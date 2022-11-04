NÓNG: Nữ thần Kim Ưng năm nay chính thức bị hủy bỏ

Vậy là sau thời gian dân tình thay nhau "đoán già đoán non" về danh tính của Nữ thần Kim Ưng 2022, phía ban tổ chức chương trình đã đưa ra thông báo chính thức.

Mới đây, một đoạn clip tổng duyệt của Lễ trao giải Kim Ưng 2022 đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội gây ra sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Cụ thể, trong video, nữ diễn viên Tôn Di đã diện trang phục vô cùng lộng lẫy, múa tổng duyệt cho sự kiện mở màn.

Nữ thần Kim Ưng năm nay được cho là giao cho Tôn Di - Ảnh: Internet

Video này đã khiến nhiều người cho rằng không phải những cái tên như Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Triệu Kim Mạch, Đàm Tùng Vận hay Cổ Lực Na Trát được đồn đoán trước đó sẽ trở thành Nữ thần Kim Ưng năm nay mà ngôi vị này sẽ được giao cho Tôn Di.

Tôn Di phủ nhận việc là Nữ thần Kim Ưng 2022 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Tôn Di sau đó đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin bản thân sẽ trở thành Nữ thần Kim Ưng năm nay. Cô viết trên trang cá nhân: "Không phải, không phải, không phải. Tối nay mọi người nhớ xem tiết mục (trong chương trình) của tôi nhé!". Sự việc này khiến cho cư dân mạng tỏ ra ngán ngẩm với BTC của Lễ trao giải Kim Ưng, cho rằng đây là một chiêu trò được đưa ra để "tăng nhiệt" cho chương trình năm nay

BTC xác nhận năm nay sẽ không có Nữ thần Kim Ưng, nhưng lễ trao giải vẫn diễn ra bình thường - Ảnh: Internet

Ngay sau khi lời phủ nhận của Tôn Di được đưa ra, phía truyền thông Trung Hoa đã liên hệ với BTC của Lễ trao giải Kim Ưng và nhận về một câu trả lời cực kỳ "sốc". Theo đó, năm nay sẽ không có Nữ thần Kim Ưng.

Trước đó vài ngày, tin đồn về việc vị trí Nữ thần Kim Ưng năm nay sẽ bị hủy bỏ vốn đã xuất hiện. Theo đó, một tài khoản MXH được cho là của nhân viên thuộc BTC Lễ trao giải Kim Ưng đã viết: “Đang làm thêm giờ để may áo cho Nữ thần Kim Ưng, nhưng giờ thì nó lại bị hủy mất rồi. Tin tức chính thức có lẽ sẽ sớm được thông báo trong một vài ngày tới thôi”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-nu-than-kim-ung-nam-nay-chinh-thuc-bi-huy-bo-521208.html