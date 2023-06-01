Sau 8 tháng ròng biến mất trên diện rộng, công chúng đã biết được tình trạng hiện tại của Lý Dịch Phong.

Lý Dịch Phong từng là cái tên nổi bật và là nam thần sáng giá của làng giải trí Hoa Ngữ, góp mặt vào danh sách Tứ đại đỉnh lưu nhưng Lý Dịch Phong bất ngờ vướng phải 'vết nhơ' khiến cả sự nghiệp rơi vào "ngõ cụt". Từng là Tứ đại đỉnh lưu nhưng Lý Dịch Phong lại tự tay hủy sự nghiệp của mình Nối tiếp Ngô Diệc Phàm, nam diễn viên cũng trở lại "tội đồ" Cbiz với hàng loạt cáo buộc liên quan đến tình dục. Lý Dịch Phong bị cơ quan chức năng Bắc Kinh cáo buộc thực hiện hành vi mua dâm nhiều lần. Tình trạng hiện tại của mỹ nam họ Lý hiện vẫn còn là một dấu hỏi lớn đối với công chúng.

Nam diễn viên trở lại "tội đồ" Cbiz với hàng loạt cáo buộc liên quan đến tình dục Sáng ngày 31/5, tờ Sohu bất ngờ đưa tin xoay quanh tình trạng hiện tại của Lý Dịch Phong. Cụ thể, nam diễn viên đã biến mất trong suốt 8 tháng qua. Theo Vương Đào - người bạn thân cho biết tình trạng hiện tại của mỹ nam họ Lý hiện đang khá tốt. Thông tin này đã khiến người hâm mộ được phen vỡ oà phấn khích. Người bạn thân cho biết tình trạng hiện tại của mỹ nam họ Lý hiện đang khá tốt Bởi lẽ đây chính là lần đầu tiên họ biết được tình trạng của Lý Dịch Phong dù không rõ anh hiện đang ở Trung Quốc hay định cư tại nước ngoài. Cách đây vài ngày, Lý Dịch Phong cũng tiết lộ với bạn thân chuyện mình bị đóng băng 2 triệu cổ phiếu. Hai công ty đứng tên nam diễn viên cũng bị đóng băng 1 triệu cổ phiếu và vướng vào hàng loạt vụ kiện tụng.

Lý Dịch Phong lao đao sau scandal chấn động Theo Sina, Lý Dịch Phong sụp đổ cho thấy hậu quả mà anh phải gánh chịu từ lối sống không lành mạnh, ý thức kém trong việc bảo vệ và duy trì hình tượng nghệ sĩ. Trang Apple Daily, QQ gọi bê bối của nam diễn viên Lão pháo nhi là "sự chấm hết không thể cứu vãn của một ngôi sao thần tượng". 163 cho biết vụ việc của Lý Dịch Phong một lần nữa khiến công chúng Trung Quốc mất niềm tin vào nghệ sĩ nam nói riêng và giới giải trí nói chung. Đằng sau vẻ ngoài bảnh bao, hào nhoáng và những lời nói hoa mỹ của họ có thể là cuộc sống riêng tư đầy bê bối. Vụ việc của Lý Dịch Phong một lần nữa khiến công chúng Trung Quốc mất niềm tin vào nghệ sĩ nam nói riêng và giới giải trí nói chung Theo cảnh sát cho biết, nam diễn viên bị phát hiện vi phạm pháp luật từ một vụ án hình sự. Tại cơ quan điều tra, Lý Dịch Phong khai nhận từng nhiều lần thực hiện giao dịch tình dục bất hợp pháp. Hiện tại danh tiếng của nam diễn viên đã bị huỷ hoại trầm trọng, khó lòng cứu chữa. Sự nghiệp của Lý Dịch Phong cũng bị "phong sát" trên diện rộng.

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