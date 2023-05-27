'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy sở hữu nhan sắc mặn mà, lão hóa ngược ở tuổi 40 khiến khối chị em phải ganh tỵ

Nhan sắc gần đây của Trần Nghiên Hy đã nhận “cơn mưa lời khen” từ phía cộng đồng mạng.

Trần Nghiên Hy sinh năm 1983 trong một gia đình danh giá tại Đài Bắc - Đài Loan. Nữ diễn viên sớm nổi tiếng là người có gia thế “khủng” cùng học vấn nổi bật. Cô có hai học vị, một ngành Marketing tại ĐH Nam California (Mỹ) và một ngành khác liên quan đến nghệ thuật. Trần Nghiên Hy không nối nghiệp gia đình làm kinh doanh, mà tự mình dấn thân vào làng giải trí Hoa ngữ với vai trò diễn xuất. Trần Nghiên Hy từng bị chê khi vào vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp Năm 2014, biên kịch Vu Chính chọn Trần Nghiên Hy vào vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp. Tuy nhiên, tạo hình cổ trang của cô không được lòng khán giả. Khuôn mặt tròn trĩnh cùng bím tóc “đùi gà” hoàn toàn không phù hợp với một Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết theo nguyên tác. Nhận về “cơn mưa chê bai”, những chỉ trích, biệt danh như “Tiểu Long Bao”, “Cô cô đùi gà” khiến Trần Nghiên Hy ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

Điểm sáng trong sự nghiệp của Trần Nghiên Hy là vai diễn Thẩm Gia Nghi trong phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi Điểm sáng trong sự nghiệp của Trần Nghiên Hy phải kể đến vai diễn Thẩm Gia Nghi trong phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Bộ phim “làm mưa làm gió” thời điểm ra mắt, mang về doanh thu kỷ lục cho các phòng vé Đài Loan. Đến tận bây giờ, phim vẫn nằm trong top những phim thanh xuân học đường được tìm kiếm nhiều nhất. Cũng nhờ vai diễn, nữ diễn viên được truyền thông ca ngợi là "Nữ thần thanh xuân" của màn ảnh Đài Loan. Hình tượng “cô bạn bàn bên”, “tình đầu quốc dân” của Trần Nghiên Hy tạo nên cơn sốt với khán giả xứ Đài. Mới đây, nàng Tiểu Long Nữ - Trần Nghiên Hy đã có buổi hội ngộ thân mật cùng dàn sao đình đám Hoa Ngữ tại sự kiện Annual Trends Jelwery Award lần thứ 14. Nhan sắc “sáng bừng” trên thảm đỏ của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo từ netizen xứ Trung.

Nhan sắc “sáng bừng” trên thảm đỏ của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo từ netizen xứ Trung Góp mặt tại buổi lễ trao giải, Trần Nghiên Hy đi theo phong cách quý cô thời thượng khi khoác lên mình “bộ cánh” lộng lẫy, đầy thanh lịch. Theo đó, mẫu váy được bao trùm bởi tông trắng sang trọng, cộng với phần chiết eo tinh tế khiến vóc dáng thon gọn của nữ diễn viên được tôn lên trọn vẹn. Chiếc váy vô cùng tôn dáng của nữ diên viên Với thiết kế “tràn viền” độc đáo nối liền phần cúp ngực và ống tay giúp mỹ nhân xứ Đài khoe trọn đôi vai trần quyến rũ cùng nước da trắng hồng, căng bóng, mịn màng. Thêm vào đó, các chi tiết hoa cùng màu được đính kết chỉn chu ở phần tà khiến cho người nhìn có cảm giác sống động, chân thực trên mỗi bước đi của cô nàng. Nhiều khán giả bày tỏ sự ghen tị với nhan sắc và vóc dáng của cô nàng Bên dưới những bức ảnh chụp cận, cư dân mạng không khỏi bày tỏ sự “ghen tị” nhưng không kém phần ngưỡng mộ bởi độ căng mịn, sáng bóng thể hiện rõ nét trên làn da cô nàng. Đáp lại sự mong ngóng “bí kíp” từ người hâm mộ, vừa qua, nữ diễn viên cũng đã tiết lộ “bộ công thức” để sở hữu và duy trì visual “không tì vết”, căng mọng, trẻ trung. rần Nghiên Hy không ngần ngại chia sẻ giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình “căng da” đối với cô chính là tẩy trang Cụ thể, trong bài đăng trên trang cá nhân, Trần Nghiên Hy không ngần ngại chia sẻ giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình “căng da” đối với cô chính là tẩy trang. Ngoài ra, Trần Nghiên Hy cũng cho biết trong chế độ ăn của cô không ăn thịt mà sẽ ăn hải sản vì trong hải sản hàm lượng protein cao mà chất béo thấp, đồng thời trong các loại hải sản còn giàu omega 3 và 6 có lợi cho da, tóc và mắt như: cá hồi, các loại da cá, ngao, tôm, cua... Trần Nghiên Hy còn tích cực tập thể dục để giảm cân Ngoài chế độ ăn uống, Trần Nghiên Hy còn tích cực tập thể dục để giảm cân. Thời điểm sau sinh, nữ diễn viên chia sẻ cô đã vận động phù hợp. Còn hiện tại cô theo đuổi bộ môn bơi lội và các bài tập Pilates để giảm cân, giữ phom dáng ở tuổi 40.

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