'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy sở hữu nhan sắc mặn mà, lão hóa ngược ở tuổi 40 khiến khối chị em phải ganh tỵ

Sao quốc tế 27/05/2023 10:10

Nhan sắc gần đây của Trần Nghiên Hy đã nhận “cơn mưa lời khen” từ phía cộng đồng mạng.

Trần Nghiên Hy sinh năm 1983 trong một gia đình danh giá tại Đài Bắc - Đài Loan. Nữ diễn viên sớm nổi tiếng là người có gia thế “khủng” cùng học vấn nổi bật. Cô có hai học vị, một ngành Marketing tại ĐH Nam California (Mỹ) và một ngành khác liên quan đến nghệ thuật. Trần Nghiên Hy không nối nghiệp gia đình làm kinh doanh, mà tự mình dấn thân vào làng giải trí Hoa ngữ với vai trò diễn xuất. 

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy sở hữu nhan sắc mặn mà, lão hóa ngược ở tuổi 40 khiến khối chị em phải ganh tỵ - Ảnh 1
Trần Nghiên Hy từng bị chê khi vào vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp 

Năm 2014, biên kịch Vu Chính chọn Trần Nghiên Hy vào vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp. Tuy nhiên, tạo hình cổ trang của cô không được lòng khán giả. Khuôn mặt tròn trĩnh cùng bím tóc “đùi gà” hoàn toàn không phù hợp với một Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết theo nguyên tác. Nhận về “cơn mưa chê bai”, những chỉ trích, biệt danh như “Tiểu Long Bao”, “Cô cô đùi gà” khiến Trần Nghiên Hy ảnh hưởng tâm lý nặng nề. 

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy sở hữu nhan sắc mặn mà, lão hóa ngược ở tuổi 40 khiến khối chị em phải ganh tỵ - Ảnh 2
Điểm sáng trong sự nghiệp của Trần Nghiên Hy là vai diễn Thẩm Gia Nghi trong phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi

Điểm sáng trong sự nghiệp của Trần Nghiên Hy phải kể đến vai diễn Thẩm Gia Nghi trong phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Bộ phim “làm mưa làm gió” thời điểm ra mắt, mang về doanh thu kỷ lục cho các phòng vé Đài Loan. Đến tận bây giờ, phim vẫn nằm trong top những phim thanh xuân học đường được tìm kiếm nhiều nhất. Cũng nhờ vai diễn, nữ diễn viên được truyền thông ca ngợi là "Nữ thần thanh xuân" của màn ảnh Đài Loan. Hình tượng “cô bạn bàn bên”, “tình đầu quốc dân” của Trần Nghiên Hy tạo nên cơn sốt với khán giả xứ Đài. 

Mới đây, nàng Tiểu Long Nữ - Trần Nghiên Hy đã có buổi hội ngộ thân mật cùng dàn sao đình đám Hoa Ngữ tại sự kiện Annual Trends Jelwery Award lần thứ 14. Nhan sắc “sáng bừng” trên thảm đỏ của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo từ netizen xứ Trung.  

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy sở hữu nhan sắc mặn mà, lão hóa ngược ở tuổi 40 khiến khối chị em phải ganh tỵ - Ảnh 3
Nhan sắc “sáng bừng” trên thảm đỏ của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo từ netizen xứ Trung

Góp mặt tại buổi lễ trao giải, Trần Nghiên Hy đi theo phong cách quý cô thời thượng khi khoác lên mình “bộ cánh” lộng lẫy, đầy thanh lịch. Theo đó, mẫu váy được bao trùm bởi tông trắng sang trọng, cộng với phần chiết eo tinh tế khiến vóc dáng thon gọn của nữ diễn viên được tôn lên trọn vẹn.

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy sở hữu nhan sắc mặn mà, lão hóa ngược ở tuổi 40 khiến khối chị em phải ganh tỵ - Ảnh 4
Chiếc váy vô cùng tôn dáng của nữ diên viên 

Với thiết kế “tràn viền” độc đáo nối liền phần cúp ngực và ống tay giúp mỹ nhân xứ Đài khoe trọn đôi vai trần quyến rũ cùng nước da trắng hồng, căng bóng, mịn màng. Thêm vào đó, các chi tiết hoa cùng màu được đính kết chỉn chu ở phần tà khiến cho người nhìn có cảm giác sống động, chân thực trên mỗi bước đi của cô nàng.    

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy sở hữu nhan sắc mặn mà, lão hóa ngược ở tuổi 40 khiến khối chị em phải ganh tỵ - Ảnh 5
Nhiều khán giả bày tỏ sự ghen tị với nhan sắc và vóc dáng của cô nàng 

Bên dưới những bức ảnh chụp cận, cư dân mạng không khỏi bày tỏ sự “ghen tị” nhưng không kém phần ngưỡng mộ bởi độ căng mịn, sáng bóng thể hiện rõ nét trên làn da cô nàng. Đáp lại sự mong ngóng “bí kíp” từ người hâm mộ, vừa qua, nữ diễn viên cũng đã tiết lộ “bộ công thức” để sở hữu và duy trì visual “không tì vết”, căng mọng, trẻ trung. 

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy sở hữu nhan sắc mặn mà, lão hóa ngược ở tuổi 40 khiến khối chị em phải ganh tỵ - Ảnh 6
rần Nghiên Hy không ngần ngại chia sẻ giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình “căng da” đối với cô chính là tẩy trang

Cụ thể, trong bài đăng trên trang cá nhân, Trần Nghiên Hy không ngần ngại chia sẻ giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình “căng da” đối với cô chính là tẩy trang. 

Ngoài ra, Trần Nghiên Hy cũng cho biết trong chế độ ăn của cô không ăn thịt mà sẽ ăn hải sản vì trong hải sản hàm lượng protein cao mà chất béo thấp, đồng thời trong các loại hải sản còn giàu omega 3 và 6 có lợi cho da, tóc và mắt như: cá hồi, các loại da cá, ngao, tôm, cua...

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy sở hữu nhan sắc mặn mà, lão hóa ngược ở tuổi 40 khiến khối chị em phải ganh tỵ - Ảnh 7
Trần Nghiên Hy còn tích cực tập thể dục để giảm cân

Ngoài chế độ ăn uống, Trần Nghiên Hy còn tích cực tập thể dục để giảm cân. Thời điểm sau sinh, nữ diễn viên chia sẻ cô đã vận động phù hợp. Còn hiện tại cô theo đuổi bộ môn bơi lội và các bài tập Pilates để giảm cân, giữ phom dáng ở tuổi 40. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/4/2023: La Vân Hi có bệnh sạch sẽ, Trần Nghiên Hy lo lắng Trần Hiểu sẽ có tình cảm với bạn diễn nữ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/4/2023: La Vân Hi có bệnh sạch sẽ, Trần Nghiên Hy lo lắng Trần Hiểu sẽ có tình cảm với bạn diễn nữ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Nghiên Hy diễn viên Trần Nghiên Hy Tin tức giải trí Tin sao Hoa Ngữ bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/4/2023: La Vân Hi có bệnh sạch sẽ, Trần Nghiên Hy lo lắng Trần Hiểu sẽ có tình cảm với bạn diễn nữ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/4/2023: La Vân Hi có bệnh sạch sẽ, Trần Nghiên Hy lo lắng Trần Hiểu sẽ có tình cảm với bạn diễn nữ?

Từng bị chê bai hết lời về nhan sắc, Trần Nghiên Hy khiến netizen 'quay xe' với loạt ảnh đúng chuẩn 'mối tình đầu'

Từng bị chê bai hết lời về nhan sắc, Trần Nghiên Hy khiến netizen 'quay xe' với loạt ảnh đúng chuẩn 'mối tình đầu'

Chỉ một câu nói, Trần Nghiên Hy cho thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Trần Hiểu

Chỉ một câu nói, Trần Nghiên Hy cho thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Trần Hiểu

'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy cùng 'đọ sắc' cực ngầu trong loạt ảnh tạp chí

'Mỹ nhân không tuổi' Trần Kiều Ân và Trần Nghiên Hy cùng 'đọ sắc' cực ngầu trong loạt ảnh tạp chí

Trần Nghiên Hy bất ngờ tiết lộ một bí mật giữa trước và sau khi kết hôn với Trần Hiểu?

Trần Nghiên Hy bất ngờ tiết lộ một bí mật giữa trước và sau khi kết hôn với Trần Hiểu?

Trần Nghiên Hy thích cảm giác được chồng dựa dẫm, ngọt ngào cùng chồng giữa bão thị phi ngoại tình

Trần Nghiên Hy thích cảm giác được chồng dựa dẫm, ngọt ngào cùng chồng giữa bão thị phi ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu