Xót xa trước tin con một tuổi của cặp vợ chồng diễn viên và cầu thủ nổi tiếng đột ngột qua đời vì bạo bệnh

Sao quốc tế 23/05/2023 10:51

Ngay khi thông tin lan truyền, khán giả đã bay tỏ sự thương tiếc dành cho cặp đôi và cầu nguyện cho đứa bé.

Park Bomi được biết đến là một diễn viên hài trên đài KBS vào năm 2014. Sau đó, cô còn được yêu mến hơn khi góp mặt trong các bộ phim truyền hình như Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon hay Mr. Sunshine,...

Xót xa trước tin con một tuổi của cặp vợ chồng diễn viên và cầu thủ nổi tiếng đột ngột qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 1
Park Bo Mi kết hôn cùng cầu thủ Park Yohan vào năm 2020 

Vào năm 2020, nữ diễn viên kết hôn với cầu thủ bóng đá Park Yohan và sinh con trai đầu lòng Simon vào tháng 2 năm ngoái. Mới đây, truyền thông Hàn bất ngờ đưa tin về việc con trai một tuổi của nữ diễn viên qua đời sau cơn co giật. Gia đình báo tin buồn, tổ chức tang lễ cho con trai sáng 22/5. Sau thông báo không ít người hâm mộ đau lòng và thương xót cho sự mất mác quá lớn của vợ chồng nữ diễn viên ''Cô nàng mạnh mẽ''. 

Xót xa trước tin con một tuổi của cặp vợ chồng diễn viên và cầu thủ nổi tiếng đột ngột qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 2
Park Bo Mi thông báo ''tin vui'' và hạ sinh con đầu lòng vào năm 2021 
Xót xa trước tin con một tuổi của cặp vợ chồng diễn viên và cầu thủ nổi tiếng đột ngột qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 3

Theo nguồn tin, tang lễ con trai nữ diễn viên Park Bomi sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ số 32 của Bệnh viện Asan Seoul (Hàn Quốc). Linh cữu sẽ được chôn cất tại Công viên Tưởng niệm Seoul

Trước đó, Park Bo Mi và chồng là cầu thủ Park Yo Han đưa con trai nhập viện ngày 16/5. Nữ diễn viên chia sẻ con trai Simon lên cơn sốt, co giật sau đó bị ngưng tim. Nhờ được đội ngũ bác sĩ chăm sóc tận tâm, con trai của diễn viên Park Bo Mi sức khỏe tạm ổn nhưng phải ở lại bệnh viện để theo dõi. 

Lúc ấy, nữ diễn viên còn chia sẻ trên Instagram tin mừng khi con trai có dấu hiệu của sự sống: "Simon, con trai thiên thần yêu quý của tôi đã bị ngừng tim đột ngột sau cơn co giật vì sốt. Chúng tôi đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho em bé trong suốt 40 phút. May mắn, như một phép màu, trái tim em bé đã đập trở lại. Tuy nhiên, không lâu sau đó phép màu đã không xảy ra. 

Xót xa trước tin con một tuổi của cặp vợ chồng diễn viên và cầu thủ nổi tiếng đột ngột qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 4
Sinh nhật lần 1 tuổi của con trai nữ diễn viên 

Hồi tháng 2 vừa qua, Park Bo Mi và cầu thủ Park Yo Han hạnh phúc tổ chức sinh nhật cho con trai. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên viết: "Sinh nhật lần thứ nhất của con trai. Con lớn thật nhiều ở năm đầu. Con hãy thật hạnh phúc bên bố mẹ".

Trước sự ra đi đột ngột của bé Simon, bạn bè và đồng nghiệp để lại nhiều lời chia buồn và cầu phúc mong Park Bo Mi sớm vượt qua nỗi buồn mất con. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ con trai đã cố gắng hết sức và hiện bé đang có một ''giấc ngủ'' thật dài, mong mọi người có thể cổ vũ tinh thần cô lúc này! 

Xót xa trước tin con một tuổi của cặp vợ chồng diễn viên và cầu thủ nổi tiếng đột ngột qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 5
Người hâm mộ mong Park Bo Mi và ông xã sớm vượt qua nỗi đau 
'Ông trùm điện ảnh'' TVB thất thế, nghệ sĩ phải kinh doanh thêm, livestream bán hàng để kiếm sống

'Ông trùm điện ảnh'' TVB thất thế, nghệ sĩ phải kinh doanh thêm, livestream bán hàng để kiếm sống

Nhà đài TVB vang bóng khắp châu Á từ năm 1980 đến đầu những năm 1990, đây được xem là thời kỳ hưng thịnh nhất của ''ông trùm điện ảnh'', thế nhưng TVB dần thất thế và nghệ sĩ phải đi kinh doanh thêm mới đủ sống.

Xem thêm
Từ khóa:   Park Bo Mi con trai Park Bo Mi qua đời tang lễ con trai diễn viên nổi tiếng

TIN LIÊN QUAN

'Ông trùm điện ảnh'' TVB thất thế, nghệ sĩ phải kinh doanh thêm, livestream bán hàng để kiếm sống

'Ông trùm điện ảnh'' TVB thất thế, nghệ sĩ phải kinh doanh thêm, livestream bán hàng để kiếm sống

Đời tư thăng trầm của ''tiểu tam'' xinh đẹp nhất làng giải trí hoa ngữ: Mỹ nhân đẹp nhất nhì Tây Du Ký, cặp kè cùng lúc '2 cha con'

Đời tư thăng trầm của ''tiểu tam'' xinh đẹp nhất làng giải trí hoa ngữ: Mỹ nhân đẹp nhất nhì Tây Du Ký, cặp kè cùng lúc '2 cha con'

Mệnh danh 'Mỹ nhân có vòng 1 đẹp nhất châu Á', Phan Kim Liên lẳng lơ nhất màn ảnh Hoa ngữ giờ có cuộc sống ra sao?

Mệnh danh 'Mỹ nhân có vòng 1 đẹp nhất châu Á', Phan Kim Liên lẳng lơ nhất màn ảnh Hoa ngữ giờ có cuộc sống ra sao?

'Nàng thơ' Jennie (Black Pink) lấn sân sang thiết kế, bắt tay với Calvin Klein cho ra mắt BST mới

'Nàng thơ' Jennie (Black Pink) lấn sân sang thiết kế, bắt tay với Calvin Klein cho ra mắt BST mới

Gần 40 năm công chiếu, quay phim bất ngờ tiết lộ bí mật động trời tập phim "Thỉnh kinh Nữ Nhi quốc"

Gần 40 năm công chiếu, quay phim bất ngờ tiết lộ bí mật động trời tập phim "Thỉnh kinh Nữ Nhi quốc"

Nữ ca sĩ đình đám Kpop được mệnh danh là ''quốc bảo âm sắc'' bị đệ đơn tố cáo khiến dân tình bàng hoàng

Nữ ca sĩ đình đám Kpop được mệnh danh là ''quốc bảo âm sắc'' bị đệ đơn tố cáo khiến dân tình bàng hoàng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 32 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu