Trên trang cá nhân của Lim Ji Hye, người nhà đã đăng thông báo ngắn về sự ra đi đột ngột của cô.

Mới đây, tối ngày 18/6, tờ Wikitree đưa tin, nữ người mẫu kiêm streamer Lim Ji Hye đã qua đời sau khi cố tự tử ngay trên sóng livestream cách đây đúng 1 tuần. Cô hưởng dương 37 tuổi. Trên trang cá nhân của Lim Ji Hye, người nhà đã đăng thông báo ngắn về sự ra đi đột ngột của cô. Được biết, tang lễ nữ người mẫu sẽ được tổ chức vào lúc 13h ngày 21/6 tới đây. Tối ngày 18/6, tờ Wikitree đưa tin, nữ người mẫu kiêm streamer Lim Ji Hye đã qua đời sau khi cố tự tử ngay trên sóng livestream cách đây đúng 1 tuần Trước đó, sáng ngày 12/6, tờ Wikitree đưa tin, nữ người mẫu Lim Ji Hye đã cố tự tử trong 1 buổi phát sóng trực tiếp vì quá bức xúc với đồng nghiệp. Nguồn tin cho biết, Lim Ji Hye thực hiện buổi livestream sau khi trải qua trận cãi vã với các streamer khác.

Trên sóng livestream, nữ người mẫu đã khóc lóc, tỏ ra bức xúc vì bị đồng nghiệp quỵt tiền. Trước đó, Lim Ji Hye nhiệt tình xuất hiện trong buổi phát sóng của các streamer khác nhưng họ đã không trả thù lao cho cô như đã hứa. Trên sóng livestream, nữ người mẫu đã khóc lóc, tỏ ra bức xúc vì bị đồng nghiệp quỵt tiền Trên sóng trực tiếp, Lim Ji Hye liên tục khóc và tỏ ra chán nản về cuộc sống. Cô còn viết thư tuyệt mệnh trước sự chứng kiến của người xem và bày tỏ sự hối hận vì không thể tiếp tục chăm sóc hai con. Nữ người mẫu còn nhắn chồng cũ hãy quan tâm và chăm sóc những đứa trẻ.

Không chỉ vậy, Lim Ji Hye còn viết một lá thư tuyệt mệnh rồi cho khán giả xem, đồng thời gửi lời xin lỗi trên sóng trực tiếp: "Tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ". Rồi nữ người mẫu rời đi và để lại câu nói: “Tôi sắp chết! Để xem tôi có chết được hay không nhé?” rồi không ai thấy cô xuất hiện trên sóng livestream nữa. Nữ người mẫu viết thư tuyệt mệnh ngay trên sóng trực tiếp. Nhận thấy tình hình bất ổn, một vài khán giả đã gọi lực lượng cứu hộ đến nhà của Lim Ji Hye. Một lúc sau, họ có mặt và sơ cứu cho nữ người mẫu. Thời điểm đó, theo thông tin từ một YouTuber, Lim Ji Hye đã bị ngưng tim hai lần và hiện đang trong tình trạng bất tỉnh khiến người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên, đại diện của nữ người mẫu họ Lim vẫn chưa lên tiếng về thông tin này. Thời gian gần đây, Lim Ji Hye liên tục bộc lộ tâm lý bất ổn Thời gian gần đây, Lim Ji Hye liên tục bộc lộ tâm lý bất ổn. Cách đây ít ngày, cô còn cãi nhau với các đồng nghiệp trong giới streamer tại một bữa tiệc. Hiện tại lý do khiến Lim Ji Hye chọn đi đến quyết định tự tử vẫn chưa được tiết lộ. Người thân thông báo về sự ra đi của Lim Ji Hye, đồng thời hy vọng mọi người sẽ thông cảm cho phía gia đình trong lúc tang gia bối rối Lim Ji Hye gia nhập làng giải trí vào năm 2006 và làm người mẫu cho tạp chí đàn ông Maxim. Sau khi kết hôn vào năm 2014, cô chuyển sang làm streamer. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô không kéo dài được bao lâu. Cả hai ly hôn do bất đồng quan điểm và Lim Ji Hye nhận nuôi hai con nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-nu-nguoi-mau-noi-tieng-qua-oi-o-tuoi-37-sau-khi-co-ket-lieu-cuoc-oi-tren-song-livestream-593429.html