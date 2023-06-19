Dương Tử bất ngờ được người đặc biệt trong đời 'cầu hôn'

Dương Tử vốn là người có tính cách cởi mở và nhận được nhiều sự yêu mến từ đồng nghiệp.

Mỗi một tác phẩm hợp tác, Dương Tử lại liên tục có thêm nhiều bạn bè tốt trong giới. Dương Tử trước giờ luôn được các đồng nghiệp trong ngành yêu quý vì sự vui vẻ, hòa đồng, hoạt ngôn. Khi nhắc về nàng tiểu hoa, mọi người cũng không tiếc dành cho cô những lời khen có cánh xuất phát từ tận đáy lòng. Dương Tử có mối quan hệ tốt đẹp với nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí.

Trong một lần tham gia chương trình trước đây, Kiều Hân, người bạn thân của Dương Tử còn từng chia sẻ rằng nếu bản thân là con trai, cô ấy nhất định sẽ kết hôn với Dương Tử, vì ngôi sao Cá Mực Hầm Mật quá đỗi dễ thương. Kiều Hân chia sẻ nếu bản thân là con trai, cô ấy nhất định sẽ kết hôn với Dương Tử Kiều Hân sinh năm 1993 tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) và tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương. Năm 2016, Kiều Hân được công chúng biết đến qua vai Quan Quan trong bộ phim Hoan Lạc Tụng. Đây cũng chính là tác phẩm giúp Kiều Hân và Dương Tử trở nên thân thiết.

Kiều Hân - Dương Tử thân thiết kể từ sau Hoan Lạc Tụng. Không chỉ để lại dấu ấn với khán giả trong mỗi tác phẩm mình tham gia mà Dương Tử còn tạo nên mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp. Bất luận đó diễn viên nam hay nữ chỉ cần mọi người làm việc với nhau đều có quãng thời gian vui vẻ. Dương Tử với tính cách hoạt bát và thân thiện nên cô nàng dễ dàng gây thiện cảm và kết giao được với nhiều bạn bè trong giới. Trên thực tế, Dương Tử còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Trương Nhất Sơn, Thành Nghị. Được biết, khi sinh nhật Kiều Hân, ngôi sao sinh năm 1992 đã gửi hẳn hồng bao trị giá 6666 NDT (hơn 22 triệu VNĐ), vô cùng hào phóng. Chưa hết, mỗi lần ai đó gặp vấn đề về tiền bạc, Dương Tử cũng sẵn lòng cho mượn, bất kể là bao nhiêu tiền đi chăng nữa Kiều Hân từng bị đồn là có mối quan hệ tình cảm với Dương Dương. Kiều Hân được chú ý nhiều hơn ở đời sống ca nhân như xuất thân giàu có, sống trong căn biệt thự xa hoa, có chỗ đỗ trực thăng riêng. Ngoài ra, cô nàng dính tin đồn hẹn hò nam thần Dương Dương. Sai lầm trong việc chọn kịch bạn, khả năng diễn xuất không mấy tiến bộ và không thể tạo couple với bạn diễn khiến Kiều Hân không thể bước chân vào hàng ngũ tiểu hoa.

Dương Tử và Hứa Khải chính thức thành đôi trong Thừa Hoan Ký, netizen khen ngợi cặp đôi vì một điều? Mới đây, đoàn phim Thừa Hoan Ký đã chính thức làm lễ khai máy. Đồng thời công bố Dương Tử và Hứa Khải sẽ đóng chính trong dự án này khiến netizen phấn khích.

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