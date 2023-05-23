Ngay khi thông tin lan truyền, khán giả đã bay tỏ sự thương tiếc dành cho cặp đôi và cầu nguyện cho đứa bé.

Park Bomi được biết đến là một diễn viên hài trên đài KBS vào năm 2014. Sau đó, cô còn được yêu mến hơn khi góp mặt trong các bộ phim truyền hình như Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon hay Mr. Sunshine,... Park Bo Mi kết hôn cùng cầu thủ Park Yohan vào năm 2020 Vào năm 2020, nữ diễn viên kết hôn với cầu thủ bóng đá Park Yohan và sinh con trai đầu lòng Simon vào tháng 2 năm ngoái. Mới đây, truyền thông Hàn bất ngờ đưa tin về việc con trai một tuổi của nữ diễn viên qua đời sau cơn co giật. Gia đình báo tin buồn, tổ chức tang lễ cho con trai sáng 22/5. Sau thông báo không ít người hâm mộ đau lòng và thương xót cho sự mất mác quá lớn của vợ chồng nữ diễn viên ''Cô nàng mạnh mẽ''.

Park Bo Mi thông báo ''tin vui'' và hạ sinh con đầu lòng vào năm 2021 Theo nguồn tin, tang lễ con trai nữ diễn viên Park Bomi sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ số 32 của Bệnh viện Asan Seoul (Hàn Quốc). Linh cữu sẽ được chôn cất tại Công viên Tưởng niệm Seoul Trước đó, Park Bo Mi và chồng là cầu thủ Park Yo Han đưa con trai nhập viện ngày 16/5. Nữ diễn viên chia sẻ con trai Simon lên cơn sốt, co giật sau đó bị ngưng tim. Nhờ được đội ngũ bác sĩ chăm sóc tận tâm, con trai của diễn viên Park Bo Mi sức khỏe tạm ổn nhưng phải ở lại bệnh viện để theo dõi.

Lúc ấy, nữ diễn viên còn chia sẻ trên Instagram tin mừng khi con trai có dấu hiệu của sự sống: "Simon, con trai thiên thần yêu quý của tôi đã bị ngừng tim đột ngột sau cơn co giật vì sốt. Chúng tôi đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho em bé trong suốt 40 phút. May mắn, như một phép màu, trái tim em bé đã đập trở lại. Tuy nhiên, không lâu sau đó phép màu đã không xảy ra. Sinh nhật lần 1 tuổi của con trai nữ diễn viên Hồi tháng 2 vừa qua, Park Bo Mi và cầu thủ Park Yo Han hạnh phúc tổ chức sinh nhật cho con trai. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên viết: "Sinh nhật lần thứ nhất của con trai. Con lớn thật nhiều ở năm đầu. Con hãy thật hạnh phúc bên bố mẹ". Trước sự ra đi đột ngột của bé Simon, bạn bè và đồng nghiệp để lại nhiều lời chia buồn và cầu phúc mong Park Bo Mi sớm vượt qua nỗi buồn mất con. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ con trai đã cố gắng hết sức và hiện bé đang có một ''giấc ngủ'' thật dài, mong mọi người có thể cổ vũ tinh thần cô lúc này! Người hâm mộ mong Park Bo Mi và ông xã sớm vượt qua nỗi đau

'Ông trùm điện ảnh'' TVB thất thế, nghệ sĩ phải kinh doanh thêm, livestream bán hàng để kiếm sống Nhà đài TVB vang bóng khắp châu Á từ năm 1980 đến đầu những năm 1990, đây được xem là thời kỳ hưng thịnh nhất của ''ông trùm điện ảnh'', thế nhưng TVB dần thất thế và nghệ sĩ phải đi kinh doanh thêm mới đủ sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-truoc-tin-con-mot-tuoi-cua-cap-vo-chong-dien-vien-va-cau-thu-noi-tieng-dot-ngot-qua-doi-vi-bao-benh-584779.html