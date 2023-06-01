Vợ chồng Trương Đình phải 'bỏ xứ' sau bê bối lừa đảo bị tẩy chay

Sao quốc tế 01/06/2023 11:23

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin vợ chồng diễn viên Trương Đình và Lâm Thoại Dương đã chuyển sang sinh sống ở Singapore.

Trang QQ đưa tin, vợ chồng diễn viên Trương Đình và Lâm Thoại Dương đã chuyển sang sinh sống ở Singapore. Con gái của cặp sao đang theo học ở một trường quốc tế tại đảo quốc sư tử, với mức học phí 63.000 USD/năm.

Gần đây, Trương Đình và Lâm Thoại Dương cũng dần chuyển việc kinh doanh sang thị trường Singapore và Malaysia. au khi bị điều tra việc kinh doanh đa cấp, họ sống kín tiếng. Việc chuyển sang nước ngoài của gia đình nữ diễn viên được tiến hành âm thầm.  Lần gần nhất truyền thông chụp được ảnh cặp đôi là vào tháng 2. Họ về Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) thăm người thân vài ngày.

Vợ chồng Trương Đình phải 'bỏ xứ' sau bê bối lừa đảo bị tẩy chay - Ảnh 1

Trước đó, vào cuối năm 2021, công ty Dowell của Trương Đình - Lâm Thoại Dương bị Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang phong tỏa khối tài sản 600 triệu NDT (94 triệu USD). Tháng 4, Trương Đình tiếp tục bị tịch thu 96 bất động sản ở Thượng Hải (Trung Quốc), với tổng giá trị hơn 266 triệu USD.

Vợ chồng ngôi sao Đài Loan bị cáo buộc kinh doanh đa cấp, trục lợi phi pháp và phải hầu tòa. Sau gần 2 năm xét xử, vụ án chưa có kết quả cuối cùng. Nhiều tài sản của Trương Đình - Lâm Thoại Dương vẫn bị đóng băng dù nữ diễn viên nhiều lần nộp hồ sơ tài chính chứng minh tiền cô kiếm được là hợp pháp.

Lùm xùm kinh doanh khiến vợ chồng Trương Đình bị tẩy chay, hứng vô số chỉ trích. China Times cho biết với mức độ nghiêm trọng của vụ án, vợ chồng nữ diễn viên Đài Loan có thể bị phạt tiền hơn 10 tỷ NDT (1,3 tỷ USD).

Vợ chồng Trương Đình phải 'bỏ xứ' sau bê bối lừa đảo bị tẩy chay - Ảnh 2

Cuộc sống của Lâm Thoại Dương và Trương Đình trong những tháng qua khá khó khăn. Tháng 1/2022, nữ diễn viên Trương Đình còn xuất hiện trên tài khoản cá nhân của người khác cùng con gái. Nữ diễn viên của Võ Mỵ Nương truyền kỳ khóc nức nở trong khi con gái của cô cầu xin cộng đồng mạng ngừng ném đá, công kích bố mẹ cô bé. 

Bên cạnh đó, cuộc sống và hoạt động kinh doanh của Trương Đình, Lâm Thoại Dương đều khó khăn khi khối tài sản khổng lồ lên đến 600 triệu NDT (2.000 tỷ đồng) đang bị niêm phong để điều tra. Bên cạnh đó, họ còn phải chịu áp lực từ truyền thông, sự quay lưng của công chúng.

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