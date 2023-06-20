Dương Tử tung ảnh đại hôn lễ, fan tràn vào chúc mừng

Sao quốc tế 20/06/2023 10:41

Dương Tử đang khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Trường Tương Tư là một trong những dự án phim cổ trang được mong chờ nhất nửa cuối năm 2023. Dự án sở hữu dàn diễn viên trẻ đẹp lại thêm nguyên tác hay nên rất được khán giả mong đợi. Mới đây, ê-kíp Trường Tương Tư tiếp tục tung ra poster mới khiến dân tình phát sốt trước tạo hình cực lung linh của dàn diễn viên. Ai nấy đều sốt sắng mong phim mau chiếu.  

Dương Tử tung ảnh đại hôn lễ, fan tràn vào chúc mừng - Ảnh 1
Đoàn làm phim tung poster hoành tráng. 

Tiểu thuyết “Trường Tương Tư” nổi tiếng của Đồng Hoa được chuyển thể thành phim với Dương Tử là nữ chính. Đóng cùng Dương Tử là 3 nam diễn viên trẻ tuổi gồm: Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi. Tuy nguyên tác nổi tiếng và được yêu thích, dàn diễn viên cũng có tiếng và diễn xuất được đánh giá khá tốt.

Dương Tử tung ảnh đại hôn lễ, fan tràn vào chúc mừng - Ảnh 2
Dương Tử trong bộ trang phục đại hôn lễ. 

Trong poster được phía sản xuất mới tung ra, các fan đã phải lóa mắt trước concept đỏ chói của dàn diễn viên. Nữ chính Dương Tử diện hỉ phục giữa dàn nam nhân tất cả đều diện đồ đỏ khiến dân tình phát lú không biết ai mới là nam chính trong phim. 

Dương Tử tung ảnh đại hôn lễ, fan tràn vào chúc mừng - Ảnh 3
Cảnh đại hôn lễ trong trailer trước đó. 

Điểm cộng lớn nhất nằm ở dàn diễn viên, ngoài Dương Tử có độ nổi tiếng cao và diễn xuất nhiều lần được khen, nhất là các cảnh khóc, thì ba diễn viên nam cũng rất đáng trông đợi. Dự án này được nhà sản xuất xếp vào hạng mục trọng điểm với kinh phí đầu tư lớn.

Dương Tử tung ảnh đại hôn lễ, fan tràn vào chúc mừng - Ảnh 4
Khán giả mong đợi Trường Tương Tư từng phút giây.

Trước đó, nhà sản xuất dự án Trường Tương Tư vừa công bố về việc nhận được giấy phép phát sóng phần 1 với thời lượng là 40 tập. Tuy nhà sản xuất chưa đưa ra thông báo chính thức về lịch lên sóng, nhưng nhiều khả năng phim sẽ ra mắt khán giả vào quý 3 này.

Dương Tử tung ảnh đại hôn lễ, fan tràn vào chúc mừng - Ảnh 5
 Dự án này được nhà sản xuất xếp vào hạng mục trọng điểm với kinh phí đầu tư lớn.

Cách đây không lâu, Trường tương tư cũng vừa cán mốc 2 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Tencent. Điều này cũng phần nào cho thấy mức độ quan tâm của khán giả đối với bộ phim này. Mới nhất, dàn diễn viên cũng đã bắt đầu tham gia vào quá trình quảng bá cho bộ phim trên các nền tảng mạng xã hội và phương tiện truyền thông.

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Từ khóa:   sao Cbiz phim hoa ngu trường tương tư Dương Tử Trương Vãn Ý

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