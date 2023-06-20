"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy vướng phải nghi vấn cuỗm tiền bỏ vợ theo tiếp viên hàng không: Thực hư ra sao?

Tin tức này ngay sau khi được đăng tải đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Nhiều người tò mò tính xác thực của thông tin. Nhưng, không ít người cho rằng tin tức này không đáng tin cậy.

Mới đây, trên mạng xã hội vừa ồn ào thông tin Trì Trọng Thụy đã ly hôn với vợ tỷ phú Trần Lệ Hoa. Theo đó, Đường Tăng nổi tiếng màn ảnh này sau khi được chia tài sản hơn 20 tỷ NDT (hơn 66 nghìn tỷ đồng) đã quyết định mua biệt thự 1,3 tỷ NDT (hơn 4 nghìn tỷ), thậm chí còn lấy tiếp viên hàng không trẻ đẹp.

Đối với thông tin bỏ vợ tỷ phú, cuỗm tiền, cưới tiếp viên hàng không, Trì Trọng Thụy chưa có câu trả lời chính thức. Tuy nhiên, từ trước đến nay, ông chưa từng lên tiếng phản bác đối với các tin đồn tiêu cực. Trì Trọng Thụy luôn thể hiện tình yêu tuyệt vời dành cho vợ lớn tuổi.

Sự thật, sau hơn 30 năm gắn bó, cuộc hôn nhân của Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa vẫn đậm sâu. Hơn thế, ở tuổi 70, nam nghệ sĩ không có con nhưng ông chưa từng cảm thấy tiếc nuối vì chuyện này. Trì Trọng Thụy mãn nguyện khi được sống cùng Trần Lệ Hoa. Ông cũng coi các con của bà như chính con đẻ của mình.

Trì Trọng Thụy sinh năm 1952, xuất thân trong một gia đình có truyền thống trong nghệ thuật kinh kịch tại Bắc Kinh. Được sự định hướng từ nhỏ, nam diễn viên hết lòng say mê và theo học bộ môn cổ truyền này từ lớp 3. Năm 1981, ông tốt nghiệp Học viện kịch nói Thượng Hải và từ đó bắt đầu vai trò diễn xuất chuyên nghiệp.

Trì Trọng Thụy trong vai diễn 'Đường Tăng' (Tây Du Ký)

So với nhiều diễn viên khác, Trọng Thụy may mắn hơn khi mới khởi nghiệp đã được lựa chọn vào vai diễn kinh điển – Đường Tăng trong bản phim “Tây du ký”. Thời điểm ấy, bộ phim đã phát sóng được 10 tập nhưng cả 2 diễn viên đóng vai này là Uông Việt và Từ Thiếu Hoa đều lần lượt rút lui nên buộc lòng đạo diễn Dương Khiết phải gấp rút chọn một người khác.

Cuộc hôn nhân của nam diễn viên và vợ tỷ phú từng nhận về không ít ý kiến trái chiều

Về chuyện tình của Trì Trọng Thụy, không ít người liên tưởng đến vai diễn của ông trong “Tây du ký”. Trên phim, nếu Đường Tăng luôn bị mê hoặc bởi những yêu tinh nóng bỏng gợi cảm nhưng không chút lay động, thì ngoài đời, tài tử lại cảm phục trước người vợ Trần Lệ Hoa – người vừa giàu có, lại lớn hơn mình 11 tuổi. Suốt nhiều năm, cuộc hôn nhân của cả 2 luôn gây bàn tán, nằm giữa 2 thái cực ủng hộ, ca ngợi hay kể cả lời dèm pha, chê bai cũng không ít.

Trần Lệ Hoa và Trì Trọng Thụy cùng tận hưởng niềm vui tuổi già

Được biết, theo thống kê của Forbes năm 2019, Trần Lệ Hoa là nữ doanh nhân giàu thứ ba Trung Quốc với khối tài sản gần 40 tỷ nhân dân tệ (5,6 tỷ USD). Hiện do tuổi cao, công việc kinh doanh của bà được giao cho những người con của mình quản lý. Trong khi đó, bà và Trì Trọng Thụy cùng tận hưởng niềm vui tuổi già, đặc biệt là thú sưu tầm gỗ tử đàn.

Cuối năm ngoái, tỷ phú họ Trần đã quyết định lập di chúc giao tài sản lại cho Trì Trọng Thụy

Cuối năm ngoái, tỷ phú họ Trần đã quyết định lập di chúc cùng luật sư từ nhằm phân chia khối tài sản của mình khi mất. Theo đó, ba người con riêng được bà cho thừa kế 1 tỷ USD (khoảng hơn 23 nghìn tỷ đồng). Còn lại toàn bộ tài sản, Lệ Hoa đều giao cả cho Trì Trọng Thụy. Nam diễn viên cũng sẽ là người tiếp quản công việc kinh doanh của vợ sau khi bà qua đời.