'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy 3 lần từ chối 'nên duyên vợ chồng' cùng nữ tỷ phú

Sao quốc tế 15/05/2023 09:53

Nam diễn viên Trì Trọng Thụy cho biết ông từng ba lần từ chối kết hôn với tỷ phú Trần Lệ Hoa nhưng sau này lại về chung một nhà vì thấy mắc nợ bà.

Trang 163 đưa tin nam diễn viên Trì Trọng Thụy kết hôn với nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa khi vừa nổi tiếng nhờ vai diễn Đường Tăng trong Tây du ký 1986. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng ông ham cuộc sống giàu sang, tuy nhiên, Trì Trọng Thụy cho biết ông từng ba lần từ chối lời cầu hôn của vợ.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy 3 lần từ chối 'nên duyên vợ chồng' cùng nữ tỷ phú - Ảnh 1
Nhiều người cho rằng ông ham cuộc sống giàu sang nhưng Trì Trọng Thụy cho biết ông từng ba lần từ chối lời cầu hôn của vợ

Theo 163, năm 1990, sự nghiệp của Trì Trọng Thụy vụt sáng sau khi thể hiện vai diễn Đường Tăng trong phim kinh điển Tây du ký. Cũng nhờ sự thành công vang dội của bộ phim, ông được tỷ phú Trần Lệ Hoa yêu thích và ngỏ lời muốn về chung một nhà. Trì Trọng Thụy chia sẻ ông nhiều lần từ chối kết hôn, bởi chịu ảnh hưởng từ những lời bàn tán, mỉa mai của khán giả. Nhưng sau đó một sự kiện xảy ra khiến ông thay đổi suy nghĩ.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy 3 lần từ chối 'nên duyên vợ chồng' cùng nữ tỷ phú - Ảnh 2
Trì Trọng Thụy chia sẻ ông nhiều lần từ chối kết hôn, bởi chịu ảnh hưởng từ những lời bàn tán, mỉa mai của khán giả

Lúc đó, mẹ của Trì Trọng Thụy bị bệnh nặng, dù nam diễn viên xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật kinh kịch, nhưng điều kiện kinh tế không đủ để trang trải chi phí chữa bệnh. Lúc này, Trần Lệ Hoa không chỉ sử dụng các mối quan hệ và tiền bạc của mình để giúp mẹ Trì Trọng Thụy sống thêm nửa năm. Khi mẹ nam diễn viên qua đời, Trần Lệ Hoa còn là người đứng ra tổ chức tang lễ.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy 3 lần từ chối 'nên duyên vợ chồng' cùng nữ tỷ phú - Ảnh 3
Tình cảm và sự quan tâm của Trần Lệ Hoa khiến Trì Trọng Thụy cảm động và quyết tâm vượt qua những định kiến để ở bên người phụ nữ khiến ông cảm phục

'Những điều bà ấy làm vì tôi khiến tôi rất cảm động. Dù có bỏ lại cả sự nghiệp đang thăng hoa, tôi cũng muốn đáp lại những ân tình này', Trì Trọng Thụy chia sẻ. Theo Trì Trọng Thụy, vì tôn trọng vợ nên trong cuộc sống, ông thường nhường nhịn nữ tỷ phú. Trước khi kết hôn, cả hai đặt ra ba quy ước.

Thứ nhất: trong gia tộc, Trần Lệ Hoa là người định đoạt mọi việc, có tiếng nói quyết định cuối cùng. Khi bà nói chuyện, Trì Trọng Thụy cũng không thể xen ngang. Điều thứ hai, trong bữa ăn, chỉ khi Trần Lệ Hoa động đũa, mọi người mới có thể bắt đầu dùng bữa. Khi Trần Lệ Hoa ăn xong trước, mọi người phải đứng lên, dìu bà ra ghế ngồi rồi mới tiếp tục ăn. Điều cuối cùng, vì nữ tỷ phú đã có ba người con nên bà không muốn sinh thêm.

Bên cạnh đó, Trì Trọng Thụy thừa nhận, trong nhiều năm vợ chồng nam diễn viên Tây du ký không có những khoảnh khắc cười đùa hay đỏ mặt với nhau. Họ thường gọi nhau là "Chủ tịch - Tiên sinh", hay "ngài".

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy 3 lần từ chối 'nên duyên vợ chồng' cùng nữ tỷ phú - Ảnh 4

Khi bị chê không có tôn nghiêm nam nhân, Trì Trọng Thụy cho biết đây là sự tôn trọng mà vợ chồng dành cho nhau.

Tháng 8/2022, bà Hoa công khai di chúc sẽ để lại cho 3 người con chung và chồng đầu, mỗi người một khoản thừa kế khoảng 10 tỉ nhân dân tệ (tức hơn 34 nghìn tỉ đồng). Số tài sản còn lại dành cho người chồng hiện tại của bà - diễn viên Trì Trọng Thụy. Ước tính số tài sản "Đường Tăng" được thừa hưởng là hơn 4 tỉ USD (hơn 100 nghìn tỉ đồng).

Được biết, Trì Trọng Thụy sinh năm 1952, xuất thân trong một gia đình có truyền thống trong nghệ thuật kinh kịch tại Bắc Kinh. Năm 1981, ông tốt nghiệp Học viện kịch nói Thượng Hải và bắt đầu vai trò diễn xuất chuyên nghiệp.

Sự nghiệp thăng hoa khi ông được đạo diễn Dương Khiết "chọn mặt gửi vàng" cho vai diễn Đường Tăng trong tác phẩm "Tây Du Ký 1986" kinh điển. Nhưng chỉ 3 năm sau đó, Trì Trọng Thụy bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy 3 lần từ chối 'nên duyên vợ chồng' cùng nữ tỷ phú - Ảnh 5
Sự nghiệp thăng hoa khi ông được đạo diễn Dương Khiết "chọn mặt gửi vàng" cho vai diễn Đường Tăng trong tác phẩm "Tây Du Ký 1986" kinh điển

Dù đã giải nghệ nhiều năm, đời tư của cựu diễn viên tốn không ít giấy mực bởi cuộc hôn nhân với bà Trần Lệ Hoa, nữ tỉ phú 79 tuổi giàu bậc nhất Trung Quốc.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy 3 lần từ chối 'nên duyên vợ chồng' cùng nữ tỷ phú - Ảnh 6
Vợ chồng Trì Trọng Thụy

Bà Trần Lệ Hoa sinh năm 1941, tức hơn chồng 11 tuổi. Bà từng được tạp chí Forbes vinh danh là nữ doanh nhân giàu thứ ba Trung Quốc với khối tài sản gần 40 tỉ nhân dân tệ (khoảng 5,6 tỉ USD).

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy 3 lần từ chối 'nên duyên vợ chồng' cùng nữ tỷ phú - Ảnh 7
Trong khi nữ tỉ phú thiện cảm với Trọng Thuỵ ở sự cương trực, chân thành thì ngược lại, "Đường Tăng" lại nể phục bà về sự thông minh, sắc sảo trong cuộc sống lẫn công việc

Cả hai lần đầu gặp mặt tại một nhà hát kinh kịch mùa đông năm 1988. Bà Hoa nhanh chóng nhận ra nam diễn viên thủ vai Đường Tăng là người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Cặp đôi bắt đầu tìm hiểu và "cảm nắng" nhau. Trong khi nữ tỉ phú thiện cảm với Trọng Thuỵ ở sự cương trực, chân thành thì ngược lại, "Đường Tăng" lại nể phục bà về sự thông minh, sắc sảo trong cuộc sống lẫn công việc.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy 3 lần từ chối 'nên duyên vợ chồng' cùng nữ tỷ phú - Ảnh 8
Trong hơn 30 năm hôn nhân, cặp đôi từng khiến khán giả bất ngờ vì nam diễn viên luôn dành cho vợ sự tôn trọng

Trong hơn 30 năm hôn nhân, cặp đôi từng khiến khán giả bất ngờ vì nam diễn viên luôn dành cho vợ sự tôn trọng. "Đường Tam Tạng" luôn coi bà Hoa như một người sếp và hành động như một người dưới quyền.

Cả hai cũng chưa từng công khai xưng hô là vợ chồng. Chính vì lẽ này mà Trì Trọng Thuỵ bị nhiều người mỉa mai là kẻ hám tiền, hư danh, dám từ bỏ cả sự nghiệp lẫn tôn nghiêm để "bám váy" người vợ giàu có.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy lần hiếm hoi xuất hiện bên vợ tỷ phú 82 tuổi

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy lần hiếm hoi xuất hiện bên vợ tỷ phú 82 tuổi

Trong cuộc sống gia đình, Trì Trọng Thụy gọi vợ là "đổng sự trưởng", vợ ông - nữ doanh nhân tỷ phú hơn chồng 12 tuổi - gọi ông là "Trì sư phụ". Họ đồng hành bên nhau tính đến nay đã được hơn 3 thập kỷ.

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