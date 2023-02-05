Chương Tử Di khoe ảnh đi lướt sóng cùng trai lạ, lộ sắc vóc ngày càng 'lão hóa ngược', dẻo dai

Sao quốc tế 05/02/2023 15:00

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền những hình ảnh Chương Tử Di đang đi lướt sóng cùng trai lạ. Dân tình không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ trước sắc vóc vạn người mê của mỹ nhân.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền những hình ảnh Chương Tử Di đang đi nghỉ dưỡng ở Tam Á. Cụ thể, cô được thấy đang ngồi trên thuyền lênh đênh giữa biển với một người bạn khác giới. Hai bức ảnh đầu dù đeo kính nhưng cô nàng cũng cho thấy được nét rạng ngời trên khuôn mặt. Làn da cũng như ngũ quan vẫn rất hoàn hảo, không hề lộ rõ sự xuống cấp theo thời gian.

Chương Tử Di khoe ảnh đi lướt sóng cùng trai lạ, lộ sắc vóc ngày càng 'lão hóa ngược', dẻo dai - Ảnh 1Chương Tử Di khoe ảnh đi lướt sóng cùng trai lạ, lộ sắc vóc ngày càng 'lão hóa ngược', dẻo dai - Ảnh 2

Không những thế, mỹ nhân này còn thể hiện sự năng động, trẻ trung của mình khi tham gia bộ môn lướt sóng. Đây là môn cần sự dẻo dai, bền bỉ, khéo léo, rất khó để cho một người phụ nữ có thể tham gia, đặc biệt là người phụ nữ đã ở ngưỡng U50. Thế nhưng, không có gì có thể làm khó được cô.

Chương Tử Di khoe ảnh đi lướt sóng cùng trai lạ, lộ sắc vóc ngày càng 'lão hóa ngược', dẻo dai - Ảnh 3

Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khoảnh khắc Chương Tử Di đi chúc mừng năm mới người quen cũng gây chú ý. Người đẹp khéo khoe vóc dáng quyến rũ khi diện bộ váy đen đơn giản có thiết kế bó sát cơ thể.

Chương Tử Di khoe ảnh đi lướt sóng cùng trai lạ, lộ sắc vóc ngày càng 'lão hóa ngược', dẻo dai - Ảnh 4

Thời điểm đó, cộng đồng mạng xứ Trung tán thưởng vẻ đẹp bất chấp tuổi tác và phong thái sang chảnh cuốn hút của sao phim Thập diện mai phục ở tuổi 44. Có thể thấy, cuộc sống viên mãn bên chồng con giúp Chương Tử Di trông ngày càng trẻ đẹp hơn.

Chương Tử Di khoe ảnh đi lướt sóng cùng trai lạ, lộ sắc vóc ngày càng 'lão hóa ngược', dẻo dai - Ảnh 5

Những năm gần đây, Chương Tử Di không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cô chủ yếu dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ cũng như tận hưởng cuộc sống với ông xã Uông Phong và 3 người con. Trên mạng xã hội, Chương Tử Di và Uông Phong cũng thường chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc, vui vẻ.

Chương Tử Di khoe ảnh đi lướt sóng cùng trai lạ, lộ sắc vóc ngày càng 'lão hóa ngược', dẻo dai - Ảnh 6

Chương Tử Di được mệnh danh là một trong "Tứ đại hoa đán" của Trung Quốc bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Sự nghiệp diễn xuất đỉnh cao của cô được đánh dấu bằng những tác phẩm đình đám khắp châu Á và Hollywood như: Ngọa Hổ Tàng Long, Anh Hùng, Thập diện mai phục, Hồi Ức Của Một Geisha, Godzilla: King of the Monsters,…

Chương Tử Di khoe ảnh đi lướt sóng cùng trai lạ, lộ sắc vóc ngày càng 'lão hóa ngược', dẻo dai - Ảnh 7

Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật, minh tinh U50 giành được nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế đồng thời từng nhận đề cử Quả cầu vàng, BAFTA, SAG.

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