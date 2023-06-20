Mỹ nhân 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' Điền Lệ tuổi U60 ngày càng trẻ hóa, thân hình nóng bỏng gợi cảm chẳng khác nào thiếu nữ

Sao quốc tế 20/06/2023 10:01

Hình ảnh mới đây của nữ diễn viên Điền Lệ ở tuổi 56 đã khiến nhiều người bất ngờ trước sắc vóc trẻ trung và gợi cảm của cô.

Điền Lệ sinh năm 1967 tại Đài Loan. Năm 1984, cô nổi tiếng nhờ tham gia "Ỷ thiên đồ long ký" với vai Tiểu Chiêu. Sau đó, cô còn tạo được dấu ấn với "Phong vân", "Lan Lăng Vương Phi", "Thi công kỳ án", "Biệt lai vô dạng", "Đàn bà sao khổ vì đàn ông", "Cẩm tú vị ương"...

Mỹ nhân 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' Điền Lệ tuổi U60 ngày càng trẻ hóa, thân hình nóng bỏng gợi cảm chẳng khác nào thiếu nữ - Ảnh 1
Điền Lệ là cái tên khá quen thuộc trên màn ảnh lúc bấy giờ 

Dù chỉ là nữ phụ nhưng cô lại được yêu mến chẳng hề kém cạnh so với nữ chính trong phim. Thậm chí, cô còn vượt mặt những sao nữ đình đám như Lưu Tuyết Hoa, Trần Mỹ Phượng… đạt được cúp vàng Thị hậu của giải Kim Chung năm 2002, chứng minh được tài năng diễn xuất.

Trong các vai diễn của Điền Lệ, "sexy" dường như gắn chặt với hình ảnh của cô, nhưng sự quyến rũ của cô không chỉ ở khuôn mặt thanh tú, vóc dáng gợi cảm mà còn thể hiện ở thần thái điềm tĩnh và đôi mắt lạnh lùng quyến rũ. Nhiều khán giả mê đắm trước sự "nóng bỏng" của Điền Lệ đã nhận xét "đùa với lửa" nhưng không cần "đốt lửa" để nói về thần thái gợi cảm của cô.

Mỹ nhân 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' Điền Lệ tuổi U60 ngày càng trẻ hóa, thân hình nóng bỏng gợi cảm chẳng khác nào thiếu nữ - Ảnh 2
Trong các vai diễn của Điền Lệ, "sexy" dường như gắn chặt với hình ảnh của cô

Nữ diễn viên Điền Lệ từng có những chia sẻ rất bất ngờ về đời sống cá nhân. Đây là lần hiếm hoi cô tâm sự chuyện riêng trên mặt báo. Hiện tại, Điền Lệ đang sống một mình và bằng lòng với những tháng ngày tự do tự tại ở tuổi U60. Dù có nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp yên ổn nhưng Điền Lệ lại có đường tình duyên trắc trở.

Mỹ nhân 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' Điền Lệ tuổi U60 ngày càng trẻ hóa, thân hình nóng bỏng gợi cảm chẳng khác nào thiếu nữ - Ảnh 3
Dù xinh đẹp nhưng đường tình duyên của cô khá lận đận 

Thực tế, Điền Lệ từng có đoạn tình cảm dài 4 năm với bạn trai nổi tiếng Mã Cảnh Đào. Nhưng, chính cô là người chủ động nói lời chia tay. Được biết, Mã Cảnh Đào là người có khuynh hướng bạo lực. Trong suốt những năm yêu nhau, nữ diễn viên xinh đẹp đã phải chịu đựng thói bạo hành của bạn trai.

Mỹ nhân 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' Điền Lệ tuổi U60 ngày càng trẻ hóa, thân hình nóng bỏng gợi cảm chẳng khác nào thiếu nữ - Ảnh 4
Điền Lệ từng hẹn hò với nam diễn viên Mã Cảnh Đào 

Sau những tháng ngày khổ sở với Mã Cảnh Đào, Điền Lệ tìm được bình yên bên bạn trai mới là MC Tống Sở Du. Ban đầu, nữ diễn viên Ỷ thiên đồ long ký không có ý định kết hôn nhưng vì Tống Sở Du là người khá tốt tính và không tạo áp lực chuyện làm đám cưới khiến Điền Lệ cảm động. Cả hai quyết định tổ chức đám cưới bí mật tại Nhật Bản.

Mỹ nhân 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' Điền Lệ tuổi U60 ngày càng trẻ hóa, thân hình nóng bỏng gợi cảm chẳng khác nào thiếu nữ - Ảnh 5
Điền Lệ từng trải qua một cuộc hôn nhân nhưng cuối cùng đã 'đường ai nấy đi' 

Cuộc sống hôn nhân của Điền Lệ không hạnh phúc được bao lâu khi cô phát hiện ra chồng ngoại tình với nữ tiếp viên hàng không trong khách sạn. Nhiều người cho rằng đau khổ từ cuộc hôn nhân này khiến cô sợ không dám đi bước nữa. Nhưng, khi phát triển sự nghiệp ở Đại lục, Điền Lệ tái hôn với diễn viên Lý Vũ Trạch. Nhưng, vì khác biệt tính cách và văn hóa mà chuyện tình này cũng sớm kết thúc.

Hiện tại, Điền Lệ sống một mình, tự do thoải mái. Cô cũng không nghĩ tới chuyện kết hôn mà chỉ muốn hẹn hò yêu đương.

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