Kim Thần bị lệch miệng trên sóng livestream, dân tình nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ quá đà?

Tong buổi livestream mới đây, vẻ ngoài khác thường của nữ diễn viên Kim Thần gây bàn tán xôn xao khắp cõi mạng.

Trong buổi livestream mới đây, vẻ ngoài khác thường của Kim Thần khiến cư dân mạng quan tâm không ngừng. Khuôn miệng của nữ diễn viên có dấu hiệu bị lệch sang một bên rõ ràng, đặc biệt là những lúc nói chuyện. Điều này khiến khán giả cho rằng người đẹp Pháp sư Vô Tâm đang chịu di chứng của việc lạm dụng thẩm mỹ.

Thực tế, đây không lần đầu Kim Thần cho thấy cô đang phải hứng chịu hậu quả của việc "dao kéo" để cải thiện nhan sắc. Năm 2020, cô lộ phần mũi nhọn hoắt bất thường, không phù hợp với gương mặt. Theo QQ, Kim Thần vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm từ năm 2015. Cô được cho là đã sửa mũi, gọt cằm và tiêm má.

Trước việc bị cư dân mạng đàm tiếu nhan sắc, Kim Thần đã lên tiếng, đề nghị công chúng ngừng bàn tán, miệt thị ngoại hình của cô. Nữ diễn viên cho rằng bản thân đang bị xâm phạm hình ảnh.

Kim Thần sinh năm 1990. Nữ diễn viên từng theo học ngành múa ở Học viện vũ đạo Bắc Kinh. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 2011 và từng tham gia các dự án truyền hình như Sở Hán tranh hùng, Đồng Bách anh hùng, Quỷ bính xa…

Năm 2015, việc đảm nhận vai Nguyệt Nha trong Pháp sư Vô Tâm giúp tên tuổi Kim Thần được công chúng chú ý. Năm 2020, Kim Thần tham gia show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng và được yêu mến nhờ nét đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết nhưng tính cách lại hài hước, đáng yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-than-bi-lech-mieng-tren-song-livestream-dan-tinh-nghi-van-phau-thuat-tham-my-qua-a-594572.html