào ngoại hình mà quên đi tính logic của phim. Dẫu vậy, khả năng diễn xuất của Cúc Tịnh Y cũng đáng ghi nhận trong Hoa Nhung.