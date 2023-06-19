Dương Tử bất ngờ được người đặc biệt trong đời 'cầu hôn'

Dương Tử vốn là người có tính cách cởi mở và nhận được nhiều sự yêu mến từ đồng nghiệp.
- Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí
- Vừa xuất hiện trên chương trình thực tế, Dương Tử đã vướng thị phi vì điều này
Mỗi một tác phẩm hợp tác, Dương Tử lại liên tục có thêm nhiều bạn bè tốt trong giới. Dương Tử trước giờ luôn được các đồng nghiệp trong ngành yêu quý vì sự vui vẻ, hòa đồng, hoạt ngôn. Khi nhắc về nàng tiểu hoa, mọi người cũng không tiếc dành cho cô những lời khen có cánh xuất phát từ tận đáy lòng.
Trong một lần tham gia chương trình trước đây, Kiều Hân, người bạn thân của Dương Tử còn từng chia sẻ rằng nếu bản thân là con trai, cô ấy nhất định sẽ kết hôn với Dương Tử, vì ngôi sao Cá Mực Hầm Mật quá đỗi dễ thương.
Kiều Hân sinh năm 1993 tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) và tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương. Năm 2016, Kiều Hân được công chúng biết đến qua vai Quan Quan trong bộ phim Hoan Lạc Tụng. Đây cũng chính là tác phẩm giúp Kiều Hân và Dương Tử trở nên thân thiết.
Không chỉ để lại dấu ấn với khán giả trong mỗi tác phẩm mình tham gia mà Dương Tử còn tạo nên mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp. Bất luận đó diễn viên nam hay nữ chỉ cần mọi người làm việc với nhau đều có quãng thời gian vui vẻ.
Trên thực tế, Dương Tử còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Trương Nhất Sơn, Thành Nghị. Được biết, khi sinh nhật Kiều Hân, ngôi sao sinh năm 1992 đã gửi hẳn hồng bao trị giá 6666 NDT (hơn 22 triệu VNĐ), vô cùng hào phóng. Chưa hết, mỗi lần ai đó gặp vấn đề về tiền bạc, Dương Tử cũng sẵn lòng cho mượn, bất kể là bao nhiêu tiền đi chăng nữa
Kiều Hân được chú ý nhiều hơn ở đời sống ca nhân như xuất thân giàu có, sống trong căn biệt thự xa hoa, có chỗ đỗ trực thăng riêng. Ngoài ra, cô nàng dính tin đồn hẹn hò nam thần Dương Dương. Sai lầm trong việc chọn kịch bạn, khả năng diễn xuất không mấy tiến bộ và không thể tạo couple với bạn diễn khiến Kiều Hân không thể bước chân vào hàng ngũ tiểu hoa.