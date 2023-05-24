Diễn viên 'Hồ sơ trinh sát' đình đám một thời qua đời ở tuổi 54 vì bạo bệnh

Sao quốc tế 24/05/2023 09:25

Ôn Dụ Hồng, nữ diễn viên góp mặt trong loạt phim "Hồ sơ trinh sát" của TVB, qua đời ở tuổi 54 vì ung thư.

Ngày 24/5, theo Mingpao đưa tin, diễn viên mất hôm 19/5, tang lễ diễn ra vào giữa tháng 6. Bạn thân của Ôn Dụ Hồng - diễn viên Hàn Mã Lợi - cho biết những năm gần đây Dụ Hồng bị tái phát bệnh ung thư vú, những tháng cuối đời, tình trạng của cô nghiêm trọng.

Diễn viên 'Hồ sơ trinh sát' đình đám một thời qua đời ở tuổi 54 vì bạo bệnh - Ảnh 1
Ôn Dụ Hồng qua đời vì bệnh ung thu vú 

Ôn Dụ Hồng được chẩn đoán mắc bệnh lần đầu năm 2005, cô trải qua sáu đợt hóa trị, sau đó phẫu thuật cắt tuyến vú, nhờ vậy vượt qua bệnh tật. Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2020, Ôn Dụ Hồng lạc quan chia sẻ sức khỏe tốt, không cần tiếp tục uống thuốc điều trị.

Diễn viên 'Hồ sơ trinh sát' đình đám một thời qua đời ở tuổi 54 vì bạo bệnh - Ảnh 2
Tình hình có tiến triển tốt nhưng bệnh ung thư của nữ diễn viên đã tái phát

Tuy nhiên, bệnh ung thư của Ôn Dụ Hồng đã tái phát. Theo gia đình, bệnh tình của cựu diễn viên TVB nghiêm trọng hơn lần đầu. Vài tháng trước khi qua đời, sức khỏe Ôn Dụ Hồng chuyển biến xấu, các phương pháp điều trị đều không hiệu quả.

Ôn Dụ Hồng làm việc cho TVB 24 năm, từ năm 1996 đến 2020. Cô từng tham gia diễn xuất trong Hồ sơ trinh sát III, Divas in Distress, Truy tìm bằng chứng, Giải mã nhân tâm 2, Châu quang bảo khí, Cảnh sát đặc nhiệm sân bay, Thất công chúa...

Diễn viên 'Hồ sơ trinh sát' đình đám một thời qua đời ở tuổi 54 vì bạo bệnh - Ảnh 3
Là diễn viên phụ được TVB trọng dụng nhưng Ôn Dụ Hồng vẫn rời đài vì mức lương quá thấp

Là diễn viên phụ được TVB trọng dụng nhưng Ôn Dụ Hồng vẫn rời đài vào năm 2020 vì mức lương quá thấp kèm các điều kiện "không hợp lý". Sau đó cô về quê sống bình lặng, làm thiện nguyện. Trong những năm tháng cuối đời, nữ diễn viên nương tựa mẹ già và anh chị em. Ôn Dụ Hồng kín tiếng đời tư, cô kết hôn với người đàn ông họ Dương năm 2011, hiếm khi công khai ảnh chồng. Vợ chồng cô không có con.

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