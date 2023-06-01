Cuộc sống ít ai biết của 'ngôi sao võ thuật' Lý Liên Kiệt ở tuổi 60

Sao quốc tế 01/06/2023 14:38

Lý Liên Kiệt hiếm hoi xuất hiện trước công chúng khi ông thực hiện TVC quảng cáo cho một nhãn hàng.

Theo thông tin từ HK01, gần đây, Lý Liên Kiệt lộ rõ dấu hiệu tuổi tác với gương mặt sưng vù, nhiều nếp nhăn ở tuổi 60. Cụ thể, tình trạng lão hóa nhanh của Lý Liên Kiệt đến từ việc ông từng mắc bệnh cường giáp, chịu nhiều tổn thương cơ thể khi đóng phim hành động - võ thuật.

Cuộc sống ít ai biết của 'ngôi sao võ thuật' Lý Liên Kiệt ở tuổi 60 - Ảnh 1Cuộc sống ít ai biết của 'ngôi sao võ thuật' Lý Liên Kiệt ở tuổi 60 - Ảnh 2

Lý Liên Kiệt là ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới, được coi là niềm tự hào của màn ảnh Trung Quốc. Tuy nhiên, sự nghiệp đỉnh cao của ông sớm chấm dứt vì bệnh tật.

Năm 2010, Lý Liên Kiệt tuyên bố chia tay nghiệp làm ông hoàng võ thuật vì căn bệnh cường giáp. Ông còn chịu đựng các vấn đề sức khỏe khác khác như chấn thương cột sống, nhịp tim không ổn định. Do không thể vận động cường độ cao hay thực hiện các pha võ thuật, số lần công chúng nhìn thấy Lý Liên Kiệt trên màn ảnh cứ thế giảm dần. Sau thời gian dài điều trị, hiện tại, sức khỏe của nam diễn viên ổn định.

Cuộc sống ít ai biết của 'ngôi sao võ thuật' Lý Liên Kiệt ở tuổi 60 - Ảnh 3Cuộc sống ít ai biết của 'ngôi sao võ thuật' Lý Liên Kiệt ở tuổi 60 - Ảnh 4

 

Lý Liên Kiệt dừng đóng phim từ năm 2018, sau khi hoàn thành tác phẩm Hoa Mộc Lan. Sau khi rời showbiz, ông chuyển sang nước ngoài sinh sống, thỉnh thoảng mới về Trung Quốc tham gia tụ tập và thăm hỏi bạn bè.

Thời gian qua, nam diễn viên chọn cuộc sống kín tiếng, dồn hết tâm huyết cho việc du ngoạn thế giới, tu hành và chăm sóc vợ con. Lý Liên Kiệt chia sẻ thích ngồi thiền trên núi, tránh xa thiết bị công nghệ và mạng xã hội. Ông cũng tham gia hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Cuộc sống ít ai biết của 'ngôi sao võ thuật' Lý Liên Kiệt ở tuổi 60 - Ảnh 5

Điều này giúp ngôi sao Hoắc Nguyên Giáp có được niềm vui, sự thanh thản. Nam diễn viên biết ơn vì chặng đường tu hành gặp được những người thầy giàu trí tuệ. Lý Liên Kiệt cho biết khác với thời trẻ, đời sống tinh thần của ông hiện thoải mái, nhẹ nhõm và tự tại.

 

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