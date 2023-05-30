Chương Tử Di và Châu Tấn 'đọ sắc' khi chung khung hình, cả hai đại Hoa đán liệu ai 'lép vế' hơn?

Mới đây, cư dân mạng "đào lại" hình ảnh hai đại hoa đán Chương Tử Di và Châu Tấn chung khung hình trong một sự kiện.

Đối với làng giải trí Hoa ngữ, Chương Tử Di và Châu Tấn chính là 2 đại Hoa đán tài sắc vẹn toàn, là niềm tự hào của Trung Quốc. Không chỉ có vô số tác phẩm điện ảnh chất lượng, sống mãi với thời gian, cả 2 người đẹp còn là tượng đài nhan sắc khó lòng lật đổ trong lòng người hâm mộ. Mới đây, 1 chủ đề cực hot trên Weibo nhận được vô vàn sự quan tâm của người hâm mộ, đó chính là những bức hình cả 2 nghệ sĩ tham dự sự kiện LHP Cannes 2006. Thời điểm đó, photoshop không được sử dụng nhiều như bây giờ, toàn bộ vẻ đẹp của các nghệ sĩ đều được "hung thần" Getty Images ghi lại. Điều đáng nói, dù sở hữu chiều cao nổi trội cùng nhan sắc thanh tú, vậy nhưng Chương Tử Di có phần lép vế hơn hẳn đồng nghiệp.

Châu Tấn là một phụ nữ có khí chất, và trang phục của cô ấy thường là đơn giản nhưng lại khoe được xương quai xanh đẹp quyến rũ. Trong khi đó Chương Tử Di có sự mềm mại, nữ tính của người phụ nữ trưởng thành. Cô ấy thường chọn trang phục phù hợp để giúp mình để thể hiện tốt ưu điểm làn da trắng.

Những chiếc váy nhung ngày càng trở nên phổ biến, bởi vì quần áo làm từ chất liệu này thực sự có khí chất, thời trang và phong cách hơn. Việc thiết kế vai áo bồng sát nách giúp tối ưu hóa tỷ lệ cánh tay và vai ở mức độ lớn nhất, cho thấy một thân hình của Chương Tử Di rất duyên dáng. Một người phụ nữ có khí chất như Châu Tấn lại rất hợp khi diện kiểu váy này, nhưng người bình thường thực sự phải suy nghĩ về điều đó và phải chọn các phụ kiện đồng điệu. Chiếc váy đính sequin màu đỏ của Châu Tấn rất thú vị và cá tính. Phải nói rằng Châu Tấn rất giỏi trong việc chọn quần áo. Đối với những người khác, chiếc váy có thể là một thảm họa. Nhưng khi một cô gái nhỏ nhắn như Châu Tấn muốn tạo bất ngờ cho khán giả, cô ấy có thể thử. Nữ diễn viên đi một đôi giày cao gót màu đỏ rất phù hợp. Những đôi giày cao gót có màu sắc khác có thể trông lỗi thời, nhưng những đôi giày cao gót màu đỏ tươi thực sự là món đồ vượt thời gian.

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