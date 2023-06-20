Theo truyền thông Hong Kong, vợ chồng trùm giải trí Hướng Hoa Cường đã quyết định giao tài sản thừa kế cho con dâu Quách Bích Đình, vì con trai của họ có tính trăng hoa.

Tờ HK01 đưa tin, "trùm giải trí Hong Kong" Hướng Hoa Cường vừa thông báo để lại toàn bộ châu báu, trang sức đắt giá của mình cho con dâu Quách Bích Đình và hai cháu nội. Ông hy vọng con dâu và hai cháu sẽ có cuộc sống tốt, đầy đủ và sử dụng khối tài sản lớn một cách thông thái. Trùm giải trí Hồng Kông quyết định để lại toàn bộ châu báu, trang sức đắt giá của mình cho con dâu Quách Bích Đình Động thái này của Hướng Hoa Cường và vợ nhằm thể hiện sự ủng hộ, bảo vệ con dâu của họ, nữ diễn viên Quách Bích Đình. Hồi tháng 7/2022, Hướng Tả - chồng của Quách Bích Đình bị tung bằng chứng ngoại tình. Nam diễn viên hứng chịu sự chỉ trích, tẩy chay của dư luận dù bản thân anh lên tiếng phủ nhận.

Theo một số nguồn tin thân cận, Quách Bích Đình không lên tiếng bình luận, tiếp tục duy trì hôn nhân với Hướng Tả sau sóng gió. Hành động này của cô nhận được sự cảm kích của bố mẹ chồng. Họ cũng cố gắng bù đắp cho con dâu bằng cách trao quyền quản lý nhiều tài sản của gia đình họ Hướng cho Quách Bích Đình. Chồng Quách Bích Đình bị tố ngoại tình nhưng vẫn giữ im lặng Tháng 1 vừa rồi, mẹ chồng của Quách Bích Đình cũng tiết lộ, gia đình bà đã hoàn tất việc phân chia tài sản cho con cháu trong nhà. Theo đó, phần lớn tài sản sẽ thuộc về các cháu, một phần chia cho hai con trai Hướng Tả và Hướng Hữu. Một phần khác sẽ thuộc về vợ chồng Quách Bích Đình.

Nhằm bảo vệ quyền lợi của con dâu Quách Bích Đình, đồng thời cũng để con trai hành động đúng đắn, không tiêu xài hoang phí, bà Trần Lam ra điều kiện, nếu Hướng Tả làm điều có lỗi với con dâu, Quách Bích Đình có quyền quyết định với phần tài sản chung. Nếu Hướng Tả làm điều có lỗi với con dâu, Quách Bích Đình có quyền quyết định với phần tài sản chung Quách Bích Đình sinh năm 1984, tại Đài Loan. Cô mang hai dòng máu Trung - Mỹ. Năm 18 tuổi, Quách Bích Đình bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò người mẫu. Năm 2003, cô tham gia MV của Trần Dịch Tấn, Tiêu Kính Đằng, Vương Lực Hoành. Đây là cơ duyên giúp cô đến với lĩnh vực phim ảnh. Năm 2006, Quách Bích Đình có vai diễn đầu tay trong phim Golden Age, bên cạnh Lam Chính Long và Huỳnh Thánh Y. Sau đó, nữ diễn viên góp mặt trong Tiểu thời đại 1,2,3, Đây khoảng sao trời kia khoảng biển, Nhân tài kiệt xuất Hoàng Phi Hồng… Cô nàng được nam giới Trung Quốc bầu chọn là "nữ thần quốc dân" Sina cho biết cô được nam giới Trung Quốc bầu chọn là "nữ thần quốc dân". Giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Quách Bích Đình là minh tinh Đài Loan được săn đón. Theo Sohu, thực lực của Quách Bích Đình không nổi bật, nhưng cô vẫn có đường sự nghiệp suôn sẻ, được nhà sản xuất ưu ái nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách làm việc và cách ứng xử chuyên nghiệp. Quách Bích Đình được nhà sản xuất ưu ái vì làm việc chuyên nghiệp Năm 2018, Quách Bích Đình gặp gỡ Hướng Tả trên phim trường Thời gian tươi đẹp nhất. Sau gần một năm hẹn hò, họ đính hôn và tổ chức lễ cưới trong show truyền hình thực tế. Theo Toutiao, mối quan hệ tình cảm và cuộc hôn nhân của Hướng Tả - Quách Bích Đình được thuận lợi diễn ra nhờ sự giúp đỡ của bà Trần Lam. Mẹ Hướng Tả có thiện cảm và hài lòng về cô con dâu nổi tiếng. Sau khi lập gia đình, Quách Bích Đình dừng hoàn toàn các hoạt động nghệ thuật để chăm sóc cho gia đình Sau khi lập gia đình, Quách Bích Đình dừng hoàn toàn các hoạt động nghệ thuật. Cô dành thời gian vun vén cuộc sống tân hôn, và làm nghĩa vụ sinh cháu nối dõi cho gia tộc họ Hướng.

'Bà trùm showbiz Hong Kong' yêu thương Quách Bích Đình như con gái ruột Bà Trần Lam - mẹ của tài tử Hướng Tả - tuyên bố luôn coi Quách Bích Đình như con gái ruột chứ không đơn thuần là một người con dâu.

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