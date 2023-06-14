Sở hữu số tiền khổng lồ nhưng sức khỏe Phùng Tiểu Cương vẫn không có chuyển biến tốt: Nguyên nhân do đâu?

Theo QQ, Phùng Tiểu Cương là ông trùm của showbiz Trung Quốc. Nhiều năm qua, công chúng tò mò về khối tài sản mà đạo diễn lừng danh đang nắm giữ. Sự nghiệp của ông 2 năm trở lại đây không như mong đợi, hoạt động đầu tư thua lỗ. Tuy nhiên, Phùng Tiểu Cương vẫn là đại gia của showbiz. Ông là số ít đạo diễn phát tài nhờ sản xuất và đầu tư vào môn nghệ thuật thứ 7.

Phùng Tiểu Cương sinh năm 1958. Ông cùng Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Điền Tráng Tráng được xem là trụ cột của thế hệ điện ảnh thứ 5 tại Trung Quốc. Kể từ khi đạo diễn bộ phim đầu tiên Gone Forever with My Love vào năm 1994, Phùng Tiểu Cương đã thực hiện hơn 20 bộ phim trong 28 năm sự nghiệp, đạt tổng doanh thu phòng vé là 5,2 tỷ NDT ( 710 triệu USD ). Các tác phẩm nổi tiếng của Phùng Tiểu Cương có thể kể đến Dạ yến, Thiên hạ vô tặc, Đường Sơn đại địa chấn, Nạn đói 1942, Tôi không phải Phan Kim Liên...

Tuy nhiên, những khán giả đã quen thuộc cũng biết rằng Phùng Tiểu Cương mặc dù tràn đầy vinh quang nhưng ông lại mắc phải căn bệnh bạch biến. Thực tế, Phùng Tiểu Cương mắc bệnh bạch biến khi còn trẻ nhưng tình trạng không nghiêm trọng nên bị phớt lờ.

Nói về độ giàu có của mình, Phùng Tiểu Cương từng chia sẻ trên QQ: 'Tôi danh cũng có, lợi cũng có. Tiền tiêu cả đời chẳng hết'.

Phùng Tiểu Cương mắc bệnh bạch biến khi còn trẻ

Những năm gần đây, khi Phùng Tiểu Cương càng lớn tuổi, cư dân mạng nhận thấy bệnh bạch biến của ông ngày càng nặng, toàn bộ khuôn mặt bắt đầu trắng bệch. Tình trạng nghiêm trọng đến mức ông khó có thể ra ngoài nếu không trang điểm.

Phùng Tiểu Cương phải trang điểm khi ra ngoài

Nhiều cư dân mạng đã đặt câu hỏi về tài sản trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ (~ 327 tỷ đồng) và địa vị xã hội của ông, tại sao căn bệnh lại không được chữa trị tốt. Vợ của Phùng Tiểu Cương là Từ Phàm đã nói ra sự thật. Trước hết, Phùng Tiểu Cương quanh năm quay phim bên ngoài, ông phải chịu rất nhiều áp lực và có một cuộc sống không như người bình thường. Ông còn có thói quen hút thuốc và uống rượu rất nhiều.

Để điều trị bệnh, ông cần phải từ bỏ những thói quen xấu này, nhưng điều đó rất khó đối với Phùng Tiểu Cương khi chưa có giải pháp tốt cho căn bệnh này. Đến nay, tình trạng bệnh ngày càng nặng, việc chữa trị cũng trở nên vô ích.

Phùng Tiểu Cương vẫn chưa có cách giải quyết tốt nhất cho căn bệnh của mình

Phùng Tiểu Cương và Từ Phàm là cặp đôi hẹn hò lâu năm trong làng giải trí. Trên thực tế, khi Phùng Tiểu Cương kết hôn với Từ Phàm, ông từng trải qua một cuộc hôn nhân trước đó và có một cô con gái. Để ngăn cản Phùng Tiểu Cương và Từ Phàm kết hôn, vợ cũ của ông đã trì hoãn 8 năm không làm thủ tục. Khi Từ Phàm đến nơi ở của Phùng Tiểu Cương, con gái của ông đã mang cho bà một cốc nước đầy muối.

Cuối cùng, sau bao khó khăn, Phùng Tiểu Cương cũng chia tay được với người vợ đầu và kết hôn với Từ Phàm, hai người đã trải qua thăng trầm mấy chục năm. Giờ đây, Phùng Tiểu Cương đã 65 tuổi và sức khỏe ngày càng giảm sút.

Sức khỏe của Phùng Tiểu Cương ngày càng giảm sút

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Từ Phàm và Phùng Tiểu Cương luôn bền chặt và sâu đậm nên có lẽ giữa họ mới là định mệnh thực sự. Tuy nhiên, kết hôn đã nhiều năm nhưng vì sợ bệnh của Phùng Tiểu Cương sẽ lây sang con nên Từ Phàm không sinh nở mà chỉ nhận nuôi một cô con gái. Đây cũng là điều đáng tiếc cho cả hai vợ chồng.