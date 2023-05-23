Trước khi bị bắt giữ, Lý Dịch Phong được coi là ngôi sao, thần tượng, diễn viên thành công nhất nhì của làng giải trí Hoa ngữ trong những năm gần đây. Lý Dịch Phong được mệnh danh là tứ đại lưu lượng của Trung Quốc cùng với Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm và Dương Dương.

Trước khi bị phong sát, Lý Dịch Phong là lưu lượng hàng đầu Cbiz.

Mới đây, Lý Dịch Phong bất ngờ bị vô số cư dân mạng réo gọi, thậm chí còn khen ngợi anh có nhan sắc đỉnh lưu, "đỉnh cấp Đông Phương Mỹ Mạo". Điều này đã gây ra khá nhiều tranh cãi, có người thì gật gù đồng ý, cũng có người lại nói nhan sắc của Lý Dịch Phong chỉ dừng ở mức tạm ổn, chưa thể gọi là "đỉnh cấp".