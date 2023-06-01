Trần Nghiên Hy hạnh phúc đón tuổi 40 bên chồng và con trai

Trần Nghiên Hy, sao "Thần điêu đại hiệp" vui vẻ đón sinh nhật tuổi 40 bên Trần Hiểu và con trai bảy tuổi.

Theo Next Apple, vào tối 31/5, nam diễn viên Trần Hiểu đã tổ chức tiệc sinh cho vợ, mời một số bạn bè tới dự. Cả gia đình cùng cắt bánh kem, thổi nến. Xingxing - con trai đôi vợ chồng - nói: 'Cảm ơn bà ngoại sinh ra mẹ, nếu không sẽ không có con. Cảm ơn mẹ vất vả vì con, con yêu mẹ'. Trần Nghiên Hy hạnh phúc đón sinh nhật cùng chồng con Sang tuổi tứ tuần, Nghiên Hy ước cô sáng suốt hơn, không phiền não vì những chuyện nhỏ nhặt. Các diễn viên Chung Hân Đồng, Phan Vỹ Bách - bạn thân của cô - góp mặt ở buổi tiệc. Một nhân viên trong công ty của Nghiên Hy đăng video cặp sao hôn Xingxing, thu hút chú ý của khán giả. Nhiều người cho biết cảm thấy vui vì khoảnh khắc gia đình ấm áp.

Khoảnh khắc ấm áp của tổ ấm nhỏ Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, hơn Trần Hiểu 4 tuổi, nhưng trông cô nàng vẫn rất trẻ trung và quyến rũ, hoàn toàn không nhận thấy sự chênh lệch tuổi tác với ông xã điển trai. Trần Nghiên Hy từng bị chê là "Cô Cô đùi gà", "Tiểu Long Nữ xấu nhất trong lịch sử", nhưng đó là do cô không phù hợp với tạo hình cổ trang. Với hình ảnh hiện đại, Trần Nghiên Hy từng được coi là "nữ thần học đường" nhờ vai diễn Thẩm Giai Nghi trong You Are The Apple Of My Eyes. Trần Nghiên Hy sở hữu nhan sắc trẻ trung dù đã đến tuổi tứ tuần Trong 2 năm kết hôn với Trần Hiểu cặp đôi cũng từng gặp nhiều sóng gió. Trần Hiểu liên tục xa nhà nhiều tháng liền để phát triển sự nghiệp tại Đại lục, còn Trần Nghiên Hy ở Đài Loan nuôi con trai. Điều này làm nổi lên tin đồn cặp sao rạn nứt tình cảm, tuy nhiên Trần Nghiên Hy tâm sự: 'Tình yêu thật sự là như vậy, không cần phải bên nhau như hình với bóng, nhưng lúc cần, anh ấy luôn xuất hiện, mang đến ấm áp, yêu thương, khiến tôi an tâm, vui vẻ'.

Cặp đôi từng trải qua không ít sóng gió trong cuộc sống hôn nhân Ngoài ra, Trần Nghiên Hy còn vướng phải tin đồn ngoại tình cùng bạn diễn, nhưng sau đó cô lên tiếng phủ nhận. Trần Hiểu mặc dù không đưa ra ý kiến nhưng khi đóng phim xong anh quay về Đài Loan bên vợ con. Sau đó, cặp đôi cùng nhau đi du lịch hoặc về thăm ông bà nội, không quan tâm tới tin đồn. Cặp đôi phủ nhận tin đồn bằng những hình ảnh vô cùng hạnh phúc Sau khi kết hôn, Trần Nghiên Hy dành nhiều thời gian để chăm sóc con trai, tạm hoãn các hoạt động nghệ thuật. Cô luôn tự hào về hạnh phúc nhỏ của mình và cũng thường xuyên ca ngợi ông xã trong các cuộc phỏng vấn: 'Anh ấy hài hước, đẹp trai và có hiếu. Khi tôi gặp khó khăn, anh ấy đưa ra những lời khuyên chín chắn, đáng tin cậy'.

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