Bí quyết giúp Quan Chi Lâm giữ vóc dáng ở tuổi 61, nhan sắc 'lão hóa ngược' khiến chị em thập phần ganh tị

Sao quốc tế 12/05/2023 11:03

Nhờ kiên trì tập luyện, ăn uống khoa học, diễn viên Quan Chi Lâm giữ vóc dáng nuột nà, thần thái trẻ trung ở tuổi 61.

Trong lần xuất hiện mới đây cùng Chân Tử Đan trong một bữa tiệc sinh nhật, Quan Chi Lâm đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên vì sắc đẹp "quên thời gian", dù cô đã ngoài 60 tuổi.

Bí quyết giúp Quan Chi Lâm giữ vóc dáng ở tuổi 61, nhan sắc 'lão hóa ngược' khiến chị em thập phần ganh tị - Ảnh 1
Quan Chi Lâm đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên vì sắc đẹp "quên thời gian"

'Photoshop có thể xóa nếp nhăn cho một người nhưng không thể thay đổi phong thái, hình dáng và khí chất của họ. Hãy nhìn Quan Chi Lâm, ở tuổi 60, dáng đứng vẫn thẳng, vai thon, sắc vóc nuột nà như vậy, thực sự hiếm có', một người bình luận trên mạng xã hội Weibo.

Bí quyết giúp Quan Chi Lâm giữ vóc dáng ở tuổi 61, nhan sắc 'lão hóa ngược' khiến chị em thập phần ganh tị - Ảnh 2
Quan Chi Lâm là một trong tứ đại mỹ nhân của làng giải trí Hong Kong những năm 1990

Quan Chi Lâm là một trong tứ đại mỹ nhân của làng giải trí Hong Kong những năm 1990. Cô lọt vào Top 50 người đẹp nhất thế giới do People bình chọn vào năm 1988.

Để giữ gìn vóc dáng, Quan Chi Lâm duy trì thói quen uống một cốc nước hoặc ăn một quả táo trước bữa chính suốt nhiều năm. Mẹo nhỏ này giúp mỹ nhân sinh năm 1962 kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào, tránh ăn quá nhiều, gây tăng cân.

Bí quyết giúp Quan Chi Lâm giữ vóc dáng ở tuổi 61, nhan sắc 'lão hóa ngược' khiến chị em thập phần ganh tị - Ảnh 3
Để giữ gìn vóc dáng, Quan Chi Lâm duy trì thói quen uống một cốc nước hoặc ăn một quả táo trước bữa chính suốt nhiều năm

Chuyên gia dinh dưỡng người Đài Loan, Zhu Ruijun cho rằng việc lấp đầy dạ dày trước bữa ăn mang đến tác dụng lớn trong việc hỗ trợ giảm cân. Uống một cốc nước hoặc ăn một quả táo cỡ trung bình khoảng 15 phút trước bữa ăn có thể giảm lượng calo tiêu thụ tới 15%. Nước lọc giúp làm sạch ruột, tăng cường trao đổi chất, cải thiện tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa, hạn chế tích tụ mỡ thừa. Táo chứa nhiều chất chống oxy hóa và pectin, giúp tăng cường chuyển hóa chất béo, giữ trọng lượng ổn định.

Bí quyết giúp Quan Chi Lâm giữ vóc dáng ở tuổi 61, nhan sắc 'lão hóa ngược' khiến chị em thập phần ganh tị - Ảnh 4
uan Chi Lâm còn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh

Ngoài thói quen uống nước hoặc ăn táo trước bữa chính, Quan Chi Lâm còn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Cô không bao giờ ăn trước khi đi ngủ ít nhất 5 tiếng để tránh tạo gánh nặng cho dạ dày, hạn chế tích tụ mỡ thừa. Người đẹp 61 tuổi cũng tránh xa đồ ăn nhiều dầu mỡ. Ngoài uống nhiều nước lọc, "đệ nhất mỹ nhân Hong Kong" năm nào còn uống nhiều trà xanh và nước trái cây để giữ gìn vóc dáng. 

Tập thể dục hàng ngày còn giúp tăng trao đổi chất, đào thải độc tố, tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, ngoài tác dụng giữ dáng, đẹp da.

Bí quyết giúp Quan Chi Lâm giữ vóc dáng ở tuổi 61, nhan sắc 'lão hóa ngược' khiến chị em thập phần ganh tị - Ảnh 5
Quan Chi Lâm được mệnh danh là "tứ đại mỹ nhân Hong Kong" những năm 1980-1990

Quan Chi Lâm sinh năm 1962, cùng với Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Lâm Thanh Hà được mệnh danh là "tứ đại mỹ nhân Hong Kong" những năm 1980-1990. Cô đóng nhiều phim nổi tiếng như Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ, Đông Phương bất bại... Những năm gần đây, cô rời xa màn ảnh, thi thoảng góp mặt trong một số sự kiện giải trí.

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Trong buổi gặp gỡ truyền thông vừa qua, tỷ phú Lưu Loan Hùng đã lên tiếng trước tin đồn mình và vợ hai tái hợp, đồng thời ông cũng giải thích về sự việc cách đây 20 năm khiến Quan Chi Lâm lao đao sự nghiệp.

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