Bà Trần Lam phủ nhận việc mình từng "đánh ghen" Quan Chi Lâm vì phát hiện cô qua lại với ông xã của mình.

Trang 163 đưa tin, vừa qua bà Trần Lam đã có buổi trò chuyện trực tuyến với những người hâm mộ của mình. Tại livestream lần này, vợ của "trùm giang hồ Hong Kong" đồng thời đã lên tiếng về thông tin bà từng đánh ghen Quan Chi Lâm ngay trên phim trường vì dám qua lại với ông xã của bà - ông Hướng Hoa Cường. Trần Lam phủ nhận việc từng đánh ghen Quan Chi Lâm ngay trên phim trường vì dám qua lại với ông xã của bà "Chưa từng có chuyện tôi hất cà phê và tát Quan Chi Lâm vì ghen tuông. Đây là tin đồn được ai đó vẽ vời mấy năm qua. Tôi không định phản hồi, cả Chi Lâm cũng vậy. Tuy nhiên, mấy tin đồn tầm phào ngày càng biến tướng khiến tôi phải lên tiếng vì gây ra ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của tôi và Chi Lâm." - bà Trần Lam cho hay.

Bà Trần Lam khẳng định, gia đình mình và Quan Chi Lâm có mối quan hệ thân thiết, riêng bà đã làm bạn với "đệ nhất mỹ nhân Hong Kong" được 38 năm và từng sống chung một khu nhà. Thậm chí, Quan Chi Lâm còn là mẹ đỡ đầu của con trai Trần Lam - thiếu gia Hướng Tả. Quan Chi Lâm có mối quan hệ thân thiết với gia đình bà Trần Lam "Tình bạn của tôi và Quan Chi Lâm bền chặt như con tàu lớn, chứ không phải con thuyền giấy để ai muốn nói gì thì nói." - vợ của "trùm giang hồ Hong Kong" bức xúc cho biết.

Vài năm qua, nhiều blogger Trung Quốc đã tung tin Quan Chi Lâm từng có mối quan hệ tình ái vào năm 1989 với ông Hướng Hoa Cường. Ông trùm họ Hướng thậm chí còn dùng quyền lực yêu cầu sửa đổi kịch bản để mình có thêm nhiều cảnh thân mật với "đệ nhất mỹ nhân Hong Kong" trong tác phẩm Chí Tôn Vô Thượng. Ngoài giờ đóng phim, Quan Chi Lâm được Hướng Hoa Cường mang đi chơi du thuyền, tặng biệt thự vào ngày sinh nhật. Sau khi Trần Lam biết được mối tình vụng trộm của hai người, bà đã đến tận phim trường để "dằn mặt Quan Chi Lâm dù trước đây xem nữ diễn viên như em gái ruột. Trần Lam thậm chí còn còn yêu cầu NSX Vương Tinh xóa hết cảnh quay của Quan Chi Lâm. Dẫu vậy, vì tình nghĩa nhiều năm mà bà vẫn cho nữ diễn viên cơ hội sửa sai với điều kiện tránh xa chồng của mình. Hướng Hoa Cường là ông trùm giang hồ khét tiếng tại Hong Kong tham gia vào lĩnh vực sản xuất phim ảnh. Địa vị và thế lực của Hướng Hoa Cường tại giới giải trí xứ Cảng Thơm khiến những ngôi sao hạng A như ý Liên Kiệt, Nhậm Đạt Hoa, Lưu Gia Linh hay Tăng Chí Vỹ phải nể trọng.

Choáng ngợp với khối tài sản 'khủng' của 'đệ nhất mỹ nhân' Quan Chi Lâm Mới đây, truyền thông Hong Kong tiết lộ Quan Chi Lâm có gia sản "kếch xù" sau 35 năm hoạt động trong giới giải trí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cua-trum-giang-ho-hong-kong-phu-nhan-tin-don-danh-ghen-quan-chi-lam-522730.html