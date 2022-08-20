Choáng váng với số tiền thừa kế của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy sau khi vợ đại gia qua đời

Sao quốc tế 20/08/2022 20:12

Theo di chúc của nữ đại gia Trần Lệ Hoa, chồng bà - diễn viên Trì Trọng Thụy sẽ được thừa kế số tiền "khổng lồ".

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tỷ phú Trần Lệ Hoa - bà xã của "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy đã nhờ luật sư lập di chúc phân chia khối tài sản lớn của mình, gồm tiền mặt, cổ phiếu, bất động sản và các loại đồ cổ, đá quý,… chia cho người chồng hiện tại và 3 người con riêng.

Theo đó, số tài sản "Đường Tăng" được hưởng ước tính hơn 4 tỷ USD (hơn 100 nghìn tỷ đồng). Đáng chú ý là trong khối tài sản mà Trì Trọng Thủy được thừa hưởng có bào tàng gỗ tử đàn cực kỳ giá trị. Bảo tàng này được Trần Lệ Hoa xây cho chồng sau khi hai người đã kết hôn để ông thỏa mãn đam mê với các loại gỗ quý.

Thông tin này lại một lần nữa khiến Trì Trọng Thụy vấp phải nhiều bình luận khó nghe từ cộng đồng mạng. Trước đây đã từng có không ít người mỉa mai Trì Trọng Thủy vì tham danh vọng và tiền bạc nên mới chấp nhận kết hôn với một người phụ nữ hơn mình 11 tuổi và đã có 1 đời chồng. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực và khen ngợi một tình yêu đẹp của hai vợ chồng.

Trang Sohu cho hay, bản thân Trì Trọng Thụy dường như không quan tâm lắm đến khối tài sản khổng lồ mình được hưởng. Từ khi bà xã thực hiện di chúc, ông luôn lo lắng vì thể trạng ngày một suy giảm. Cựu diễn viên lo lắng cho sức khỏe của vợ đến cơm không thể ăn.

Choáng váng với số tiền thừa kế của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy sau khi vợ đại gia qua đời - Ảnh 1

Ngoài quan hệ vợ chồng, ông và bà Trần Lệ Hoa còn có quan hệ cấp trên - cấp dưới. Cựu diễn viên luôn giữ thái độ tôn kính với vợ. Theo một bài báo trước đây, khi cùng vợ dự một sự kiện, ông Trì Trọng Thụy mệt và đau chân do phải đứng lâu, nhưng vừa ngồi xuống ghế, thấy vợ vẫn đứng thì lập tức đứng dậy. Trong gia đình, ông cũng tuân thủ các quy tắc như luôn ăn tối ở nhà; nếu bà Lệ Hoa chưa cầm đũa thì mọi người trong nhà cũng chưa được ăn. "Đường Tăng" cũng gọi vợ là "bà chủ tịch".

Bà hiện đã giao việc kinh doanh cho các con quản lý, cùng chồng an hưởng tuổi già và dành sự quan tâm cho thú sưu tầm gỗ tử đàn hương.

Choáng váng với số tiền thừa kế của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy sau khi vợ đại gia qua đời - Ảnh 2

Trì Trọng Thụy đang làm Giám đốc Công ty Thương mại Tụ Cổ Đường (Jugutang), Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của Quỹ Văn hóa Đàn hương đỏ Bắc Kinh. Bà Trần Lệ Hoa là Chủ tịch công ty Tụ Cổ Đường và làm chủ 6 doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nghệ thuật, thủ công, nội thất, mỹ phẩm, chuỗi nhà hàng ẩm thực...

Trì Trọng Thụy kém vợ 11 tuổi, sinh ra trong gia đình 5 đời theo nghiệp kinh kịch ở Bắc Kinh. Ông trở thành diễn viên sau khi tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải. Năm 1984, ông nhận vai Đường Tăng trong Tây du ký do Dương Khiết làm đạo diễn và nổi tiếng từ đó. Năm 1990, ông và bà Trần Lệ Hoa kết hôn.

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