Tài tử Hollywood qua đời ở tuổi 71 sau tai nạn xe máy

Sao quốc tế 14/06/2023 13:22

Treat Williams, nam diễn viên xuất hiện trong hơn 120 bộ phim điện ảnh và truyền hình đình đám của Hollywood, đã qua đời ở tuổi 71, trong vụ tai nạn xe máy ngày 12/6 (giờ địa phương). 

 

Theo Cảnh sát bang Vermont thông báo vào ngày 13/6 (giờ địa phương), nam diễn viên Treat Williams đang điều khiển mô tô trên một con đường gần thị trấn Dorsett, Vermont (Mỹ) vào lúc 4h53 chiều ngày 12/6 thì va chạm với một chiếc ô tô SUV đang cố rẽ trái vào một bãi đậu xe. 

Nam diễn viên văng khỏi xe mô tô và ngã xuống đường, qua đời khi được đưa đến Trung tâm Y tế ở Albany, New York cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Cảnh sát cũng cho biết tài tử đang đội mũ bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tai nạn.

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Nam diễn viên Treat Williams - Ảnh: Courtesy Everett Collection 

Người đại diện của nam diễn viên Treat Williams - Barry McPherson - đã xác nhận sự ra đi của ông với giới truyền thông trong một thông tin với tờ The People. Barry McPherson thương tiếc: "Williams là diễn viên của các diễn viên. Các nhà làm phim yêu mến ông và ông là trung tâm của Hollywood từ cuối những năm 1970."   

Nam diễn viên Wendell Pierce cũng bày tỏ lòng đau xót trước sự ra đi của đồng nghiệp: "Williams là một người đam mê, thích khám phá và sáng tạo. Chúng tôi trở thành bạn trong thời gian ngắn và giữ liên lạc trong nhiều năm. Williams tốt bụng và hào phóng, luôn đưa ra lời khuyên và hỗ trợ tôi. Mong anh yên nghỉ". 

Tài tử Hollywood qua đời ở tuổi 71 sau tai nạn xe máy - Ảnh 2
Treat Williams xuất hiện trong hơn 120 bộ phim điện ảnh và truyền hình đình đám của Hollywood, qua đời ở tuổi 71 trong vụ tai nạn xe máy ngày 12/6 (giờ địa phương). 

Nam tài tử Treat Williams tên thật là Richard Treat Williams, sinh ra ở tiểu bang Connecticut, thuộc miền đông bắc nước Mỹ. Ngôi sao Hollywood đình đám này từng tham gia hơn 120 bộ phim. Ông bắt đầu diễn xuất từ năm 1975 với bộ phim truyền hình đầu tay "Deadly Hero". Hơn 50 năm sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí, nam diễn viên có trong tay nhiều bộ phim kinh điển được khán giả trong nước lẫn quốc tế yêu thích như: "Eagle Lands", "Hair", "Lord of the City", "Once Upon a Time in America", "Love Passed By",...         

 

 

 

 

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