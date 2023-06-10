Nam ca sĩ qua đời ở tuổi 31 sau tai nạn xe hơi nghiêm trọng, bạn gái đi cùng cũng không qua khỏi

Sao quốc tế 10/06/2023 08:27

Thông tin ra đi bất ngờ của nam ca sĩ đã để lại nhiều tiếc thương cho các nghệ sĩ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả.

Ngày 9/6 (giờ địa phương), tờ 163 đưa tin nam ca sĩ Cổ Gia Tề qua đời ở tuổi 31 sau vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Nam diễn viên gặp tai nạn xe hơi vào tháng 5 vừa qua nhưng gia đình muốn giữ kín nên tin tức về sự ra đi của anh đến nay mới được công chúng biết đến.   

Nam ca sĩ qua đời ở tuổi 31 sau tai nạn xe hơi nghiêm trọng, bạn gái đi cùng cũng không qua khỏi - Ảnh 1
Nam ca sĩ Cổ Gia Tề - Ảnh: 163

Một người bạn thân thiết của nam ca sĩ đau lòng xác nhận thông tin qua đời của anh trên trang cá nhân sáng 9/6: “Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn mãi luôn ở trong trái tim tôi. Bạn bỏ tôi ở lại, tôi cũng không biết tiếp tục sống như thế nào. Tôi vẫn luôn nhớ về bạn. Mong bạn yên nghỉ". 

Nam ca sĩ qua đời ở tuổi 31 sau tai nạn xe hơi nghiêm trọng, bạn gái đi cùng cũng không qua khỏi - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn của nam ca sĩ - Ảnh: 163

Theo tờ 163, vụ tai nạn xe hơi diễn ra lúc 2h sáng ngày 19/5 ở thành phố Đào Viên, Đài Loan. Do mất lái trong trong thời tiết mưa to, mặt đường trơn trượt kèm sấm chớp liên tục, xe nam ca sĩ bị chiếc xe tải lớn phía sau đâm trực diện. Vụ tai nạn khiến anh và bạn gái đi cùng thiệt mạng.    

Cổ Gia Tề sinh ra ở Gia Nghĩa, Đài Loan. Anh được biết đến là một nam ca sĩ đa tài khi không chỉ hát hay, biết đánh đàn guitar lại biết sáng tác, viết nhạc. Cổ Gia Tề cũng từng lọt vào top 25 khi tham gia chương trình The Voice Trung Quốc mùa 4 vào năm 2015.

Nam ca sĩ qua đời ở tuổi 31 sau tai nạn xe hơi nghiêm trọng, bạn gái đi cùng cũng không qua khỏi - Ảnh 3

Nam ca sĩ qua đời ở tuổi 31 sau tai nạn xe hơi nghiêm trọng, bạn gái đi cùng cũng không qua khỏi - Ảnh 4
Tang lễ của nam ca sĩ được tổ chức đơn giản tại quê nhà - Ảnh: 163

Tang lễ của anh được gia đình tổ chức đơn giản tại quê nhà. Trong những hình ảnh được bạn bè chia sẻ, tang lễ của Cổ Gia Tề ngập tràn hoa trắng, trên bàn sắp xếp những tấm hình lúc sinh thời của nam ca sĩ xấu số. 

Trước thông tin ra đi của Cổ Gia Tề, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã bày tỏ lòng thương tiếc và dành lời tiễn biệt đến nam ca sĩ đa tài. 

 

 

 

 

 

 

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