Viêm Á Luân bất ngờ xuất hiện tại họp báo của 'tình cũ 17 tuổi', cúi đầu thành khẩn xin lỗi

Sao quốc tế 21/06/2023 13:47

Viêm Á Luân đột ngột xuất hiện và cúi đầu xin lỗi Khâu Diệu Nhạc trong buổi họp báo vào ngày 21/6.

Trong họp báo của Khâu Diệu Nhạc vào ngày 21/6, Viêm Á Luân đột ngột xuất hiện khom lưng xin lỗi Khâu Diệu Nhạc: "Tại đây anh muốn xin lỗi em lần nữa. Xin lỗi đã để em phải chịu những chuyện đáng ra em không phải chịu. Hôm nay là họp báo của em, anh nghĩ em có rất nhiều điều muốn nói, nếu như sau đó có vấn đề gì anh sẽ trả lời, hoặc là liên hệ với anh".

Sau đó Viêm Á Luân rời đi, Khâu Diệu Nhạc bởi vì không khống chế được cảm xúc nên họp báo tạm thời gián đoạn. Tiếp theo đó, Khâu Diệu Nhạc cũng đã đáp trả lời xin lỗi của Viêm Á Luân, tỏ rõ thái độ không chấp nhận: "Chuyện đã lâu như vậy, đợi đến khi bị đào ra mới xin lỗi, tôi cảm thấy không có thành ý".

Viêm Á Luân bất ngờ xuất hiện tại họp báo của 'tình cũ 17 tuổi', cúi đầu thành khẩn xin lỗi - Ảnh 1Viêm Á Luân bất ngờ xuất hiện tại họp báo của 'tình cũ 17 tuổi', cúi đầu thành khẩn xin lỗi - Ảnh 2

Trước đó, Viêm Á Luân đăng bài xin lỗi hot boy mạng Khâu Diệu Nhạc, đồng thời giải thích về việc bị tố quấy rối tình dục, cưỡng ép bạn trai quay video nhạy cảm.

Trong bài đăng, nam diễn viên thừa nhận từng hẹn hò và quan hệ tình dục với Khâu Diệu Nhạc khi anh này mới 17 tuổi. Viêm Á Luân đã chu cấp cho Khâu Diệu Nhạc, giúp đỡ trong công việc. Tuy nhiên, Khâu Diệu Nhạc phát hiện Viêm Á Luân ngoại tình, dẫn đến cãi vã chia tay trong ồn ào.

Viêm Á Luân bất ngờ xuất hiện tại họp báo của 'tình cũ 17 tuổi', cúi đầu thành khẩn xin lỗi - Ảnh 3

"Cảm ơn Diệu Nhạc đã nói ra, cho tôi đối mặt với 'quả bom hẹn giờ' mà tôi luôn sợ hãi. Tôi có nhiều sai lệch và méo mó trong các mối quan hệ bởi tôi là một kẻ điên cuồng trong tình yêu. Khi bước vào một đoạn tình cảm, tôi thường đánh mất chính mình", Viêm Á Luân viết.

Theo Viêm Á Luân, việc các video nhạy cảm bị phát tán từ năm 2018 là do anh sửa điện thoại và vô tình bị lộ. Nam ca sĩ đã yêu cầu luật sư cố gắng gỡ các video trên mạng xã hội với khả năng tốt nhất vào thời điểm đó. Ngoài ra, Viêm Á Luân chia sẻ việc bị phát tán video, hình ảnh nhạy cảm làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Khâu Diệu Nhạc luôn khiến anh cảm thấy bất an, tinh thần bị tra tấn. Nam diễn viên phim Thơ ngây xin lỗi bạn trai cũ và muốn bù đắp cho Khâu Diệu Nhạc.

Viêm Á Luân bất ngờ xuất hiện tại họp báo của 'tình cũ 17 tuổi', cúi đầu thành khẩn xin lỗi - Ảnh 4

Viêm Á Luân sinh năm 1985, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của showbiz Đài Loan. Anh từng là thành viên của nhóm nhạc nam Phi Luân Hải. Viêm Á Luân nổi tiếng với các phim như Thơ ngây, Đội quân sấm sét, Bữa tiệc tình yêu, Thiếu nữ thần chết, Con đường đưa tiễn đầy hoa, Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà. Năm 2018, Viêm Á Luân thừa nhận là người đồng tính sau khi bị lộ video nhạy cảm.

Viêm Á Luân lên tiếng thừa nhận quan hệ tình ái với bạn trai 17 tuổi

Viêm Á Luân lên tiếng thừa nhận quan hệ tình ái với bạn trai 17 tuổi

Viêm Á Luân đăng bài xin lỗi hot boy mạng Khâu Diệu Nhạc, đồng thời giải thích về việc bị tố quấy rối tình dục, cưỡng ép bạn trai quay video nhạy cảm.

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