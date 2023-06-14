Á quân cuộc thi The Voice Trung Quốc qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 37

Sao quốc tế 14/06/2023 10:04

Trương Hằng Viễn, á quân The Voice Trung Quốc 2013, qua đời ở tuổi 37 vì bệnh tật. Lần cuối cùng anh xuất hiện trên mạng xã hội là vào ngày 20/5 vừa qua.

Theo Shanghai Morning Post, ca sĩ mất ngày 13/6 vì mắc ung thư hắc tố. Khi còn sống, Hằng Viễn và người thân của anh đều không tiết lộ tình trạng sức khỏe của ca sĩ, vì thế nhiều fan bàng hoàng khi hay tin.

Á quân cuộc thi The Voice Trung Quốc qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 37 - Ảnh 1
Trương Hằng Viễn mất ngày 13/6 vì mắc ung thư hắc tố

Bạn của Trương Hằng Viễn, ca sĩ Đường Lỗi, viết trên trang cá nhân: 'Bạn yên nghỉ nhé, mong ở thiên đường không có bệnh tật'.

Hằng Viễn sinh năm 1986 ở tỉnh Quý Châu, cha là thầy giáo dạy toán, mẹ ở nhà nội trợ. Năm 2007, Trương Hằng Viễn tới Thâm Quyến theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Anh từng làm thêm ở quán bar, bán nhạc cụ, dạy guitar... để kiếm sống.

Á quân cuộc thi The Voice Trung Quốc qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 37 - Ảnh 2
Anh từng làm thêm ở quán bar, bán nhạc cụ, dạy guitar... để kiếm sống

Năm 2013, anh ghi danh tham gia The Voice Trung Quốc mùa thứ hai. Anh được cả 4 huấn luyện viên nhấn nút chọn, sau đó quyết định về đội của ca - nhạc sĩ Uông Phong. Năm đó, Trương Hằng Viễn giành ngôi á quân. Cùng năm này, Trương Hằng Viễn cũng chiến thắng tại giải thưởng dành cho ca sĩ mới xuất sắc tại giải Hoa Đỉnh 2013 (giải thưởng khảo sát sự hài lòng của công chúng với nghệ sĩ biểu diễn). 

Tháng 1/2014, anh phát hành album đầu tay Humble Glory. Tháng 9 cùng năm, Trương Hằng Viễn cho ra đời EP light rock mang tên Successor. Album thứ hai Black Wings được anh phát hành tháng 12/2016. 

Á quân cuộc thi The Voice Trung Quốc qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 37 - Ảnh 3
Trương Hằng Viễn đã kết hôn và có con đầu lòng 

Cùng trong thời gian tham gia The Voice Trung Quốc, anh quen biết và yêu ca sĩ Tất Hạ. Họ yêu nhau 9 năm, kết hôn năm ngoái. Cả hai cũng đã có con đầu lòng. 

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