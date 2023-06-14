'Ông trùm TVB' Tăng Chí Vỹ vướng phải chỉ trích vì miệt thị ngoại hình thí sinh hoa hậu Hồng Kông

Do không chịu nổi áp lực và vướng lịch học, Lâm Vịnh Di đã bỏ thi giữa chừng. Chia sẻ của Lâm Vịnh Di khiến Tổng giám đốc TVB hứng chỉ trích vì không tôn trọng sự đa dạng ngoại hình của phụ nữ.

Vào ngày 13/6, theo tờ HK01 đưa tin, Lâm Vịnh Di - top 20 Hoa hậu Hong Kong 2022 - tố cáo Tăng Chí Vỹ chê cô béo, bắt người đẹp phải giảm cân cấp tốc trong quá trình tham gia cuộc thi nhận được sự quan tâm của dư luận.

Tuy nhiên, Tăng Chí Vỹ vẫn cho Lâm Vịnh Di cơ hội vào vòng trong và có khuyên cô nên giảm cân để đạt thành tích cao. Chính Lâm Vịnh Di cũng hứa với ban giám khảo sẽ giảm 10 kg trong 3 tháng. Theo Tăng Chí Vỹ, việc thí sinh này rút khỏi Hoa hậu Hong Kong 2022 không liên quan đến ông.

Đối mặt với phản ứng tiêu cực của công chúng, trong cuộc gặp gỡ truyền thông sáng nay, Tăng Chí Vỹ phủ nhận có lời nói miệt thị Lâm Vịnh Di. Ông thừa nhận có nhận xét cựu thí sinh Hoa hậu Hong Kong này béo, ngoại hình chưa đạt chuẩn nhan sắc ở vòng sơ khảo.

'Bạn không thể hoàn hảo nếu bạn không thay đổi, không cố gắng. Hoa hậu Hong Kong luôn muốn các thí sinh là phiên bản đẹp nhất của chính họ. Không chỉ Lâm Vịnh Di, vào năm 2021, ban giám khảo chúng tôi cũng khuyên thí sinh Trần Ý Đức giảm cân. Cô ấy đã xuống hơn 10 kg và vào top 8 chung cuộc. Hay thí sinh khác có hàm răng chưa đẹp, chúng tôi yêu cầu cô ấy quay về niềng răng. Và năm nay cô ấy đã quay lại dự thi', Tăng Chí Vỹ chia sẻ.

Tăng Chí Vỹ giải thích tin tiêu cực liên quan đến Hoa hậu Hong Kong

Với giới showbiz Hong Kong, Tăng Chí Vỹ là “ông trùm” ở cả hai lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Nam diễn viên được xem là một trong những người khai sinh ra thời đại hoàng kim của lĩnh vực nghệ thuật tại xứ Cảng Thơm. Vị trí của ông sánh ngang với Thành Long, Hồng Kim Bảo, Uông Minh Thuyên, Mai Diễm Phương,...

Tăng Chí Vỹ cũng là người giao du rộng rãi với cả hai giới “Hắc bạch lưỡng đạo”

Ngoài ra, Tăng Chí Vỹ cũng là người giao du rộng rãi với cả hai giới “Hắc bạch lưỡng đạo” (xã hội đen và chính trường Hong Kong - PV) khi cùng lúc giữ vị trí Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong và cũng đồng thời có tiếng nói với xã đoàn.

Năm 2018, tên tuổi Tăng Chí Vỹ bị ảnh hưởng tiêu cực. Nữ diễn viên quá cố Lam Khiết Anh trước khi qua đời đã lên tiếng tố cáo ông là một trong hai người cưỡng hiếp khiến cô lâm vào cảnh bế tắc. Một số diễn viên khác cũng ngầm chỉ đích danh ông là "yêu râu xanh", thường xuyên lợi dụng công việc để có những hành động gạ gẫm họ.