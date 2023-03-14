Từng bị chê bai hết lời về nhan sắc, Trần Nghiên Hy khiến netizen 'quay xe' với loạt ảnh đúng chuẩn 'mối tình đầu'

Sao quốc tế 14/03/2023 17:02

Luôn được khán giả mặc định có vẻ ngoài kém thu hút, tuy nhiên, mới đây, netizen bất ngờ quay xe với loạt ảnh 'chuẩn mối tình đầu' của Trần Nghiên Hy trong bộ phim Lý Lẽ Con Tim vào năm 2008.

Được biết đến khi tham gia dự án Thần Điêu Đại Hiệp 2014, Trần Nghiên Hy lại nhận không ít lời chê bai do tạo hình Tiểu Long Nữ của mình. Thời điểm phim phát sóng, dân mạng còn đặt cho cô biệt danh “Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh” hoặc “Cô Cô đùi gà”.

Từng bị chê bai hết lời về nhan sắc, Trần Nghiên Hy khiến netizen 'quay xe' với loạt ảnh đúng chuẩn 'mối tình đầu' - Ảnh 1

Luôn được khán giả mặc định có vẻ ngoài kém thu hút, tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại loạt ảnh của Trần Nghiên Hy trong bộ phim Lý Lẽ Con Tim vào năm 2008. Theo đó, cộng đồng mạng đã vội ‘quay xe’, không khỏi cảm thán về vẻ đẹp của nữ diễn viên ngày ấy đúng chuẩn mối tình đầu, ngọt ngào và đáng yêu. Được biết, lúc này Trần Nghiên Hy đang ở độ tuổi 25. Nhiều người cho rằng đây là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Trần Nghiên Hy.

Từng bị chê bai hết lời về nhan sắc, Trần Nghiên Hy khiến netizen 'quay xe' với loạt ảnh đúng chuẩn 'mối tình đầu' - Ảnh 2Từng bị chê bai hết lời về nhan sắc, Trần Nghiên Hy khiến netizen 'quay xe' với loạt ảnh đúng chuẩn 'mối tình đầu' - Ảnh 3Từng bị chê bai hết lời về nhan sắc, Trần Nghiên Hy khiến netizen 'quay xe' với loạt ảnh đúng chuẩn 'mối tình đầu' - Ảnh 4Từng bị chê bai hết lời về nhan sắc, Trần Nghiên Hy khiến netizen 'quay xe' với loạt ảnh đúng chuẩn 'mối tình đầu' - Ảnh 5Từng bị chê bai hết lời về nhan sắc, Trần Nghiên Hy khiến netizen 'quay xe' với loạt ảnh đúng chuẩn 'mối tình đầu' - Ảnh 6

Sau khi về chung một nhà với Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy đã dành toàn tâm cho gia đình mà không tham gia đóng phim nữa, thỉnh thoảng chỉ góp mặt trong chương trình truyền hình hay chụp ảnh cho thương hiệu. Còn Trần Hiểu khá bận rộn với công việc nên cũng ít khi thấy họ chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình, chỉ có Trần Nghiên Hy thỉnh thoảng có đăng vài tấm hình chụp chung với con trai.

Từng bị chê bai hết lời về nhan sắc, Trần Nghiên Hy khiến netizen 'quay xe' với loạt ảnh đúng chuẩn 'mối tình đầu' - Ảnh 7Từng bị chê bai hết lời về nhan sắc, Trần Nghiên Hy khiến netizen 'quay xe' với loạt ảnh đúng chuẩn 'mối tình đầu' - Ảnh 8

Nhiều năm bên nhau, cặp đôi nhiều lần vướng tin đồn hôn nhân rạn nứt. Phớt lờ các tin đồn xấu, Trần Hiểu vẫn luôn động viên, khen ngợi Trần Nghiên Hy trong những lần phỏng vấn, gián tiếp phủ nhận tin đồn vợ chồng ly hôn. Trần Hiểu cho biết vợ thông minh, hiểu biết và tháo vát. Nam diễn viên biết ơn Nghiên Hy đã chăm sóc gia đình, nuôi dạy con để anh được chuyên tâm phấn đấu cho sự nghiệp.

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