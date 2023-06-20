MC nổi tiếng Cbiz tự tử sau khi thừa nhận cáo buộc quấy rối, dụ dỗ thiếu nữ chụp ảnh nhạy cảm

Sao quốc tế 20/06/2023 09:04

Sau khi thừa nhận có hành vi quấy rối tình dục nhiều phụ nữ và "kể tội" đồng nghiệp của mình, Hoàng Tử Giảo đã nghĩ quẩn nhưng được cứu chữa kịp thời.

Mới đây vào ngày 19/6, ETtoday đưa tin showbiz Đài Loan hiện ầm ĩ với bê bối tình dục của nam diễn viên, MC Hoàng Tử Giảo. Anh thú nhận từng có hành vi sai trái với một nữ sinh 17 tuổi. Tuy nhiên, ngay khi đánh mất sự nghiệp vì bê bối, Hoàng Tử Giảo có video với nội dung phanh phui chuyện xấu của 18 nghệ sĩ khác thuộc showbiz Đài Loan. Nam diễn viên tuyên bố đã mất hết tất cả nên muốn kéo những người từng khiến anh không vui cùng "chết chung".

MC nổi tiếng Cbiz tự tử sau khi thừa nhận cáo buộc quấy rối, dụ dỗ thiếu nữ chụp ảnh nhạy cảm - Ảnh 1
MC Hoàng Tử Giảo 

Những cái tên bị Hoàng Tử Giảo nhắc đến là chị em Từ Hy Viên, Châu Tuấn Vỹ... Sự việc vì thế càng gây xôn xao showbiz Đài Loan.

Vào ngày 18/6, một người dùng mạng xã hội tên Zofia đăng đàn tố cáo nam nghệ sĩ danh tiếng cao, đã có gia đình từng tấn công tình dục cô năm 17 tuổi. Người phụ nữ cho biết năm xưa gặp tài tử qua sự giới thiệu của bạn bè. Vì người này luôn xuất hiện với hình ảnh tốt bụng, vô hại, Zofia chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị lạm dụng.

MC nổi tiếng Cbiz tự tử sau khi thừa nhận cáo buộc quấy rối, dụ dỗ thiếu nữ chụp ảnh nhạy cảm - Ảnh 2
Zofia tố nam MC từng lạm dụng mình 

Qua tiếp xúc ban đầu, người đàn ông tỏ ra rất nhiệt tình, động viên Zofia theo đuổi niềm đam mê sáng tác nhạc. Điều này khiến cô buông bỏ cảnh giác. Sau vài lần gặp mặt, ngôi sao nổi tiếng bắt đầu giở trò. Anh hẹn Zofia đến khách sạn, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ nữ sinh chụp ảnh khỏa thân. 

'Anh ta bắt tôi cởi đồ, bảo đây là một bộ ảnh vì nghệ thuật, không phải khiêu dâm. Tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều khi chụp những hình ảnh đó. Nỗi sợ hãi, hối hận bao trùm lấy tôi thời điểm đó nhưng không thể dừng lại', Zofia chia sẻ.

MC nổi tiếng Cbiz tự tử sau khi thừa nhận cáo buộc quấy rối, dụ dỗ thiếu nữ chụp ảnh nhạy cảm - Ảnh 3
Hoàng Tử Giảo ép thiếu nữ cởi đồ chụp ảnh nhạy cảm 

Không chỉ vậy, Zofia còn bị nam nghệ sĩ cưỡng hôn trong ôtô. Khi cô phản kháng, người đàn ông cư xử quá đáng hơn, ép Zofia cởi áo. Vụ việc khiến cô sang chấn tâm lý.

Zofia cho biết từng muốn "đem quá khứ đen tối theo mình xuống mồ" vì quá xấu hổ. Tuy nhiên, nhìn thấy kẻ có tâm lý biến thái nhởn nhơ, trở thành thần tượng của nhiều người, cô không thể chấp nhận và quyết định tung hê chuyện xấu xa của nam nghệ sĩ.

'Anh ta hại tôi, vậy mà vẫn có nhiều người tung hô, ca ngợi con người của anh ta, đặc biệt là khán giả trẻ. Điều đó khiến tôi buồn nôn', Zofia bức xúc.

MC nổi tiếng Cbiz tự tử sau khi thừa nhận cáo buộc quấy rối, dụ dỗ thiếu nữ chụp ảnh nhạy cảm - Ảnh 4
Hoàng Tử Giảo và vợ Mạnh Cảnh Như

Ngày 19/6, Sina đưa tin nam MC nổi tiếng Hoàng Tử Giảo bị nghi đã tự sát tại nhà riêng ở Đài Bắc. Hoàng Tử Giảo được đưa đến bệnh viện với vết cắt ở tay, hiện sức khỏe đã ổn định. 

Trong đoạn video thú tội, Hoàng Tử Giảo cho hay tâm lý bị ảnh hưởng tiêu cực do từng chứng kiến cảnh mẹ quan hệ tình dục với những người đàn ông khác trước mặt.

Đáng chú ý, bên cạnh nói về tội lỗi, Hoàng Tử Giảo vạch trần 13 nghệ sĩ khác. Anh cho rằng, những người này đã "kéo anh xuống vũng bùn". Cụ thể, Hoàng Tử Giảo tố chị em nghệ sĩ Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ từng dụ dỗ anh dùng ma túy trong lần đi du lịch Hàn Quốc. Nam MC tiết lộ nhiều người trong giới giải trí như Chu Tuấn Vỹ, Phạm Hiểu Huyên… đều biết hai chị em họ Từ sử dụng ma túy nhưng không tố cáo. 

MC nổi tiếng Cbiz tự tử sau khi thừa nhận cáo buộc quấy rối, dụ dỗ thiếu nữ chụp ảnh nhạy cảm - Ảnh 5
Chị em Từ Viên Hy cũng bị nam MC 'réo tên' 

Ngoài ra, Hoàng Tử Giảo còn tố MC Ngô Tống Hiến nợ tiền không trả và có tính trăng hoa. Trước lời tố cáo, phía Từ Hy Đệ lên tiếng phủ nhận và khẳng định sẽ khởi kiện. Hoàng Tử Giảo được cho là đang bất ổn về mặt cảm xúc. 

Hoàng Tử Giảo sinh năm 1972 và là người dẫn chương trình nổi tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc). Anh tốt nghiệp khoa Phát thanh và Truyền hình. Năm 1988, Hoàng Tử Giảo tham gia cuộc thi Thanh niên đối đầu và bước chân vào lĩnh vực dẫn chương trình. Ngoài công việc MC, Hoàng Tử Giảo còn tham gia đóng phim. Anh có thời gian dài hẹn hò với diễn viên Từ Hy Đệ nhưng sau đó chia tay và kết hôn với diễn viên Mạnh Cảnh Như.

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