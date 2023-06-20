Tính mạng của Hoàng Tử Giảo không gặp nguy hiểm nhưng anh vẫn chưa tỉnh táo, không thể nói hay thể hiện cảm xúc. Nam MC có nhiều vết thương ở cánh tay trái và vùng ngực. Do đã tỉnh lại và không gặp vấn đề quá lớn với sức khỏe , anh được chuyển từ bệnh viện Đài Bắc Trường Canh sang bệnh viện Lâm Khẩu Trường Canh để tiếp tục điều trị.

Vào ngày 20/6, ETtoday đưa tin, quản lý của Mạnh Cảnh Như (vợ Hoàng Tử Giảo ) chia sẻ, nam diễn viên đã qua cơn nguy kịch, vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm.

Theo Sent, lùm xùm của Hoàng Tử Giảo hiện ầm ĩ và gây ảnh hưởng sâu rộng đến showbiz Đài Loan. Hiện, nhà sản xuất đã đình chỉ công việc của nam diễn viên. Đơn vị phụ trách show Cô gái tương lai, Liên minh ông chủ lớn, Căn tin Giảo Tâm, Ca sĩ hôn lễ mùa 2 thông báo hoãn lịch quay vì MC vướng bê bối nghiêm trọng. Họ cho biết đang chờ sức khỏe Hoàng Tử Giảo bình phục để cùng họp bàn, xem xét lại vai trò của anh.

Tờ ETtoday cho biết Hoàng Tử Giảo chịu tổn thất 4,4 triệu TWD (142.000 USD) chỉ sau một ngày dính tai tiếng. Nam MC vốn là "con cưng" của nhiều sự kiện giải trí. Trung bình một tuần, Hoàng Tử Giảo nhận 2 show. Cát-xê dẫn chương trình của anh khoảng 65.000 TWD (2.100 USD), còn dự sự kiện với vai trò khách mời là 9.700 USD.

Với show truyền hình giải trí, thù lao của Hoàng Tử Giảo là 100.000 TWD/tập (3.200 USD). Riêng chương trình Căn tin Giảo Tâm, anh chỉ lấy 2.400 USD/tập. Đối với chương trình phát thanh, mức lương của Hoàng Tử Giảo là 4.000 TWD/tập (129 USD).

Vào ngày 18/6, một cô gái tên Zofia đăng đàn tố cáo từng bị nam nghệ sĩ nổi tiếng, đã có gia đình tấn công tình dục vào năm 2007, khi đó cô chưa thành niên. Tuy nhiên, Zofia không nêu danh tính nghệ sĩ có hành vi sai trái với mình. Giữa lúc công chúng đang "đoán già đoán non", Hoàng Tử Giảo bất ngờ thú nhận là người đã cưỡng hôn, dụ dỗ thiếu nữ 17 tuổi chụp ảnh khỏa thân. Anh xin lỗi vì gây ra tổn thương cho cô gái năm xưa.

Tuyên bố của Hoàng Tử Giảo khiến anh bị tẩy chay, hứng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Sau khi sự nghiệp nghệ thuật bị ảnh hưởng, Hoàng Tử Giảo trong trạng thái kích động đã quay video bóc trần bê bối trong giới giải trí Đài Loan. Anh tố 18 nghệ sĩ, trong đó có chị em Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ, MC Ngô Tông Hiến, Phạm Hiểu Huyên, Chu Tuấn Vỹ, A Nhã... sử dụng ma túy, đời tư hỗn loạn.

Sau khi gây náo loạn ngành giải trí, Hoàng Tử Giảo tự tử nhưng được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Hành vi cực đoan của anh với chính mình bị công chúng lên án. Nhiều nghệ sĩ cũng tỏ ra bức xúc với việc Hoàng Tử Giảo tố cáo lung tung, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Vì vậy, hơn chục ngôi sao thông báo đâm đơn kiện nam diễn viên.

Cô và em gái Từ Hy Đệ bị Hoàng Tử Giảo tố nghiện ma túy. Không chỉ vậy, nam MC còn cho biết bị chị em Từ Hy Viên dụ dỗ, bắt ép sử dụng thuốc lắc.