Diện mạo của 'vị hoàng đế đẹp trai nhất lịch sử' Trần Kiện Phong sau 4 năm rời showbiz ra sao mà khiến cộng đồng mạng 'rần rần'

Tờ HK01 vừa chia sẻ hình ảnh mới nhất của cựu ngôi sao TVB Trần Kiện Phong . Bức ảnh được chụp vào ngày trước đó, do một cư dân mạng đăng tải lên mạng xã hội. Người này cho biết tình cờ bắt gặp Trần Kiện Phong ngồi một mình trong nhà hàng tại sân bay ở Toronto, Canada. Anh cúi mặt chơi điện thoại di động, không để ý bị chụp trộm.

Cư dân mạng bị sốc trước sự thay đổi đến mức khó nhận ra của Trần Kiện Phong ở tuổi 45. Nhiều người tiếc nuối cho hình ảnh nam diễn viên cao lớn (1,82 m), phong độ một thời. Đầu năm, nhạc sĩ kiêm DJ Hong Kong Wyman Wong đăng ảnh chụp cùng Trần Kiện Phong trên Instagram. Ảnh chụp chính diện cho thấy anh dù tạo dáng nhí nhố nhưng không giấu được khuôn mặt và đôi mắt sưng đỏ.

Trong ảnh, tài tử Mỹ nhân tâm kế mặc áo đen dài tay, nhuộm tóc vàng và đeo khuyên tai. Phong cách trông trẻ trung và bắt kịp thời đại, tuy nhiên ngoại hình không tương xứng. Mỹ nam một thời giờ đã hóa thành người đàn ông trung niên, thân hình phát tướng, khuôn mặt bị sưng lên, còn chưa cạo râu.

Trần Kiện Phong sinh năm 1978, từng được xếp vào nhóm ngũ tiểu sinh TVB cùng với Huỳnh Tông Trạch, Mã Quốc Minh, Lâm Phong và Ngô Trác Hy. Nhóm tiểu sinh (diễn viên nam trẻ) này ra mắt vào năm 2000 và khi đó được kỳ vọng trở thành trụ cột của điện ảnh Hong Kong.

Anh nổi tiếng với vai Hoàng đế Lưu Hằng trong Mỹ nhân tâm kế của Lâm Tâm Như

Tuy nhiên, khi được đài đề nghị ký hợp đồng độc quyền, anh đã từ chối và rẽ hướng sự nghiệp sang thị trường đại lục. Sau đó, Trần Kiện Phong cũng được yêu thích với các tác phẩm như Sóng gió vương triều, Loạn thế giai nhân, Phong thần bảng... Vai diễn để lại cột mốc, thu về lượng lớn người hâm mộ trong sự nghiệp của anh là Lưu Hằng trong Mỹ nhân tâm kế, hợp tác cùng Lâm Tâm Như.

Ảnh minh họa: Internet

Nam diễn viên được biết đến qua các bộ phim Đội hành động liêm chính 2004, Lý lẽ con tim, Phụng hoàng lâu, Cảnh sát mới ra trường, Thiếu niên tứ đại danh bổ...

Năm 2019, Trần Kiện Phong tiết lộ bị mắc bệnh di truyền về não, không chữa trị được. Kể từ đó, anh gần như rút khỏi C-biz, đăng ký học về chuyên ngành thần học. Trước đó, anh cũng sở hữu nhiều chứng chỉ kỹ năng như lái thuyền, ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc, chăm sóc trẻ em, lặn...