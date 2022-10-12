Tạo hình xinh đẹp của Tôn Di khi tham gia sự kiện Vogue, dân tình hết lời khen ngợi 'gái một con trông mòn con mắt'?

Sao quốc tế 12/10/2022 11:17

Mới đây, Tôn Di nhận được sự quan tâm nhờ loạt ảnh nổi bật với khí chất sang trọng và vẻ đẹp kiêu sa.

Gần đây, nhiều ngôi sao của giới giải trí Hoa ngữ như Châu Đông Vũ, Trương Tiểu Phỉ, Lý Băng Băng, Cổ Lực Na Trát, Đồng Dao, Kim Thần, Châu Dã cùng tham gia sự kiện thời trang do tạp chí Vogue Trung Quốc tổ chức.

Trong đó, Tôn Di nhận được sự quan tâm nhờ loạt ảnh nổi bật với khí chất sang trọng và vẻ đẹp kiêu sa. Sắc vóc cuốn hút của nữ diễn viên cũng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội Weibo.

Tạo hình xinh đẹp của Tôn Di khi tham gia sự kiện Vogue, dân tình hết lời khen ngợi 'gái một con trông mòn con mắt'? - Ảnh 1
Tạo hình xinh đẹp của Tôn Di khi tham gia sự kiện Vogue, dân tình hết lời khen ngợi 'gái một con trông mòn con mắt'? - Ảnh 2
Tạo hình xinh đẹp của Tôn Di khi tham gia sự kiện Vogue, dân tình hết lời khen ngợi 'gái một con trông mòn con mắt'? - Ảnh 3
Tạo hình xinh đẹp của Tôn Di khi tham gia sự kiện Vogue, dân tình hết lời khen ngợi 'gái một con trông mòn con mắt'? - Ảnh 4
Tạo hình xinh đẹp của Tôn Di khi tham gia sự kiện Vogue, dân tình hết lời khen ngợi 'gái một con trông mòn con mắt'? - Ảnh 5
Tạo hình xinh đẹp của Tôn Di khi tham gia sự kiện Vogue, dân tình hết lời khen ngợi 'gái một con trông mòn con mắt'? - Ảnh 6
Tạo hình xinh đẹp của Tôn Di khi tham gia sự kiện Vogue, dân tình hết lời khen ngợi 'gái một con trông mòn con mắt'? - Ảnh 7
Tạo hình xinh đẹp của Tôn Di khi tham gia sự kiện Vogue, dân tình hết lời khen ngợi 'gái một con trông mòn con mắt'? - Ảnh 8

Mới đây, từ khóa "Tôn Di nhấn thích bình luận về Đổng Tử Kiện" đã đứng hạng 2 trong bảng từ khóa được tìm kiếm nhiều trên Weibo. Cụ thể, một cư dân mạng đã để lại bình luận liên quan đến 2 người: "Tôi cảm thấy 2 người họ rất xứng đôi, Tôn Di quá tốt, Đổng Tử Kiện cũng yêu cô ấy, sao lại ly hôn rồi". Nhiều người phát hiện ra Tôn Di đã nhấn "like" bình luận này. Nhiều người đặt ra nghi vấn Tôn Di và chồng cũ Đổng Tự Kiện vẫn còn tình cảm với nhau.

Trước đó, vào ngày 8/8/2022, Tôn Di và Đổng Tử Kiện lần lượt đăng tải thông báo chính thức về việc ly hôn. Hai ngôi sao khẳng định chia tay trong hòa bình, đồng thời cùng chịu trách nhiệm nuôi dạy con gái trong tương lai. Tuy nhiên trên mạng, nhiều tin đồn cho biết việc cả hai chia tay là bởi mẹ Đổng Tử Kiện không vừa lòng Tôn Di.

Tôn Di và Đổng Tử Kiện ly hôn do mẹ chồng bắt ép?

Tôn Di và Đổng Tử Kiện ly hôn do mẹ chồng bắt ép?

Tôn Di ám chỉ cuộc hôn nhân của cô và Đổng Tử Kiện tan vỡ nguyên nhân không xuất phát từ cả hai. Họ được cho là vẫn còn tình cảm nhưng bắt buộc xa nhau.

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