Sở hữu số tiền khổng lồ nhưng sức khỏe Phùng Tiểu Cương vẫn không có chuyển biến tốt: Nguyên nhân do đâu?

Phùng Tiểu Cương sinh năm 1958. Ông cùng Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Điền Tráng Tráng được xem là trụ cột của thế hệ điện ảnh thứ 5 tại Trung Quốc. Kể từ khi đạo diễn bộ phim đầu tiên Gone Forever with My Love vào năm 1994, Phùng Tiểu Cương đã thực hiện hơn 20 bộ phim trong 28 năm sự nghiệp, đạt tổng doanh thu phòng vé là 5,2 tỷ NDT ( 710 triệu USD ). Các tác phẩm nổi tiếng của Phùng Tiểu Cương có thể kể đến Dạ yến, Thiên hạ vô tặc, Đường Sơn đại địa chấn, Nạn đói 1942, Tôi không phải Phan Kim Liên...

Phùng Tiểu Cương là ông trùm của showbiz Trung Quốc

Theo QQ, Phùng Tiểu Cương là ông trùm của showbiz Trung Quốc. Nhiều năm qua, công chúng tò mò về khối tài sản mà đạo diễn lừng danh đang nắm giữ. Sự nghiệp của ông 2 năm trở lại đây không như mong đợi, hoạt động đầu tư thua lỗ. Tuy nhiên, Phùng Tiểu Cương vẫn là đại gia của showbiz. Ông là số ít đạo diễn phát tài nhờ sản xuất và đầu tư vào môn nghệ thuật thứ 7.