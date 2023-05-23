Lý Dịch Phong biến mất sau bê bối và bị phong sát. Thế nhưng, mới đây anh lại réo tên trên cõi mạng.
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Trước khi bị bắt giữ, Lý Dịch Phong được coi là ngôi sao, thần tượng, diễn viên thành công nhất nhì của làng giải trí Hoa ngữ trong những năm gần đây. Lý Dịch Phong được mệnh danh là tứ đại lưu lượng của Trung Quốc cùng với Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm và Dương Dương.
Mới đây, Lý Dịch Phong bất ngờ bị vô số cư dân mạng réo gọi, thậm chí còn khen ngợi anh có nhan sắc đỉnh lưu, "đỉnh cấp Đông Phương Mỹ Mạo". Điều này đã gây ra khá nhiều tranh cãi, có người thì gật gù đồng ý, cũng có người lại nói nhan sắc của Lý Dịch Phong chỉ dừng ở mức tạm ổn, chưa thể gọi là "đỉnh cấp".
Lý Dịch Phong dừng hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc từ tháng 9/2022 khi công an thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) ra văn bản xác nhận nam diễn viên mua dâm trái phép nhiều lần, đã bị giam giữ hành chính. Việc anh bị bắt giữ vì mua dâm gây chấn động mạng xã hội.
Việc Lý Dịch Phong bị bắt vì mua dâm và buộc phải giải nghệ trở thành một trong những sự kiện rình rang nhất năm 2022 của làng giải trí Hoa ngữ. Kể từ tháng 10/2022 tới nay, nam nghệ sĩ không có bất cứ động thái hay lộ diện trước công chúng.