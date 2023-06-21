Tin buồn: Nam ca sĩ từng bị tẩy chay vì giả bệnh ung thư, đột ngột qua đời ở tuổi 33

Sao quốc tế 21/06/2023 09:28

Thi thể nam ca sĩ được tìm thấy tại nhà riêng ở Seoul.

Mới đây, ngày 21/6, trang Allkpop thông tin về cái chết của nam ca sĩ Choi Sung Bong gây nhiều sự chú ý. Trước đó, ngày 20/6, nam ca sĩ này bất ngờ đăng tải thư tuyệt mệnh lên kênh YouTube cá nhân khiến công chúng hoang mang.

Trong thư, nam ca sĩ cảm ơn người hâm mộ và liên tục xin lỗi vì bê bối giả vờ bị ung thư 2 năm trước. Choi Sung Bong đã nhắc đến khoản tiền quyên góp, anh cho biết là đã hoàn trả lại số tiền đó và cố gắng sống bình thường nhưng cuối cùng lại không làm được.

Tin buồn: Nam ca sĩ từng bị tẩy chay vì giả bệnh ung thư, đột ngột qua đời ở tuổi 33 - Ảnh 1
Choi Sung Bong ra đi vĩnh viễn tuổi 33

Cụ thể, trong tâm thư, nam ca sĩ viết: "Dù giờ đây hơi thở của tôi có thể đã tắt nhưng bản thân tôi cũng không hề hối tiếc về hành trình rực rỡ của cuộc đời mình. Kiếp này là bi kịch nhưng tôi mong kiếp sau kết thúc có hậu. Thi thể của tôi có thể được tìm thấy ở nhà riêng".

Trước đó, tháng 10/2021, Choi Sung Bong từng được dư luận tán thưởng vì tinh thần kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư. Tuy nhiên sau đó, thông tin nam ca sĩ mắc bệnh hiểm nghèo bị phanh phui chỉ là giả mạo sau khi Choi Sung Bong nhận cả tỷ won từ các mạnh thường quân. 

Ngày 30/10/2021, theo Mydaily, Choi Sung Bong đã lên tiếng về nguyên nhân giả bệnh này là để lấy tiền phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Trong bài chia sẻ dài, nam ca sĩ nói lời xin lỗi. Đồng thời, anh thừa nhận hành vi sai trái.

"Ngoại trừ chứng rối loạn căng thẳng và trầm cảm là thật, tất cả bệnh còn lại như ung thư tuyến giáp, ung thư ruột kết, ung thư tuyến tiền liệt di căn sang gan, phổi và thận đều là giả" - Choi Sung Bong nói. Nam nghệ sĩ chia sẻ đang làm việc tại một nhà hàng nhỏ ở quê nhà nhằm chuộc lỗi và kiếm thu nhập để trả lại số tiền quyên góp đã nhận được từ khán giả.

Tin buồn: Nam ca sĩ từng bị tẩy chay vì giả bệnh ung thư, đột ngột qua đời ở tuổi 33 - Ảnh 2
Ca sĩ Choi Sung Bong bị tẩy chay vì giả mắc ung thư

Hành vi của Choi Sung Bong gây phẫn nộ trong dư luận. Nhiều đài truyền hình ở Hàn Quốc tẩy chay nam nghệ sĩ. Họ hủy show, đồng thời cắt bỏ phân cảnh có sự xuất hiện của anh trong những chương trình phát sóng trước đó.

 

Tin buồn: Nam ca sĩ từng bị tẩy chay vì giả bệnh ung thư, đột ngột qua đời ở tuổi 33 - Ảnh 3

Choi Sung Bong (sinh năm 1990) nổi tiếng với biệt danh "Susan Boyle của Hàn Quốc"

Choi Sung Bong từng là á quân cuộc thi Korea Gad Talent mùa 1 trên kênh TVN năm 2011 và theo đuổi nghiệp ca sĩ từ đó. Choi Sung-bong nhận được nhiều sự chú ý về màn trình diễn "Nella Fantasia". Anh từng chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi thuở nhỏ, lao động chân tay kiếm sống nhưng niềm khao khát được trở thành ca sĩ chưa bao giờ vụt tắt. Hành trình giành được vị trí á quân của "Tìm kiếm tài năng Hàn Quốc" đã mang lại Choi Sung-bong danh tiếng. Anh nổi tiếng với biệt danh "Susan Boyle của Hàn Quốc".

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Khi còn sống, Hằng Viễn và người thân của anh đều không tiết lộ tình trạng sức khỏe của ca sĩ, vì thế nhiều fan bàng hoàng khi hay tin.

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