Kim Thần bị lệch miệng trên sóng livestream, dân tình nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ quá đà?

Sao quốc tế 22/06/2023 07:35

Tong buổi livestream mới đây, vẻ ngoài khác thường của nữ diễn viên Kim Thần gây bàn tán xôn xao khắp cõi mạng.

Trong buổi livestream mới đây, vẻ ngoài khác thường của Kim Thần khiến cư dân mạng quan tâm không ngừng. Khuôn miệng của nữ diễn viên có dấu hiệu bị lệch sang một bên rõ ràng, đặc biệt là những lúc nói chuyện. Điều này khiến khán giả cho rằng người đẹp Pháp sư Vô Tâm đang chịu di chứng của việc lạm dụng thẩm mỹ.

Kim Thần bị lệch miệng trên sóng livestream, dân tình nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ quá đà? - Ảnh 1

Thực tế, đây không lần đầu Kim Thần cho thấy cô đang phải hứng chịu hậu quả của việc "dao kéo" để cải thiện nhan sắc. Năm 2020, cô lộ phần mũi nhọn hoắt bất thường, không phù hợp với gương mặt. Theo QQ, Kim Thần vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm từ năm 2015. Cô được cho là đã sửa mũi, gọt cằm và tiêm má.

 

Trước việc bị cư dân mạng đàm tiếu nhan sắc, Kim Thần đã lên tiếng, đề nghị công chúng ngừng bàn tán, miệt thị ngoại hình của cô. Nữ diễn viên cho rằng bản thân đang bị xâm phạm hình ảnh.

Kim Thần bị lệch miệng trên sóng livestream, dân tình nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ quá đà? - Ảnh 2Kim Thần bị lệch miệng trên sóng livestream, dân tình nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ quá đà? - Ảnh 3

Kim Thần sinh năm 1990. Nữ diễn viên từng theo học ngành múa ở Học viện vũ đạo Bắc Kinh. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 2011 và từng tham gia các dự án truyền hình như Sở Hán tranh hùng, Đồng Bách anh hùng, Quỷ bính xa…

Năm 2015, việc đảm nhận vai Nguyệt Nha trong Pháp sư Vô Tâm giúp tên tuổi Kim Thần được công chúng chú ý. Năm 2020, Kim Thần tham gia show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng và được yêu mến nhờ nét đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết nhưng tính cách lại hài hước, đáng yêu.

Viêm Á Luân bất ngờ xuất hiện tại họp báo của 'tình cũ 17 tuổi', cúi đầu thành khẩn xin lỗi

Viêm Á Luân bất ngờ xuất hiện tại họp báo của 'tình cũ 17 tuổi', cúi đầu thành khẩn xin lỗi

Viêm Á Luân đột ngột xuất hiện và cúi đầu xin lỗi Khâu Diệu Nhạc trong buổi họp báo vào ngày 21/6.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Thần sao hoa ngữ sao châu á phim của Kim Thần Kim Thần phẫu thuật thẩm mỹ

TIN LIÊN QUAN

Viêm Á Luân bất ngờ xuất hiện tại họp báo của 'tình cũ 17 tuổi', cúi đầu thành khẩn xin lỗi

Viêm Á Luân bất ngờ xuất hiện tại họp báo của 'tình cũ 17 tuổi', cúi đầu thành khẩn xin lỗi

La Vân Hi khiến người hâm mộ 'lo sốt vó' vì tình trạng sức khỏe đáng báo động

La Vân Hi khiến người hâm mộ 'lo sốt vó' vì tình trạng sức khỏe đáng báo động

'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập thành tích đáng nể dù gây tranh cãi

'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn lập thành tích đáng nể dù gây tranh cãi

Viêm Á Luân lên tiếng thừa nhận quan hệ tình ái với bạn trai 17 tuổi

Viêm Á Luân lên tiếng thừa nhận quan hệ tình ái với bạn trai 17 tuổi

Viêm Á Luân bị tố xâm hại nam thiếu niên 17 tuổi, liệu có thành 'Ngô Diệc Phàm thứ 2' của làng giải trí?

Viêm Á Luân bị tố xâm hại nam thiếu niên 17 tuổi, liệu có thành 'Ngô Diệc Phàm thứ 2' của làng giải trí?

Vụng trộm không thể giấu vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục đón 'tin vui' khiến dân tình mong chờ

Vụng trộm không thể giấu vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục đón 'tin vui' khiến dân tình mong chờ

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 39 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 39 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 9 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu