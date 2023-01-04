Tỷ phú Hong Kong Lưu Loan Hùng phủ nhận chuyện tái hợp vợ hai, trả lại trong sạch cho Quan Chi Lâm sau 20 năm tai tiếng

Trang Sohu đưa tin, vào chiều ngày 3/1 vừa qua, tỷ phú Lưu Loan Hùng đã tổ chức buổi họp báo dài hơn 1 giờ đồng hồ để nói về tin đồn "gương vỡ lại lành" với người vợ hai - Lữ Lệ Quân. Tại đây, ông diện trang phục tối màu, đeo kính và dáng vóc trong có vẻ gầy hơn.

Lưu Loan Hùng ám chỉ vợ hai đã tự mình tung ra tin đồn tái hợp, ông nói nhiều câu không hay về người cũ như: "Tại sao tôi lại có thể quay lại với cô ta? Không có cô ta thì tôi chết à?", "Nói về cô ta thì bảy bảy bốn chín ngày không hết, phải cắm trại ở đây để nói cho xong", "Hy vọng có người biết kiềm chế bản thân hơn",...

Theo đó, Lưu Loan Hùng cho biết ông và Lữ Lệ Quân đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc kể từ 8 năm trước khi chia tay nhau. Gần đây, vợ hai có tìm đến muốn ông giúp đỡ việc đầu tư, vì tình nghĩa và hai đứa con chung mà ông đã đồng ý. Tuy nhiên, khi cả hai đến văn phòng ký kết giao dịch thì lại bị chụp lại và rộ lên tin đồn hai người tái hợp.

Về việc vợ hiện tại của ông - cựu phóng viên Trần Khải Vận - bỏ sang Nhật với các con vì ghen tuông, Lưu Loan Hùng cho biết ông yêu vợ nhất trong đời. Tỷ phú người Hong Kong cho hay: "Vợ đề nghị tôi cùng đi nhưng tôi gần đây ốm mệt nên muốn nghỉ ngơi ở nhà".

Tại Hong Kong, Lưu Loan Hùng là vị tỷ phú thường xuyên xuất hiện trên mặt báo vì chuyện tình với các minh tinh nổi tiếng. Tuy nhiên, ông khẳng định trong các bạn gái cũ thì số nghệ sĩ chỉ chiếm 1% mà thôi và ông đối xử với ai cũng tốt cả: "Tôi là người rất tử tế và hoài niệm, chỉ cần bạn gái cũ gặp khó khăn, tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Hai hoặc ba năm trước, tôi đã gửi một khoản tiền, một con số khổng lồ, cho người bạn gái của tôi từ 53 năm trước".

Lữ Lệ Quân và con gái - Ảnh: Internet

Trong số những người tình qua tay Lưu Loan Hùng, nổi tiếng nhất phải kể đến Quan Chi Lâm và bê bối "nhập viện vì bóng golf" khiến cô ám ảnh và lao đao một thời gian dài. Cụ thể, cách đây 20 năm có tin đồn Quan Chi Lâm đã nhập viện vì tổn thương vùng kín và có người phát hiện 2 quả bóng golf bên cạnh giường của cô.

Nhiều người bàn tán cho rằng Quan Chi Lâm đã phải chịu đựng sở thích giường chiếu quái đản của Lưu Loan Hùng đến mức nhập viện. Vì chấn thương này, Quan Chi Lâm còn được người tình "đền" cho 10 triệu HKD với mỗi quả bóng golf.

Cũng tại buổi họp báo ngày 3/1, Lưu Loan Hùng lên tiếng khẳng định mọi tin đồn năm ấy đều là giả: "Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện phi đạo đức đó". Ông đề nghị dừng việc lan truyền thông tin sai sự thật này và trả lại trong sạch cho Quan Chi Lâm.