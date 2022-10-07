Choáng ngợp với khối tài sản 'khủng' của 'đệ nhất mỹ nhân' Quan Chi Lâm

Mới đây, truyền thông Hong Kong tiết lộ Quan Chi Lâm có gia sản "kếch xù" sau 35 năm hoạt động trong giới giải trí.

Theo trang On đưa tin, Quan Chi Lâm có gia sản kếch xù sau 35 năm hoạt động trong giới giải trí. Giới truyền thông và khán giả Hong Kong gọi nữ diễn viên là "đại phú bà". Ngọc nữ nổi tiếng một thời tích lũy được khối tài sản khoảng 64,2 triệu USD. Nữ diễn viên hiện sống trong căn hộ tại The Nautilus ở Vịnh Repulse của Hong Kong với giá 113 triệu HKD (hơn 14,5 triệu USD), tổng diện tích khoảng 280 m2. Theo các chuyên gia phong thủy, tư gia của ngôi sao phim Hoàng Phi Hồng nằm ở vị trí đắc địa. On cho biết đây là bất động sản có phong thủy thuộc dạng trong mơ tại Hong Kong.

Ngoài ra, cô từng mua căn hộ trong phức hợp chung cư cao cấp Tregunter ở Mid-Levels vào năm 2017 với giá 190 triệu HKD (24,2 triệu USD). Chỉ tính riêng bất động sản, nữ diễn viên Nhật hạ phúc tinh đã thuộc hàng đại gia trong giới giải trí Hong Kong. Quan Chi Lâm là hậu duệ của gia tộc Gūwalgiya thuộc hoàng tộc Mãn Châu. Đây là một trong những gia tộc hùng mạnh nhất trong 8 gia tộc Mãn Châu nổi bật của triều đại nhà Thanh. Đặc điểm lớn nhất của gia tộc này là chuyên sản sinh ra các người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Sau khi nhà Thanh sụp đổ, một số hậu duệ của gia tộc này đã đổi thành họ Quan của người Hán.

Sinh ra trong một gia đình "nhà nòi", Quan Chi Lâm thừa hưởng gen di truyền từ người cha là diễn viên kỳ cựu Quan Sơn và mẹ là diễn viên Trương Băng Trì. Cô xinh đẹp từ bé cho đến tận bây giờ và cô nổi tiếng ngay khi mới vào nghề. Sở hữu gương mặt hoàn hảo với đôi mắt to tròn, long lanh và vẻ đẹp quý phái, đầy khí chất, Quan Chi Lâm gắn liền với một loạt các danh xưng mỹ miều như: "Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong", "Hương Cảng đệ nhất mỹ nữ", "Mỹ nhân đẹp nhất toàn Cảng". Nữ diễn viên nổi tiếng với các bộ phim Hoàng Phi Hồng, Tái kiếm giang hồ, Nhật hạ phúc tinh, Hào môn dạ yến, Long huynh hổ đệ... Năm 2017, Quan Chi Lâm chính thức tuyên bố ngừng đóng phim. Cô chú tâm vào sự nghiệp kinh doanh thời trang, phát triển thương hiệu riêng. Trái với sự nghiệp thành công, đời tư của Quan Chi Lâm lại bủa vây bởi loạt thị phi với các đại gia. Người đẹp từng trải qua hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi, không con cái với doanh nhân Vương Quốc Tinh và Trần Thái Minh. Năm 2020, cô được cho có quan hệ tình cảm với người mẫu trẻ Hầu Duy Đức, nhưng từ chối chia sẻ chuyện đời tư.

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