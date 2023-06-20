Chị em Từ Hy Viên bất ngờ bị 'réo tên' dính vào cáo buộc sử dụng chất cấm

Mới đây, MC Hoàng Tử Giảo đã lên tiếng tố cáo diễn viên Từ Hy Viên và em gái cô - Từ Hy Đệ, từng sử dụng ma túy.

Theo Next Apple, Hoàng Tử Giảo hiện là tâm điểm chú ý làng giải trí Đài Loan khi tiết lộ loạt bê bối của bản thân lẫn một số người nổi tiếng. Hoàng Tử Giảo tố Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ từng sử dụng chất cấm Trong video trên trang cá nhân sáng 19/6, anh cho rằng Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ "gây họa" cho cuộc đời anh. 20 năm trước, khi Hy Viên - Hy Đệ sang Hàn Quốc chơi, hai cô gái rủ rê Hoàng Tử Giảo sử dụng chất cấm. Lúc đó, Từ Hy Viên yêu DJ Koo, cả DJ Koo cũng ép buộc Hoàng Tử Giảo dùng thuốc lắc.

Theo Hoàng Tử Giảo, chị em Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ không chỉ sử dụng ma túy một vài lần mà nhiều hơn. Trước cáo buộc của MC, quản lý của Hy Viên - Hy Đệ nói: 'Điều đó không đúng sự thật, công ty quản lý sẽ nhờ pháp luật giải quyết vụ việc'. Chị em Từ Hy Viên chối bỏ cáo buộc của nam MC Hoàng Tử Giảo nói phơi bày sự thật vì "hết đường lui", MC không muốn những người từng khiến anh không vui được "thoát nạn". Hiện, MC vướng bê bối lừa một thiếu nữ chụp ảnh khỏa thân, quấy rối tình dục cô gái.

Hoàng Tử Giao thừa nhận từng gây ra các hành vi sai trái trên, xin lỗi những người tin tưởng, yêu thương anh, tự nhận mình trước đây là "tên khốn". MC Hoàng Tử Giảo Hoàng Tử Giảo 51 tuổi, là MC nổi tiếng Đài Loan. Anh còn là diễn viên, từng đóng vai khách mời trong hơn 10 phim điện ảnh, truyền hình. Hoàng Tử Giảo từng một thời gian dài hẹn hò Từ Hy Đệ, tuy nhiên sau đó kết hôn với diễn viên Mạnh Cảnh Như và có một con gái. Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan, được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Cô và doanh nhân người Bắc Kinh Uông Tiểu Phi từng chung sống 10 năm, tuyên bố ly hôn cuối năm ngoái, hai con do cô nuôi dưỡng tại Đài Loan. Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau khi lấy chồng mới - DJ Koo - cô chủ yếu dành thời gian chăm sóc con. Từ Hy Viên và chồng DJ Koo Từ Hy Đệ là em gái của diễn viên Từ Hy Viên. Cô phát triển sự nghiệp với vai trò người dẫn chương trình, được đặc biệt yêu thích khi dẫn các show tạp kỹ. Cô và doanh nhân Hứa Nhã Quân kết hôn và có ba con gái. Từ Hy Đệ thường gây chú ý với các phát ngôn "sốc" hoặc hành động táo bạo khi dẫn chương trình.

Từ Hy Viên khiến công chúng không khỏi lo lắng khi 9 tháng 'biệt vô âm tín' Từ Hy Viên 9 tháng nay không xuất hiện trước truyền thông, làm dấy lên những tin đồn thất thiệt về sức khỏe của cô.

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