Mệnh danh 'Mỹ nhân có vòng 1 đẹp nhất châu Á', Phan Kim Liên lẳng lơ nhất màn ảnh Hoa ngữ giờ có cuộc sống ra sao?

Dù không còn hoạt động nhiều trong Cbiz nhưng nàng 'Phan Kim Liên' Dương Tư Mẫn vẫn giữ được sắc vóc quyến rũ, phong cách ngọt ngào ở độ tuổi U50 khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Dương Tư Mẫn (Asami Kanno) sinh năm 1976 là nữ diễn viên người Nhật Bản tuy nhiên cô lại thành danh tại Đài Loan. Khi cô tròn 18 tuổi cô quyết định sang Đài Loan phát triển sự nghiệp và lấy nghệ danh là Dương Tư Mẫn. Nhờ vào gương mặt khải ái cùng ngoại hình quyến rũ cô nhanh chóng trở thành một trong những diễn viên sáng giá nhất nhì làng giải trí xứ Đài và trở thành biểu tượng ''gợi cảm'' một thời. Dương Tư Mẫn là gắn liền với hình tượng ''đệ nhất lẳng lơ Phan Kim Liên'' Dương Tư Mẫn xinh đẹp và cuốn hút ở tuổi U50 Năm 1995, cô được mời đóng vai “đệ nhất dâm phụ” Phan Kim Liên Tân Kim Bình Mai. Ngoại hình nổi bật và khả năng nhập vai tốt, người đẹp 7X nhanh chóng gây được tiếng vang lớn. Cô chấp nhận đóng nhiều cảnh khỏa thân, cảnh nóng cùng Tây Môn Khánh.

Nhiều mỹ nhân Hoa ngữ từng hóa thân thành Phan Kim Liên như Ôn Bích Hà, Lê Tư, Vương Tổ Hiền, Can Đình Đình… Tuy nhiên, xinh đẹp, gợi tình và lẳng lơ nhất phải kể đến của Dương Tư Mẫn. Cô được đánh giá là “Phan Kim Liên táo bạo nhất màn ảnh Hoa ngữ thế kỷ 20”. Nhờ thành công của vai diễn, Dương Tư Mẫn được mời tham gia bộ phim Thiên sứ ma quỷ, Chuyên gia tán gái... cùng nhiều ngôi sao đình đám. Dương Tư Mẫn có vẻ ngoài xinh đẹp và thuần khiết Nữ diễn viên được mệnh danh là ''vòng một đẹp nhất châu Á'' Dương Tư Mẫn gây được sự chú ý nhờ ngoại hình đáng yêu nhưng gợi cảm. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp cô liên tục gặp những biến cố khiến cuộc sống của nữ diễn viên thay đổi. Dương Tư Mẫn nhận tin dữ, cha cô qua đời trong một tai nạn giao thông và mẹ mất vì ung thư vú. Không lâu sau đó cô cũng phát hiện ra bản thân có một khối u ở ngực và buộc phải phẫu thuật cắt bỏ để giữ lấy mạng sống. Năm 1999, cô lên bà mổ và thực hiện việc phẫu thuật đây cũng là lúc cô giã từ làng giải trí.

Giờ đây, Dương Tư Mẫn không còn hoạt động trong làng giải trí nữa, thay vào đó cô lui về ở ẩn, quyết định cùng ông xã mở một tiệm mỳ ramen tại khu Đông Hoản (Quảng Đông, Trung Quốc) từ năm 2009. Tình cảm của 2 vợ chồng vẫn mặn nồng, gắn bó keo sơn tới tận bây giờ. Có thể nói, cuộc sống với nhiều truân chuyên, ngã rẽ của Dương Tư Mẫn khiến nhiều người tiếc nuối cho sự nghiệp diễn xuất từng khởi sắc của cô. Cô hiện tại đang sống hạnh phúc và tiếp quản sự nghiệp kinh doanh tiệm mì cùng chồng

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