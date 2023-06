Trần Nghiên Hy hạnh phúc đón tuổi 40 bên chồng và con trai

Khoảnh khắc ấm áp của tổ ấm nhỏ

Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, hơn Trần Hiểu 4 tuổi, nhưng trông cô nàng vẫn rất trẻ trung và quyến rũ, hoàn toàn không nhận thấy sự chênh lệch tuổi tác với ông xã điển trai. Trần Nghiên Hy từng bị chê là "Cô Cô đùi gà", "Tiểu Long Nữ xấu nhất trong lịch sử", nhưng đó là do cô không phù hợp với tạo hình cổ trang. Với hình ảnh hiện đại, Trần Nghiên Hy từng được coi là "nữ thần học đường" nhờ vai diễn Thẩm Giai Nghi trong You Are The Apple Of My Eyes.

Trần Nghiên Hy sở hữu nhan sắc trẻ trung dù đã đến tuổi tứ tuần

Trong 2 năm kết hôn với Trần Hiểu cặp đôi cũng từng gặp nhiều sóng gió. Trần Hiểu liên tục xa nhà nhiều tháng liền để phát triển sự nghiệp tại Đại lục, còn Trần Nghiên Hy ở Đài Loan nuôi con trai. Điều này làm nổi lên tin đồn cặp sao rạn nứt tình cảm, tuy nhiên Trần Nghiên Hy tâm sự: 'Tình yêu thật sự là như vậy, không cần phải bên nhau như hình với bóng, nhưng lúc cần, anh ấy luôn xuất hiện, mang đến ấm áp, yêu thương, khiến tôi an tâm, vui vẻ'.