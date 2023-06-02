Cuộc sống 'Đệ nhất mỹ nhân' Điền Lệ sau khi về vùng nông thôn sống

Sao quốc tế 02/06/2023 07:32

"Đệ nhất mỹ nhân" Điền Lệ đã bỏ thành thị về nông thôn sống cách đây nhiều năm.

Vào ngày 1/6, trang QQ đưa tin, cư dân mạng xôn xao trước cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên Điền Lệ. "Đệ nhất mỹ nhân" trên màn ảnh Trung Quốc một thời đã bỏ thành thị về nông thôn sống cách đây nhiều năm. Nữ diễn viên cho biết khao khát trải nghiệm sự bình yên, mộc mạc của vùng thôn quê.

Khi bước sang tuổi trung niên, cô sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu NDT để mua đất, xây nhà và sân vườn. Vài năm trở lại đây, nữ diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long ký dồn tâm huyết cho vườn rau, chăm sóc 20 con gà, 6 con chó và mèo.

Cuộc sống 'Đệ nhất mỹ nhân' Điền Lệ sau khi về vùng nông thôn sống - Ảnh 1Cuộc sống 'Đệ nhất mỹ nhân' Điền Lệ sau khi về vùng nông thôn sống - Ảnh 2Cuộc sống 'Đệ nhất mỹ nhân' Điền Lệ sau khi về vùng nông thôn sống - Ảnh 3

 

Bên cạnh đó, cuộc sống của Điền Lệ thay đổi lớn sau khi chuyển về quê. Cô gần gũi với thiên nhiên và thường tự tay nấu nướng, gieo trồng nông sản thay vì đi mua như trước đây. Nữ diễn viên thường khoe hoa trái, trứng gà mà cô thu hoạch được từ vườn nhà. Vì mê thú điền viên, ngôi sao Phong Vân ít đóng phim.

Hiện tại, cô thi thoảng mới trở lại thành phố đóng vai phụ cho dự án truyền hình nếu có kịch bản phù hợp. Tác phẩm mới quay gần đây của Điền Lệ là Tương tư lệnh (Angelababy, Tống Uy Long đóng chính).

Cuộc sống 'Đệ nhất mỹ nhân' Điền Lệ sau khi về vùng nông thôn sống - Ảnh 4

 

Điền Lệ sinh năm 1967, tại Đài Loan. Cô từng là mỹ nhân gợi cảm, có nhan sắc nổi bật trên màn ảnh Trung Quốc với các phim như Ỷ Thiên Đồ Long ký, Phong Vân, Thi công kỳ án, Biệt lai vô dạng, Đàn bà sao khổ vì đàn ông... 

Nhờ vai diễn trong Phong Vân, nữ diễn viên ngoài danh xưng "đệ nhất mỹ nhân võ lâm", còn nhận được cúp Thị hậu của giải thưởng truyền hình Kim Chung. 

Sau nhiều cuộc tình không suôn sẻ, cô ngại lập gia đình. Nữ diễn viên từng hẹn hò 4 năm với "Lệnh Hồ Xung" Mã Cảnh Đào nhưng chia tay vì thói bạo lực của anh. Sau đó, cô kết hôn với MC Tống Sở Du. Cả hai ly hôn vì Tống Sở Du ngoại tình với tiếp viên hàng không.

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