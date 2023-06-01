Minh tinh hàng đầu Cbiz nhưng Chương Tử Di vẫn đi du lịch bằng 'vé phổ thông'

Sao quốc tế 01/06/2023 10:25

Dù đã trùm kín mặt nhưng nữ diễn viên vẫn bị nhiều người nhận ra bởi sắc vóc hơn người.

Mới đây, một khán giả đăng ảnh và tiết lộ tình cờ gặp Chương Tử Di trên máy bay trên trang mạng xã hội Weibo. Người này tiết lộ, ban đầu mọi người trong khoang không bận tâm đến người phụ nữ nhưng sau đó, tiếp viên thỉnh thoảng lại đến trò chuyện với cô, khiến một số khách hiếu kỳ và cuối cùng nhận ra Chương Tử Di. Để tránh gây chú ý, Chương Tử Di kéo chiếc mũ che gần nửa khuôn mặt, chủ yếu cúi xuống nghịch điện thoại

Minh tinh hàng đầu Cbiz nhưng Chương Tử Di vẫn đi du lịch bằng 'vé phổ thông' - Ảnh 1
Sắc vóc nữ diễn viên được cho là vô cùng mảnh mai và trang phục giản dị. 

Những năm gần đây, Chương Tử Di không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cô chủ yếu dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ cũng như tận hưởng cuộc sống với ông xã Uông Phong và 3 người con. Trên mạng xã hội, Chương Tử Di và Uông Phong cũng thường chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc, vui vẻ.

Minh tinh hàng đầu Cbiz nhưng Chương Tử Di vẫn đi du lịch bằng 'vé phổ thông' - Ảnh 2
Chương Tử Di được mệnh danh là một trong "Tứ đại hoa đán" của Trung Quốc.

Trên Weibo, khán giả bình luận, cho rằng Chương Tử Di sống giản dị vì đa phần nghệ sĩ, nhất là các ngôi sao hạng A như Chương Tử Di đều chọn đi hạng thương gia để bảo đảm sự riêng tư. Số khác soi ra việc Chương Tử Di mặc chiếc quần giá hơn 1.000 USD.

Minh tinh hàng đầu Cbiz nhưng Chương Tử Di vẫn đi du lịch bằng 'vé phổ thông' - Ảnh 3
Chương Tử di vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung như thuở mới vào nghề.

20 năm trong nghề, Chương Tử Di vẫn luôn giữ vị thế hàng đầu, được xưng là 'chị cả' với gia tài gồm nhiều bộ phim điện ảnh nội địa lẫn quốc tế đình đám cùng nhiều giải thưởng cá nhân vang dội.

Minh tinh hàng đầu Cbiz nhưng Chương Tử Di vẫn đi du lịch bằng 'vé phổ thông' - Ảnh 4
Chương Tử Di nhiều lần bị bắt gặp đưa các con đi du lịch bằng vé phổ thông. 

Sinh năm 1979, Chương Tử Di được mệnh danh là một trong "Tứ đại hoa đán" của Trung Quốc bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Sự nghiệp diễn xuất đỉnh cao của cô được đánh dấu bằng những tác phẩm đình đám khắp châu Á và Hollywood như: Ngọa hổ tàng long, Anh hùng, Giờ cao điểm 2, Thập diện mai phục, Hồi ức của một geisha, Dạ yến, Nhất đại tông sư, Godzilla: King of the Monsters, Thượng dương phú (Nghiệp đế vương), Tôi và cha mẹ tôi… Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật, minh tinh U.50 giành được nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế đồng thời từng nhận đề cử Quả cầu vàng, BAFTA, SAG.

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