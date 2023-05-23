Bất ngờ được gọi là nhan sắc 'đỉnh cấp Đông Phương', Lý Dịch Phong gây tranh cãi dù đã bị phong sát

Sao quốc tế 23/05/2023 11:06

Lý Dịch Phong biến mất sau bê bối và bị phong sát. Thế nhưng, mới đây anh lại réo tên trên cõi mạng.

Trước khi bị bắt giữ, Lý Dịch Phong được coi là ngôi sao, thần tượng, diễn viên thành công nhất nhì của làng giải trí Hoa ngữ trong những năm gần đây. Lý Dịch Phong được mệnh danh là tứ đại lưu lượng của Trung Quốc cùng với Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm và Dương Dương.

Bất ngờ được gọi là nhan sắc 'đỉnh cấp Đông Phương', Lý Dịch Phong gây tranh cãi dù đã bị phong sát - Ảnh 1
Trước khi bị phong sát, Lý Dịch Phong là lưu lượng hàng đầu Cbiz. 

Mới đây, Lý Dịch Phong bất ngờ bị vô số cư dân mạng réo gọi, thậm chí còn khen ngợi anh có nhan sắc đỉnh lưu, "đỉnh cấp Đông Phương Mỹ Mạo". Điều này đã gây ra khá nhiều tranh cãi, có người thì gật gù đồng ý, cũng có người lại nói nhan sắc của Lý Dịch Phong chỉ dừng ở mức tạm ổn, chưa thể gọi là "đỉnh cấp". 

Bất ngờ được gọi là nhan sắc 'đỉnh cấp Đông Phương', Lý Dịch Phong gây tranh cãi dù đã bị phong sát - Ảnh 2
Lý Dịch Phong được nhiều netizen đề cử trong top hot search với chủ đề "Đỉnh cấp Đông Phương Mỹ Mạo". 

 Lý Dịch Phong dừng hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc từ tháng 9/2022 khi công an thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) ra văn bản xác nhận nam diễn viên mua dâm trái phép nhiều lần, đã bị giam giữ hành chính. Việc anh bị bắt giữ vì mua dâm gây chấn động mạng xã hội.

Bất ngờ được gọi là nhan sắc 'đỉnh cấp Đông Phương', Lý Dịch Phong gây tranh cãi dù đã bị phong sát - Ảnh 3
Lý Dịch Phong sở hữu một gia tài nghệ thuật đồ sộ. 

Việc Lý Dịch Phong bị bắt vì mua dâm và buộc phải giải nghệ trở thành một trong những sự kiện rình rang nhất năm 2022 của làng giải trí Hoa ngữ. Kể từ tháng 10/2022 tới nay, nam nghệ sĩ không có bất cứ động thái hay lộ diện trước công chúng. 

Bất ngờ được gọi là nhan sắc 'đỉnh cấp Đông Phương', Lý Dịch Phong gây tranh cãi dù đã bị phong sát - Ảnh 4
Đại bộ phận người hâm mộ của anh cũng vô cùng sốc trước scandal chấn động của thần tượng. Có thể nói sau Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong chính là cú nổ lớn của làng giải trí.
Bất ngờ được gọi là nhan sắc 'đỉnh cấp Đông Phương', Lý Dịch Phong gây tranh cãi dù đã bị phong sát - Ảnh 5
 Chiều 11/9/2022, hào quang của nam diễn viên Lý Dịch Phong được cho là sẽ chấm dứt ở tuổi 35.
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Từ khóa:   hoa ngu sao Cbiz Lý Dịch Phong Lý Dịch Phong bán dâm phong sát

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