Ngôn Thừa Húc từng là một trong những mỹ nam hàng đầu của làng giải trí xứ Đài và sức hút của anh đến nay vẫn chưa hạ nhiệt.

Ngôn Thừa Húc gần đây góp mặt trên thảm đỏ tại sự kiện Đêm hội Bazaar và ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Từ khóa về nam diễn viên nhanh chóng vươn lên thứ hạng tìm kiếm cao trong mục giải trí và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngô Thừa Húc khiến cộng đồng mạng phát sốt vì nhan sắc đỉnh cao tuổi 46 Từng là mỹ nam hàng đầu của làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc), anh khiến công chúng không khỏi xuýt xoa khi vẫn giữ vững phong độ nhan sắc, vẻ ngoài chẳng hề thay đổi chút nào.

Trong loạt ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng không ngừng bày tỏ tình cảm đến nam diễn viên, có người hài hước gọi anh là "ông chú vạn người mê" khi đã 46 tuổi nhưng vẫn có thể khiến trái tim của các thiếu nữ rung động mỗi lần xuất hiện. Có người hài hước gọi anh là "ông chú vạn người mê" khi đã 46 tuổi nhưng vẫn có thể khiến trái tim của các thiếu nữ rung động Ngô Thừa Húc phong độ tuổi U50 Ngôn Thừa Húc, sinh năm 1977, là nam thần trong mộng của hàng triệu thiếu nữ những năm 2000 nhờ thành công của nhiều bộ phim thần tượng như Vườn sao băng, Chỉ muốn yêu anh, Lưu luyến không quên, Lửa bóng rổ. Trong số đó, vai diễn chàng công tử ngỗ ngược nhưng chân tình Đạo Minh Tự trong Vườn sao băng giúp anh trở thành ngôi sao hạng A tại Đài Loan và nổi tiếng khắp châu Á.

Nhóm nhạc F4 Ngôn Thừa Húc còn được biết tới với tư cách thành viên nhóm nhạc F4, một trong những ban nhạc nam nổi tiếng nhất châu Á gồm bốn thành viên Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên, Ngô Kiến Hào. Sau khi F4 ngừng ca hát, các thành viên đều có những hướng phát triển riêng. Nam diễn viên sống kín tiếng về đời tư, nhất là với chuyện tình cảm Nhiều năm qua, nam diễn viên sống kín tiếng về đời tư, nhất là với chuyện tình cảm. Trong số những mối quan hệ tình cảm trong quá khứ, nổi tiếng nhất chính là chuyện tình với siêu mẫu Lâm Chí Linh. Họ từng được xem là cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz xứ Đài nhưng lại không có được cái kết hạnh phúc. Nam diễn viên 46 tuổi thừa nhận, bản thân là một người khờ khạo trong chuyện tình cảm Nam diễn viên 46 tuổi thừa nhận, bản thân là một người khờ khạo trong chuyện tình cảm, không biết cách biểu lộ tình cảm với những người mình thương yêu. Chàng ca sĩ nhiều tuổi nhất nhóm F4 cũng nghĩ rằng, vì quá khứ nghèo khổ và một tuổi thơ thiếu thốn vật chất, tình cảm của người cha nên anh luôn cảm thấy mặc cảm, thiếu an toàn và tìm mọi cách chứng tỏ bản thân. Có lẽ vì vậy, ở tuổi 46, anh vẫn chưa kết hôn trong khi cả ba người bạn thân trong nhóm F4 như Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên, Ngô Kiến Hào đều đã bước vào cuộc sống hôn nhân.

Hai tài tử Chung Hán Lương và Ngô Thừa Húc gặp khó khi đóng phim thần tượng ở tuổi U50 Bộ đôi tài tử Hoa ngữ - Ngôn Thừa Húc và Chung Hán Lương khiến nhiều khán giả bàn tán và gây tranh cãi khi đóng phim thần tượng ở tuổi U50.

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