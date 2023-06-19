Thái độ của Lâm Tâm Như sau vụ tố Châu Kiệt cưỡng hôn, thú nhận bản thân 'thời trẻ quá nhạy cảm'

Sao quốc tế 19/06/2023 16:30

Mới đây, Lâm Tâm Như tham dự họp báo chương trình truyền hình thực tế Light The Wild do cô sản xuất.

Vào ngày 19/6, ETtoday đưa tin Lâm Tâm Như tham dự họp báo chương trình truyền hình thực tế Light The Wild do cô sản xuất. Tại sự kiện, nữ diễn viên được hỏi về lùm xùm từng bị tài tử Châu Kiệt cưỡng hôn khi quay Hoàn Châu cách cách giữa thời điểm phong trào #Metoo đang bùng nổ ở showbiz Đài Loan.

Trước truyền thông, Lâm Tâm Như cho biết chưa từng bị bạn diễn khác giới quấy rối, tấn công tình dục trong quá trình hợp tác. Nữ diễn viên bộc bạch: "Khi còn trẻ, ai cũng không biết đóng phim, ứng xử non nớt. Lúc đó, tôi mới 22 tuổi, chưa từng có kinh nghiệm đóng cảnh hôn. Có lẽ tôi vì quá căng thẳng mà trở nên nhạy cảm hơn. Dù gì đó cũng chỉ là công việc".

Thái độ của Lâm Tâm Như sau vụ tố Châu Kiệt cưỡng hôn, thú nhận bản thân 'thời trẻ quá nhạy cảm' - Ảnh 1

Trước đó, vào năm 2004, trong show truyền hình Khang Hy đến rồi của MC Từ Hy Đệ, Lâm Tâm Như kể về ký ức buồn khi quay phim Hoàn Châu cách cách. Cô tâm sự năm đó có một diễn viên nam cố tình lợi dụng cảnh phim để cưỡng hôn cô trước ống kính. Cô sợ hãi nhưng không thể phản ứng vì là diễn viên mới.

Chia sẻ của Lâm Tâm Như khiến Châu Kiệt - người có cảnh tình cảm với nữ diễn viên xứ Đài - hứng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Trước cáo buộc của bạn diễn, Châu Kiệt khẳng định tất cả là sự bịa đặt từ phía Lâm Tâm Như. Anh miệt thị cô giả tạo, khéo đóng kịch "thánh nữ" trước mắt công chúng.

Lúc bấy giờ, dư luận Trung Quốc chia làm 2 luồng ý kiến. Có người bảo vệ Lâm Tâm Như, mắng chửi hành vi suồng sã, quấy rối đồng nghiệp nữ của Châu Kiệt. Nhưng cũng có không ít khán giả nghi vấn Lâm Tâm Như đổ tiếng xấu cho người khác để gây chú ý.

Thái độ của Lâm Tâm Như sau vụ tố Châu Kiệt cưỡng hôn, thú nhận bản thân 'thời trẻ quá nhạy cảm' - Ảnh 2

Lâm Tâm Như hiện là "bà trùm" của ngành giải trí Đài Loan sau khi trở về quê nhà phát triển vào năm 2021. Ngoài làm diễn viên, cô còn trở thành nhà sản xuất phim ảnh, show truyền hình. Ở vai trò mới, Lâm Tâm Như gây ấn tượng với series Hoa đăng sơ thượng, chương trình Light The Wild.

Thái độ của Lâm Tâm Như sau vụ tố Châu Kiệt cưỡng hôn, thú nhận bản thân 'thời trẻ quá nhạy cảm' - Ảnh 3

Sau khi rời khỏi làng giải trí, Châu Kiệt bắt đầu tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân, nhất là nông nghiệp. Anh cho biết mình là người đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Do đó, anh đã cố tìm ra loại gạo chất lượng cao để cung cấp cho gia đình, bạn bè cũng như những khách hàng thích lối sống lành mạnh, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp "Ông Châu" của riêng mình. Khán giả bất ngờ khi chàng Nhĩ Khang bị công chúng quay lưng ngày nào giờ đã trở thành triệu phú với khối tài sản hơn 100 triệu NDT

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