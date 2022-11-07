Ân Đào vượt mặt Châu Tấn, xuất sắc lên ngôi Thị hậu Kim Ưng thưởng

Sao quốc tế 07/11/2022 11:58

Nữ diễn viên Ân Đào vừa qua đã được trao cho danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu) tại lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 31.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, tại Lễ trao giải Kim Ưng thứ 31 vừa qua, ngôi vị Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu) đã được trao cho Ân Đào với bộ phim Nhân Thế Gian (A Lifelong Journey). Bên cạnh đó, nam chính của bộ phim này là tài tử Lôi Giai Âm cũng đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất (Thị đế) năm nay.

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Ân Đào trở thành Thị hậu Kim Ưng thưởng lần thứ 31 - Ảnh: Internet

Khi lên sân khấu nhận giải, Ân Đào đã chia sẻ rằng: "Một nhân vật chân thật có thể lay động lòng người là một nhân vật có sức sống và có thái độ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng theo hướng này".

Ngoài ra, Ân Đào cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những nhân viên, các diễn viên khác đã tham gia vào quá trình hoàn thiện bộ phim Nhân Thế Gian, đồng thời cô cũng rất biết ơn những khán giả và người hâm mộ đã luôn bên cạnh, ủng hộ cô đến tận giờ lúc này.

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Lôi Giai Âm cũng lên ngôi Thị đế với vai nam chính trong cùng bộ phim với Ân Đào - Ảnh: Internet

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Được biết, để đoạt được ngôi vị Thị hậu Kim Ưng thưởng, Ân Đào đã phải vượt qua những cái tên "đáng gờm" trong bảng đề cử như Giang Sơ Ảnh (30 Chưa Phải Là Hết), Nhiệt Y Trát (Sơn Hải Tình), Châu Tấn (Công Huân, Món Quà Của Đồ U U), Diêm Ni (Trang Đài), Ngô Việt (Tảo Hắc Phong Bạo). Trong đó, nữ diễn viên Nhiệt Y Trát cũng vừa mới lên ngôi Thị hậu tại Phi Thiên thưởng lần thứ 33.

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Ân Đào từng đạt được ngôi Thị hậu tại cải giải thưởng Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan và Phi Thiên - Ảnh: Internet

Ân Đào sinh năm 1979 và lớn lên tại Trùng Khánh, Trung Hoa và là một trong những diễn viên theo trường phái thực lực của làng giải trí xứ Trung. Trước Kim Ưng thưởng thứ 31, cô cũng từng hai lần đoạt giải Thị hậu Kim Ưng ở các năm 2006, 2018 và vị trí tương đương tại các giả Phi Thiên thưởng và Bạch Ngọc Lan.

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