"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy vướng phải nghi vấn cuỗm tiền bỏ vợ theo tiếp viên hàng không: Thực hư ra sao?

Sao quốc tế 20/06/2023 10:24

Tin đồn về Trì Trọng Thụy đang rộ lên khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý vì liên quan đến vợ tỷ phú.

Mới đây, trên mạng xã hội vừa ồn ào thông tin Trì Trọng Thụy đã ly hôn với vợ tỷ phú Trần Lệ Hoa. Theo đó, Đường Tăng nổi tiếng màn ảnh này sau khi được chia tài sản hơn 20 tỷ NDT (hơn 66 nghìn tỷ đồng) đã quyết định mua biệt thự 1,3 tỷ NDT (hơn 4 nghìn tỷ), thậm chí còn lấy tiếp viên hàng không trẻ đẹp.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy vướng phải nghi vấn cuỗm tiền bỏ vợ theo tiếp viên hàng không: Thực hư ra sao? - Ảnh 1
Trên mạng xã hội lan truyền tin đồn Trì Trọng Thụy ly hôn với vợ 

Tin tức này ngay sau khi được đăng tải đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Nhiều người tò mò tính xác thực của thông tin. Nhưng, không ít người cho rằng tin tức này không đáng tin cậy.

Sự thật, sau hơn 30 năm gắn bó, cuộc hôn nhân của Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa vẫn đậm sâu. Hơn thế, ở tuổi 70, nam nghệ sĩ không có con nhưng ông chưa từng cảm thấy tiếc nuối vì chuyện này. Trì Trọng Thụy mãn nguyện khi được sống cùng Trần Lệ Hoa. Ông cũng coi các con của bà như chính con đẻ của mình.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy vướng phải nghi vấn cuỗm tiền bỏ vợ theo tiếp viên hàng không: Thực hư ra sao? - Ảnh 2
Sự thật, sau hơn 30 năm gắn bó, cuộc hôn nhân của Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa vẫn đậm sâu

Đối với thông tin bỏ vợ tỷ phú, cuỗm tiền, cưới tiếp viên hàng không, Trì Trọng Thụy chưa có câu trả lời chính thức. Tuy nhiên, từ trước đến nay, ông chưa từng lên tiếng phản bác đối với các tin đồn tiêu cực. Trì Trọng Thụy luôn thể hiện tình yêu tuyệt vời dành cho vợ lớn tuổi.

Trì Trọng Thụy sinh năm 1952, xuất thân trong một gia đình có truyền thống trong nghệ thuật kinh kịch tại Bắc Kinh. Được sự định hướng từ nhỏ, nam diễn viên hết lòng say mê và theo học bộ môn cổ truyền này từ lớp 3. Năm 1981, ông tốt nghiệp Học viện kịch nói Thượng Hải và từ đó bắt đầu vai trò diễn xuất chuyên nghiệp.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy vướng phải nghi vấn cuỗm tiền bỏ vợ theo tiếp viên hàng không: Thực hư ra sao? - Ảnh 3
Trì Trọng Thụy trong vai diễn 'Đường Tăng' (Tây Du Ký) 

So với nhiều diễn viên khác, Trọng Thụy may mắn hơn khi mới khởi nghiệp đã được lựa chọn vào vai diễn kinh điển – Đường Tăng trong bản phim “Tây du ký”. Thời điểm ấy, bộ phim đã phát sóng được 10 tập nhưng cả 2 diễn viên đóng vai này là Uông Việt và Từ Thiếu Hoa đều lần lượt rút lui nên buộc lòng đạo diễn Dương Khiết phải gấp rút chọn một người khác.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy vướng phải nghi vấn cuỗm tiền bỏ vợ theo tiếp viên hàng không: Thực hư ra sao? - Ảnh 4
Cuộc hôn nhân của nam diễn viên và vợ tỷ phú từng nhận về không ít ý kiến trái chiều 

Về chuyện tình của Trì Trọng Thụy, không ít người liên tưởng đến vai diễn của ông trong “Tây du ký”. Trên phim, nếu Đường Tăng luôn bị mê hoặc bởi những yêu tinh nóng bỏng gợi cảm nhưng không chút lay động, thì ngoài đời, tài tử lại cảm phục trước người vợ Trần Lệ Hoa – người vừa giàu có, lại lớn hơn mình 11 tuổi. Suốt nhiều năm, cuộc hôn nhân của cả 2 luôn gây bàn tán, nằm giữa 2 thái cực ủng hộ, ca ngợi hay kể cả lời dèm pha, chê bai cũng không ít.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy vướng phải nghi vấn cuỗm tiền bỏ vợ theo tiếp viên hàng không: Thực hư ra sao? - Ảnh 5
Trần Lệ Hoa và Trì Trọng Thụy cùng tận hưởng niềm vui tuổi già

Được biết, theo thống kê của Forbes năm 2019, Trần Lệ Hoa là nữ doanh nhân giàu thứ ba Trung Quốc với khối tài sản gần 40 tỷ nhân dân tệ (5,6 tỷ USD). Hiện do tuổi cao, công việc kinh doanh của bà được giao cho những người con của mình quản lý. Trong khi đó, bà và Trì Trọng Thụy cùng tận hưởng niềm vui tuổi già, đặc biệt là thú sưu tầm gỗ tử đàn.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy vướng phải nghi vấn cuỗm tiền bỏ vợ theo tiếp viên hàng không: Thực hư ra sao? - Ảnh 6
Cuối năm ngoái, tỷ phú họ Trần đã quyết định lập di chúc giao tài sản lại cho Trì Trọng Thụy 

Cuối năm ngoái, tỷ phú họ Trần đã quyết định lập di chúc cùng luật sư từ nhằm phân chia khối tài sản của mình khi mất. Theo đó, ba người con riêng được bà cho thừa kế 1 tỷ USD (khoảng hơn 23 nghìn tỷ đồng). Còn lại toàn bộ tài sản, Lệ Hoa đều giao cả cho Trì Trọng Thụy. Nam diễn viên cũng sẽ là người tiếp quản công việc kinh doanh của vợ sau khi bà qua đời.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy 3 lần từ chối 'nên duyên vợ chồng' cùng nữ tỷ phú

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy 3 lần từ chối 'nên duyên vợ chồng' cùng nữ tỷ phú

Nam diễn viên Trì Trọng Thụy cho biết ông từng ba lần từ chối kết hôn với tỷ phú Trần Lệ Hoa nhưng sau này lại về chung một nhà vì thấy mắc nợ bà.

Xem thêm
Từ khóa:   Diễn viên Trì Trọng Thụy Trì Trọng Thụy bà xã Trì Trọng Thụy Tin tức giải trí bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy 3 lần từ chối 'nên duyên vợ chồng' cùng nữ tỷ phú

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy 3 lần từ chối 'nên duyên vợ chồng' cùng nữ tỷ phú

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy lần hiếm hoi xuất hiện bên vợ tỷ phú 82 tuổi

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy lần hiếm hoi xuất hiện bên vợ tỷ phú 82 tuổi

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy sở hữu tài sản trăm nghìn tỷ vẫn livestream bán hàng, bị chỉ trích gay gắt

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy sở hữu tài sản trăm nghìn tỷ vẫn livestream bán hàng, bị chỉ trích gay gắt

Cuộc hôn nhân của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bên vợ lớn tuổi: Không ngại mang tiếng 'chạn vương', thể diện của vợ là nhất

Cuộc hôn nhân của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bên vợ lớn tuổi: Không ngại mang tiếng 'chạn vương', thể diện của vợ là nhất

Choáng váng với số tiền thừa kế của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy sau khi vợ đại gia qua đời

Choáng váng với số tiền thừa kế của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy sau khi vợ đại gia qua đời

Mỹ nhân 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' Điền Lệ tuổi U60 ngày càng trẻ hóa, thân hình nóng bỏng gợi cảm chẳng khác nào thiếu nữ

Mỹ nhân 'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' Điền Lệ tuổi U60 ngày càng trẻ hóa, thân hình nóng bỏng gợi cảm chẳng khác nào thiếu nữ

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu