Ngày 9/6 (giờ địa phương), tờ 163 đưa tin nam ca sĩ Cổ Gia Tề qua đời ở tuổi 31 sau vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Nam diễn viên gặp tai nạn xe hơi vào tháng 5 vừa qua nhưng gia đình muốn giữ kín nên tin tức về sự ra đi của anh đến nay mới được công chúng biết đến.

Nam ca sĩ Cổ Gia Tề - Ảnh: 163

Một người bạn thân thiết của nam ca sĩ đau lòng xác nhận thông tin qua đời của anh trên trang cá nhân sáng 9/6: “Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn mãi luôn ở trong trái tim tôi. Bạn bỏ tôi ở lại, tôi cũng không biết tiếp tục sống như thế nào. Tôi vẫn luôn nhớ về bạn. Mong bạn yên nghỉ".