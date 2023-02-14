'Mỹ nam cổ trang' một thời Trần Kiện Phong gây chú ý với ngoại hình thay đổi bất ngờ

Khi xuất hiện trong tác phẩm "Tân Bao Thanh Thiên: Băng phách", ngoại hình của Trần Kiện Phong có nhiều thay đổi khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Mới đây, HK01 đưa tin bộ phim điện ảnh Tân Bao Thanh Thiên: Băng phách, do Trần Kiện Phong và Quách Tuyết Phù đóng chính, được phát sóng trên các nền tảng trực tuyến. Khi xuất hiện trong tác phẩm này, ngoại hình của Trần Kiện Phong có nhiều thay đổi. Khán giả bày tỏ bất ngờ bởi những năm gần đây, nam diễn viên 45 tuổi ít đóng phim.

Trước đây, Trần Kiện Phong được mệnh danh là "mỹ nam cổ trang" trên màn ảnh Hoa ngữ với nhiều tác phẩm nổi bật như Mỹ nhân tâm kế, Sóng gió vương triều, Loạn thế giai nhân, Huyền thám Bao Chửng....Tuy nhiên, vào năm 2019, tài tử tiết lộ mắc căn bệnh di truyền về não, không thể chữa trị. Kể từ đó, nam diễn viên gần như ngừng mọi hoạt động nghệ thuật và đăng ký học cử nhân rồi lên thạc sĩ ngành thần học. Ngoài ra, anh cũng dành thời gian học lặn, chèo thuyền, sơ cấp cứu, chăm sóc trẻ em và ngôn ngữ ký hiệu. Tài tử cho biết căn bệnh đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của anh về cuộc sống, chấp nhận thực tại và sống tích cực hơn.

Trần Kiện Phong sinh năm 1978, từng được xếp vào nhóm ngũ tiểu sinh TVB cùng với Huỳnh Tông Trạch, Mã Quốc Minh, Lâm Phong và Ngô Trác Hy. Nhóm tiểu sinh (diễn viên nam trẻ) này ra mắt vào năm 2000 và khi đó được kỳ vọng trở thành trụ cột của điện ảnh Hong Kong. Nam diễn viên được biết đến qua các bộ phim Đội hành động liêm chính 2004, Lý lẽ con tim, Phụng hoàng lâu, Cảnh sát mới ra trường, Thiếu niên tứ đại danh bổ... Tuy nhiên, khi được đài đề nghị ký hợp đồng độc quyền, anh đã từ chối và rẽ hướng sự nghiệp sang thị trường đại lục. Sau đó, Trần Kiện Phong cũng được yêu thích với các tác phẩm như Sóng gió vương triều, Loạn thế giai nhân, Phong thần bảng... Vai diễn để lại cột mốc, thu về lượng lớn người hâm mộ trong sự nghiệp của anh là Lưu Hằng trong Mỹ nhân tâm kế, hợp tác cùng Lâm Tâm Như.

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