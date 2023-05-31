Điền Hi Vi gây sốc vì vóc dáng gầy đến mức báo động trong buổi livestream

Năm 2022 có thể được xem là năm của dàn sao thế hệ mới vì không ít cái tên mới mẻ tỏa sáng và dần chiếm lĩnh thị trường giải trí Hoa ngữ. Đáng chú ý, sau thành công của Khanh Khanh Nhật Thường , mỹ nhân Điền Hi Vi đã được công chúng chú ý nhiều hơn. Cô gây ấn tượng khi sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh khiến bao người phải đổ gục.

Mới đây, trong một buổi livestream, Điền Hi Vi đã để lộ ngoại hình ‘gầy trơ xương’ khiến dân tình không khỏi xót xa. Trong hình ảnh, cô nàng gầy đến mức phần xương quai xanh nhô hẳn lên cao. Vốn sở hữu gương mặt tròn trẻ trung, đáng yêu, nàng tiểu hoa là hình mẫu lý tưởng cho các nữ chính phim thanh xuân vườn trường. Việc giảm cân quá đà khiến cô nàng phần nào kém sức sống hơn hẳn trước đây.

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng thân hình của Điền Hi Vi không đến nỗi quá gầy. Bằng chứng là phần bắp tay vẫn lên cơ chuột, khỏe khoắn nhờ chăm chỉ tập gym. Được biết, đa phần các sao nữ bên Trung đa số chuộng phong cách 'mình hạc xương mai' nên nhìn trông có vẻ khá ốm.

Mặc dù được gây chú ý với diễn xuất ấn tượng trong Khanh Khanh Nhật Thường nhưng Điền Hi Vi từng vướng nhiều lùm xùm về việc tranh vai với diễn viên khác. Nổi bật là màn tranh vai diễn với Lý Lan Địch trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường.

Nhiều người cho rằng Điền Hi Vi không chỉ tranh vai còn đóng giả nạn nhân, gây hiểu lầm và làm Lý Lan Địch bị chê trách. Sau này, khi mọi chuyện ngã ngũ, Điền Hi Vi bị trách móc không ít, còn vai diễn vẫn không thể giành được từ tay đối thủ.

Kết thúc màn tranh vai với Lý Lan Địch, Điền Hi Vi từ đây mang danh 'bạch liên hoa', tức là những cô nàng luôn tỏ ra yêu đuối, ngoan hiền nhưng một bụng tâm cơ. Để có thể thoát khỏi cái danh xưng ‘hắc ám’ này thì Điền Hi Vi quay ra marketing hình tượng cô gái cá tính.