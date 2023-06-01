Minh tinh hàng đầu Cbiz nhưng Chương Tử Di vẫn đi du lịch bằng 'vé phổ thông'

Mới đây, một khán giả đăng ảnh và tiết lộ tình cờ gặp Chương Tử Di trên máy bay trên trang mạng xã hội Weibo. Người này tiết lộ, ban đầu mọi người trong khoang không bận tâm đến người phụ nữ nhưng sau đó, tiếp viên thỉnh thoảng lại đến trò chuyện với cô, khiến một số khách hiếu kỳ và cuối cùng nhận ra Chương Tử Di. Để tránh gây chú ý, Chương Tử Di kéo chiếc mũ che gần nửa khuôn mặt, chủ yếu cúi xuống nghịch điện thoại

Sắc vóc nữ diễn viên được cho là vô cùng mảnh mai và trang phục giản dị.

Những năm gần đây, Chương Tử Di không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cô chủ yếu dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ cũng như tận hưởng cuộc sống với ông xã Uông Phong và 3 người con. Trên mạng xã hội, Chương Tử Di và Uông Phong cũng thường chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc, vui vẻ.