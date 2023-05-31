Điền Hi Vi gây sốc vì vóc dáng gầy đến mức báo động trong buổi livestream

Sao quốc tế 31/05/2023 19:07

Mới đây, trong một buổi livestream, Điền Hi Vi đã để lộ ngoại hình ‘gầy trơ xương’ khiến dân tình không khỏi xót xa.

Năm 2022 có thể được xem là năm của dàn sao thế hệ mới vì không ít cái tên mới mẻ tỏa sáng và dần chiếm lĩnh thị trường giải trí Hoa ngữ. Đáng chú ý, sau thành công của Khanh Khanh Nhật Thường, mỹ nhân Điền Hi Vi đã được công chúng chú ý nhiều hơn. Cô gây ấn tượng khi sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh khiến bao người phải đổ gục.

Điền Hi Vi gây sốc vì vóc dáng gầy đến mức báo động trong buổi livestream - Ảnh 1

Mới đây, trong một buổi livestream, Điền Hi Vi đã để lộ ngoại hình ‘gầy trơ xương’ khiến dân tình không khỏi xót xa. Trong hình ảnh, cô nàng gầy đến mức phần xương quai xanh nhô hẳn lên cao. Vốn sở hữu gương mặt tròn trẻ trung, đáng yêu, nàng tiểu hoa là hình mẫu lý tưởng cho các nữ chính phim thanh xuân vườn trường. Việc giảm cân quá đà khiến cô nàng phần nào kém sức sống hơn hẳn trước đây.

Điền Hi Vi gây sốc vì vóc dáng gầy đến mức báo động trong buổi livestream - Ảnh 2

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng thân hình của Điền Hi Vi không đến nỗi quá gầy. Bằng chứng là phần bắp tay vẫn lên cơ chuột, khỏe khoắn nhờ chăm chỉ tập gym. Được biết, đa phần các sao nữ bên Trung đa số chuộng phong cách 'mình hạc xương mai' nên nhìn trông có vẻ khá ốm.

Điền Hi Vi gây sốc vì vóc dáng gầy đến mức báo động trong buổi livestream - Ảnh 3Điền Hi Vi gây sốc vì vóc dáng gầy đến mức báo động trong buổi livestream - Ảnh 4

Mặc dù được gây chú ý với diễn xuất ấn tượng trong Khanh Khanh Nhật Thường nhưng Điền Hi Vi từng vướng nhiều lùm xùm về việc tranh vai với diễn viên khác. Nổi bật là màn tranh vai diễn với Lý Lan Địch trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường.

Điền Hi Vi gây sốc vì vóc dáng gầy đến mức báo động trong buổi livestream - Ảnh 5

Nhiều người cho rằng Điền Hi Vi không chỉ tranh vai còn đóng giả nạn nhân, gây hiểu lầm và làm Lý Lan Địch bị chê trách. Sau này, khi mọi chuyện ngã ngũ, Điền Hi Vi bị trách móc không ít, còn vai diễn vẫn không thể giành được từ tay đối thủ.

Điền Hi Vi gây sốc vì vóc dáng gầy đến mức báo động trong buổi livestream - Ảnh 6

Kết thúc màn tranh vai với Lý Lan Địch, Điền Hi Vi từ đây mang danh 'bạch liên hoa', tức là những cô nàng luôn tỏ ra yêu đuối, ngoan hiền nhưng một bụng tâm cơ. Để có thể thoát khỏi cái danh xưng ‘hắc ám’ này thì Điền Hi Vi quay ra marketing hình tượng cô gái cá tính.

 

Lộ bằng chứng Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sắp nên duyên trong một dự án cổ trang của đạo diễn Ở Rể

Lộ bằng chứng Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sắp nên duyên trong một dự án cổ trang của đạo diễn Ở Rể

Mới đây, mạng xã hội rộ một bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sắp nên duyên trong dự án chuyển thể của đạo diễn Ở Rể.

Xem thêm
Từ khóa:   Điền Hi Vi diễn viên Điền Hi Vi Khanh Khanh Nhật Thường sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Lộ bằng chứng Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sắp nên duyên trong một dự án cổ trang của đạo diễn Ở Rể

Lộ bằng chứng Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sắp nên duyên trong một dự án cổ trang của đạo diễn Ở Rể

Điền Hi Vi được khen hết lời trong loạt ảnh trên phim trường Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý

Điền Hi Vi được khen hết lời trong loạt ảnh trên phim trường Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý

Đạo diễn Đại Phụng Đả Canh Nhân có hành động ngầm xác nhận Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ đóng chính trong dự án này

Đạo diễn Đại Phụng Đả Canh Nhân có hành động ngầm xác nhận Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ đóng chính trong dự án này

Rộ tin Tống Uy Long chốt đơn 'nên duyên' Điền Hi Vi trong Vụng Trộm Không Thể Giấu bản điện ảnh

Rộ tin Tống Uy Long chốt đơn 'nên duyên' Điền Hi Vi trong Vụng Trộm Không Thể Giấu bản điện ảnh

Chưa 'chia tay' Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'nên duyên' cùng Điền Hi Vi trong dự án cổ trang mới?

Chưa 'chia tay' Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'nên duyên' cùng Điền Hi Vi trong dự án cổ trang mới?

Dàn mỹ nhân được mệnh danh là ‘ngọt muội’ của Cbiz: Triệu Lộ Tư giữ vững thành trì ngọt ngào trong lòng fan, Điền Hi Vi làm lố tự pr danh xưng ‘đệ nhất ngọt muội’

Dàn mỹ nhân được mệnh danh là ‘ngọt muội’ của Cbiz: Triệu Lộ Tư giữ vững thành trì ngọt ngào trong lòng fan, Điền Hi Vi làm lố tự pr danh xưng ‘đệ nhất ngọt muội’

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 35 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 35 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu