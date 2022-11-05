Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022

Sao quốc tế 05/11/2022 08:15

Sở hữu chiều cao lên tới 1m71, đôi chân dài thẳng tắp cùng gương mặt nhỏ nhắn, Tôn Di được nhiều cư dân mạng dành "cơn mưa" lời khen khi trình diễn tại lễ khai mạc Kim Ưng lần thứ 14.

Ngày 4/11, lễ khai mạc giải thưởng truyền hình Kim Ưng được diễn ra tại Trung Quốc. Đặc biệt, nữ diễn viên Tôn Di đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Trung Quốc khi hóa thân thành nữ thần trong tiết mục múa mở màn lễ trao giải.

Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022 - Ảnh 1Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022 - Ảnh 2Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022 - Ảnh 3Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022 - Ảnh 4

Tuy nhiên, khác với các năm trước, lễ trao giải năm 2022 đã hủy bỏ danh hiệu Nữ thần Kim Ưng nên không có tiết mục độc diễn múa thiên nga dài 3 phút của người đoạt giải. Vì vậy, Tôn Di được chọn thay thế, đại diện hình ảnh cho lễ trao giải Kim Ưng 2022. Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc và tạo hình của nữ diễn viên.

Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022 - Ảnh 5Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022 - Ảnh 6Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022 - Ảnh 7

Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022 - Ảnh 8Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022 - Ảnh 9Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022 - Ảnh 10Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022 - Ảnh 11

Với chiều cao gần 1,7 m, vóc dáng cân đối, đôi chân dài thẳng tắp cùng gương mặt nhỏ nhắn, Tôn Di hoàn toàn chinh phục được lễ phục nữ thần cầu kỳ. Nữ diễn viên được khen nhan sắc thần tiên, thanh tú và tao nhã. Nhiều khán giả xem đài cho biết họ không thể rời mắt khỏi màn trình diễn của Tôn Di. Thậm chí, từ khóa về Tôn Di nằm trong top 10 chủ đề hot được bàn luận trên Weibo.

Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022 - Ảnh 12Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022 - Ảnh 13Cận cảnh trang phục trình diễn của Tôn Di tại lễ khai mạc Kim Ưng năm 2022 - Ảnh 14

Tôn Di được biết đến nhiều với các vai diễn đình đám Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ, Lương Sinh Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương, Mị Nguyệt Truyện,... Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên sinh năm 1993 bất ngờ kết hôn với Đổng Tử Kiệt. Cặp đôi nhận được nhiều sự chúc phúc từ gia đình, bạn bè, và người hâm mộ.

Tưởng là sẽ đi được với nhau lâu dài, tuy nhiên, đến năm 2022, Tôn Di và Đổng Tử Kiệt bất ngờ tuyên bố ly hôn, cả hai cùng nhau chăm sóc con trai. Điều này khiến người hâm mộ cặp đôi khá tiếc nuối.

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